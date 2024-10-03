Чверть мільйона людей на Донеччині залишилися без води на невизначений період

Північні міста Донецької області залишиться без водопостачання на невизначений період через масований ворожий обстріл, унаслідок чкого пошкоджені об’єкти "Води Донбасу".

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл", – зазначив він.

За його словами, 28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень наразі відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

"ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП Вода Донбасу", – додав Філашкін.

Як повідомлялося, 10 вересня місто Покровськ залишилося без газу, російські обстріли пошкодили газорозподільчу станцію.