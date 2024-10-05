Украина медленно отступает на Донбассе, пытаясь максимально истощить врага, - The New York Times

За последние месяцы Украина потеряла контроль над рядом довольно значительных городов - каждый после ожесточенных боев, которые иногда длились месяцами. Первой в этом списке была Марьинка в декабре-январе, затем Авдеевка, на днях ВСУ вышли из Угледара.

Как информирует Цензор.НЕТ, издание The New York Times проанализировало ход войны в течение последнего года.

Журналисты издания отмечают, что для внешних наблюдателей медленное отступление Украины может казаться окончательным поворотом к военному поражению. Однако украинские командиры и военные эксперты отрицают это. Они говорят, что сейчас на фронте идет борьба, целью которой является не территориальные достижения, а истощение врага с целью сломать его способность к продолжению борьбы.

"Уступая агрессору по всем видам военных ресурсов и вооружений, Украина вынуждена "обменивать территорию на российские потери", - добавил аналитик правительственного Института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Идея заключается в том, чтобы отступить из города, на который нацелился агрессор, после того, как россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить.

"Эта война не будет решаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар, по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать", - сказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.

Однако, учитывая способность России компенсировать свои огромные потери, возникает вопрос, какой территорией украинцы будут вынуждены уступить, прежде чем российская армия истощится, отмечает NYT.

Военный эксперт из финской аналитической группы Black Bird Group Паси Паройнен отметил, что за последние два месяца Россия продвигалась невиданными с начала войны темпами и захватила втрое больше территории, чем в июне и июле.

NYT задается вопросом, насколько реалистичной является стратегия Украины, учитывая то, что Владимир Путин поставил экономику на военные рельсы и не показывает никаких признаков готовности прекратить борьбу.

Аналитики британского Королевского института объединенных служб подсчитали, что с нынешним уровнем потерь и темпами нового производства Россия, вероятно, исчерпает свои запасы боевых бронированных машин к 2026 году.