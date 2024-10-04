Доба на Донеччині: ворог бив по Покровську та інших населених пунктах, загинули 2 людини

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донецької області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися щонайменше 15 населених пунктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Курахівці пошкоджено адмінбудівлю, у Степанівці пошкоджено 2 будинки, в Успенівці пошкоджені 3 будинки і підприємство.

За інформацією Покровської МВА, минулої доби обстрілював приватні сектори центральної та східної частини Покровська, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

О 10:20 трьома авіабомбами "ФАБ-250" ворог завдав ударів, в результаті яких відбулось руйнування житлової забудови у різних частинах міста. Пошкоджень зазнали 2 приватні будинки та залізнична інфраструктура міста. Поранено 2 цивільні особи 1978 та 1966 р.н..

Того ж дня близько 23:05 відбувся ворожий обстріл північно-східної та центральної частини міста. Пошкоджені 1 багатоквартирний будинок, 2 заклади освіти, автомагазин, руйнувань зазнали приватні домогосподарства.

В результаті нічного обстрілу двоє місцевих жителів 1950 та 2005 р.н. отримали осколкові поранення. Їм надано першу медичну допомогу. Від госпіталізації поранені відмовились.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, крамницю і лінію електропередач; пошкоджено 2 будинки в Зарічному, 2 в Закітному і 1 у Торському. У Старій Миколаївці Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 2 об'єкти; ще 2 об'єкти пошкоджені у Клебан-Бику і 1 у Калиновому. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Новодмитрівці — господарчу споруду.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, адмінбудівля і нежитлова споруда.

