Украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора на Покровском направлении, больше всего атак произошло вблизи Селидово и Крутого Яра, - Генштаб
Начались девятьсот пятьдесят шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 8 часов утра 6 октября.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в частности, сбросил 130 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе и осуществили 5130 обстрелов, из них 144 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Волфино, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, Мирополье, Высокая Яруга, Берестовое, Петропавловка, Зеленый Гай, Першотравневое, Гороховатка, Ниже Соленое, Першотравневое, Шийковка, Краматорск, Ивановское, Дилиевка, Александро-Калиново, Гродовка, Мирноград, Селидово, Яблоновка, Пантелеймоновка, Богоявленка, Великая Новоселка, Темировка, Львовское.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и три склада захватчиков.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг пытался шесть раз штурмовать неподалеку Липцы, Волчанска и Старицы.
На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На этом направлении агрессор активно применял авиацию.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал 10 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Ступочек, Часова Яра, Калиновки и Григорьевки.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лысовка и Луч. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Селидово и Крутой Яр.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Катериновки и Антоновки.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении противник совершил четыре безуспешных штурма наших позиций в районе Богоявленки.
На Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в сторону Новоданиловки.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Кроме того, как добавили в Генштабе, продолжается операция в Курской области.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Также в Генштабе напомнили, что всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 21 боевую бронированную машину, 55 артиллерийских систем, 49 БпЛА оперативно-тактического уровня, 101 автомобиль и 19 единиц специальной техники оккупантов.
Східніше Колесниківки та Кругляківки зберігається високий темп бойових дій.
Між Піщаним та Берестовим противник зайняв балку завширшки до 3.5 км.
Під Стельмахівкою супротивник просунувся у південній частині М'ясожарівки на глибину до 600 метрів.
На захід від Макіївки противник маневреними групами штурмує лісопосадку вздовж урочища у напрямку висоти 164. Попередньо додані російські позиції на схилі. Бої продовжуються.
Курахівський напрямок.
Під Катеринівкою противник продовжує тиснути на північ від балки Солоненька вздовж лісосмуг у напрямку населеного пункту.
У Максимільянівці супротивник просунувся вздовж вулиць Центральна та Шевченка на глибину до 400 метрів. Бої продовжуються.
📍47.973713, 37.405228 ".