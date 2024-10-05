РУС
Украина медленно отступает на Донбассе, пытаясь максимально истощить врага, - The New York Times

Україна перейшла до повільного відступу

За последние месяцы Украина потеряла контроль над рядом довольно значительных городов - каждый после ожесточенных боев, которые иногда длились месяцами. Первой в этом списке была Марьинка в декабре-январе, затем Авдеевка, на днях ВСУ вышли из Угледара.

Как информирует Цензор.НЕТ, издание The New York Times проанализировало ход войны в течение последнего года.

Журналисты издания отмечают, что для внешних наблюдателей медленное отступление Украины может казаться окончательным поворотом к военному поражению. Однако украинские командиры и военные эксперты отрицают это. Они говорят, что сейчас на фронте идет борьба, целью которой является не территориальные достижения, а истощение врага с целью сломать его способность к продолжению борьбы.

"Уступая агрессору по всем видам военных ресурсов и вооружений, Украина вынуждена "обменивать территорию на российские потери", - добавил аналитик правительственного Института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Идея заключается в том, чтобы отступить из города, на который нацелился агрессор, после того, как россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить.

"Эта война не будет решаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар, по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать", - сказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.

Однако, учитывая способность России компенсировать свои огромные потери, возникает вопрос, какой территорией украинцы будут вынуждены уступить, прежде чем российская армия истощится, отмечает NYT.

Читайте также: После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

Военный эксперт из финской аналитической группы Black Bird Group Паси Паройнен отметил, что за последние два месяца Россия продвигалась невиданными с начала войны темпами и захватила втрое больше территории, чем в июне и июле.

NYT задается вопросом, насколько реалистичной является стратегия Украины, учитывая то, что Владимир Путин поставил экономику на военные рельсы и не показывает никаких признаков готовности прекратить борьбу.

Аналитики британского Королевского института объединенных служб подсчитали, что с нынешним уровнем потерь и темпами нового производства Россия, вероятно, исчерпает свои запасы боевых бронированных машин к 2026 году.

Автор: 

Топ комментарии
+13
05.10.2024 15:54 Ответить
+12
Зброі! - зброі немає -- кацапам це виснаження до фені
05.10.2024 15:47 Ответить
+12
Хто поставить, ті що бояться збити шахед над своєю територією, маючи на це повне право по всіх міжнародних конвенціях? Їх х..йло поставив перед фактом 24 02 22, розпочавши широкомасштабну війну в Європі на кордонах НАТО і не боячись ніяких наслідків
05.10.2024 16:41 Ответить
05.10.2024 15:46 Ответить
Прямо на картах міцність стає все виднішою.
05.10.2024 15:49 Ответить
Зброі! - зброі немає -- кацапам це виснаження до фені
05.10.2024 15:47 Ответить
Не зборі, а зброї
05.10.2024 15:49 Ответить
Де ви побачили зборі -- в мене над і немає двух крапок
05.10.2024 15:55 Ответить
Не розумієте ви гумору...
05.10.2024 15:57 Ответить
Я за гумор - Світ сміявся і не зіишов з розуму
05.10.2024 16:01 Ответить
То в мене технічна помилка, а не граматична А другу крапочку треба поставити і буква Ґ теж написати...
05.10.2024 16:00 Ответить
Які ж ми молодці, - ге ж?
05.10.2024 15:48 Ответить
От якби ти пішов воювати то не відступали б, еге ж?
05.10.2024 15:50 Ответить
Не допоможе ні він ні ти - зовсім різні вагові категорії, потрібні армії країн НАТО
05.10.2024 16:15 Ответить
Звісно шо потрібні. А от як це зробити?
05.10.2024 17:16 Ответить
СССР та Афганістан. Різні вагові категорії.
Афганістан переміг у війні 1979-1989 років.
05.10.2024 17:29 Ответить
Афганістан програв, від того що допустив війну в себе і з 1979 року на протязі 45 років там немає спокою, одна війна закінчується і зразу починається друга, люди там постійно страждають. А що відчував СРСР від цієї війни? Запитай у своїх батьків, чи можливо сам з тих років, як вони сильно переживали, що йде якась там війна хо зна де. А ось афганці страждали і мирні там гинули сотнями тисяч
05.10.2024 18:13 Ответить
Втративши Донбас а потім і Київ....довоювались "стратеги" Зеля і Сирок..
05.10.2024 15:51 Ответить
05.10.2024 15:54 Ответить
в iзраiльських змi повiдомили,що Украiнi планують запропонувати членство в нато без обовיязкiв альянсу звiльняти захопленi кацапами територii. тобто-гарантувати недоторканiсть того,що Украiна маэ на сьогоднi...
05.10.2024 15:54 Ответить
Основой для переговоров Украины и рф могут стать существенные гарантии безопасности в обмен на контроль россии над оккупированными территориями, - Financial Times

Западные страны в настоящий момент обсуждают с украинскими властями схему окончания войны по принципу "территории в обмен на НАТО"

Издание пишет, что якобы решение уже согласовано официальными лицами и будет выглядеть, как молчаливое согласие на то, что территории должны будут вернуть дипломатическими средствами в будущем

То есть, война заканчивается без возвращения Украине захваченных рф территорий, но при этом подконтрольная Киеву часть Украина вступает в НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности Альянса. Но они не распространяются на захваченные рф земли, которые, однако, юридически продолжают считаться украинской территорией

В материале также говорится, что Украина должна будет обозначить оборонную границу и воздержаться от размещения войск и ядерного оружия на постоянной основе, если не будет существовать угрозы вторжения
05.10.2024 16:04 Ответить
в цьому випадку-де гарантiя якiстного захисту
05.10.2024 16:11 Ответить
ну якщо це вже буде НАТО, то тоді це стаття 5.
05.10.2024 16:55 Ответить
Ахахах, і путін на це піде. Та для нього це буде поразка в одні ворота, не для того він починав свою гру. Бачачи як важко в нас проходить мобілізація, як Захід старається уникнути прямого конфлікту путін замість того щоб дотиснути піде на такі умови
05.10.2024 16:18 Ответить
я так розумiю,що кацапiв при цьому нiхто питати не збираэться!просто поставити перед фактом.
05.10.2024 16:22 Ответить
Хто поставить, ті що бояться збити шахед над своєю територією, маючи на це повне право по всіх міжнародних конвенціях? Їх х..йло поставив перед фактом 24 02 22, розпочавши широкомасштабну війну в Європі на кордонах НАТО і не боячись ніяких наслідків
05.10.2024 16:41 Ответить
ну так вони раніше боялися поставляти в Україну джавеліни, стінгери, потім хімарси, леопарди, абрамси, атакамси, F-16 і купу іншої зброї. зісно, це все відбувалося не за день і не за місяць і не в тій кількості, яка дійсно потрібна Україні.. проте називати це НАТО боїться - це теж не є правильно. бо це не страх - це така стратегія у них.
05.10.2024 17:00 Ответить
Весь блок з 30 країн так обговорює і доповідає в кремль про чергове передання того чи іншого виду озброєння і чим серйозніша зброя тим в набагато меншій кількості надходить. Ці куколди не просто в страсі перебувають, їм мабуть сняться удачи про те, що недайбог путін запустить по них Іскандера
05.10.2024 17:10 Ответить
та ми можемо думати що завгодно. а в НАТО своя стратегія. і ми ніяк на цю стратегію не можемо вплинути. особливо враховуючи ще той факт, що у нас в країні тотальна корупція, яка нікуди не зникла. а це ще в тому числі ще більше стримує НАТО від рішучих кроків щодо більшого постачання зброї в Україну.
05.10.2024 17:37 Ответить
це ніяке не виправдовування, це - просто об'єктивна реальність..
05.10.2024 18:19 Ответить
https://cpi.ti-ukraine.org/ Індекс сприйняття корупції
чим більше число тим краще (менше корупція)

Члени НАТО
Албанія та Туреччина мають такий же індекс, або більше, та входять до НАТО

Чорногорія 46

Північна Македонія 42

Албанія 37

Україна 36

Туреччина 34
05.10.2024 19:15 Ответить
Западные страны в настоящий момент обсуждают с украинскими властями схему окончания войны по принципу "территории в обмен на НАТО"

Шо значит території в обмєн? Ті території пофакту і так вже не наші. І я дуже сумніваюсь що ми зможемо повернути їх військовим шляхом. В кращому разі - ціною сотен тисяч життів і в стані руїн. І тому питання - а воно нам треба?
PS але відмовлятися звичайно ніхто не буде - прсото доведеться сидіти чекати слушної нагоди. Скоріш за все довго - десятиліття. Але якщо решта земель і людей збережеться - така ціна мене влаштує. Кого не влаштовує - ласкаво просимо до ЗСУ. А я буду сидіти вдома з сім'єю і навіть буду пишатися вами.
PPS Але як то кажуть є нюанс. Треба щоб НАТО дало гарантії. А от тут проблема (((
05.10.2024 16:31 Ответить
А, замуж но без регистрации брака в ЗАГСе?)

Ну, как такое называется в повседневной жизни - все знают)
05.10.2024 16:04 Ответить
Поки Зеленський з Єрмаком та Сирським не влаштували Курський ЗЕперфоманс з перекиданням найбільш боєздатних частин з Донбасу на захоплення курських хуторів, оборона на Донбасі якось трималася , особливо до зняття Залужного та ще з два десятки генералів с дворічним досвідом цієї війни .
05.10.2024 15:54 Ответить
Vsio po planu Jermaka i kvartalnava ZE ...
05.10.2024 15:55 Ответить
Прочитайте, чому США програли у південному В'єтнамі. Там пропаганда комуністів привела їх до перемоги. Мало людей вже пам'ятають, яка то сила совєцька, комуністична, расєйська пропаганда. То все продумане, то вплив на моск і на підкірку, мало хто може спротивитись тому
05.10.2024 16:09 Ответить
Програли тому, що ворог постійно поповнював сили та зброю за рахунок того ж СРСР. В даному випадку пропаганда до дупи: там люди за гроші воюють + примус
05.10.2024 16:18 Ответить
Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.
По этой логике можно отдать и Чоп, но тогда, когда потери свинособак будут * миллионов.
05.10.2024 16:20 Ответить
Доки зрадники будуть на керівних посадах- буде відступ.
05.10.2024 16:21 Ответить
Доки не буде зброї і людей - буде відступ. А їх не буде мабуть ніколи. НЕма бажаючих. Ні воювати ні працювати.
05.10.2024 16:55 Ответить
Найбільш боєздатні війська кинули на курщину, забуваючи що ворог вже 11 місяць наступає на Донбасі ,невже варте якесь маленьке село з промисловими містами і селищами на Донечині ? Хтось сподівався що військовий злочинець путін піде на якісь мирні переговори це абсурд,це вся нікчемна стратегія нинішнньої влади.
05.10.2024 16:21 Ответить
ніхто нічого не забув - це все зроблено цілеспрямовано! курщина - вдаваний слід,спосіб дати ворогу як можна більше загарбати наших теритрій! можете забути про перемогу - продажні зрадники при владі і поміняти її немає легітимної можливості в ситуації гарячої війни.
05.10.2024 16:40 Ответить
Телемарафон:
"Поступаючись агресору за всіма видами військових ресурсів і озброєнь, Україна змушена "обмінювати територію на російські втрати", - додав аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков. Джерело:

Реальність:
72-га виходила з Вугледару важко, з великими втратами Джерело:
05.10.2024 16:22 Ответить
теж бісить ця *****, всі бачать тільки втрати кацапів, на наші всім *****.
так уйобки диванні якщо зараз хтось захоче написати що я бот чи кацап, раджу вам ***** подивитись інтервю комбата Вереса.
05.10.2024 16:33 Ответить
що значить змушена? ким змушена?
05.10.2024 16:41 Ответить
Зрадники у владі вбивають українців й свю країну всіма можливими й доступними способами
05.10.2024 16:29 Ответить
поки при владі продажні зрадники, які грають на користь ворога, доти не бачити нам ні перемоги, ні збереження держави. самі у всьому винні - вибрали зрадника, то й маємо зраду!
05.10.2024 16:36 Ответить
мало того, ми терпимо зрадника
05.10.2024 19:25 Ответить
- Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан.

військовий приколіст
05.10.2024 16:47 Ответить
Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT. - території, котрі вказані в оманському договорняку, плюс величезні жертви українського народу і розруха України.Російська армія виснажує в тому числі і українську армію.Коли Україна втрачає території.це вказує на те, що рашисти більше виснажують українську армію.
05.10.2024 16:57 Ответить
Війни вестися за територію, а не хто кого раніше виснежає..Здаємо територію значить маємо поразку.."А яка різниця" - В.Головнокомандувач
05.10.2024 17:07 Ответить


То гуйня!
Краще уявімо собі, як при цьому будуть виснажені рузьге!
05.10.2024 17:36 Ответить
Зелені потвори повільно здають Україну. Згідно з оманськими домовленностями
05.10.2024 19:05 Ответить
І хто знає коли цей зеленський морок зкінчиться ? ...ох любі друзі ...чого ж ви бл..ді , книжки не читали , погано вчилися..та і Порох вас довбодятлів до 19р . розбалував , переїли добробуту .так вибори 19 р ..дійсно увійдуть в всесвітьню сторію сорому ...
05.10.2024 19:51 Ответить
ничего не пытается просто отступает
05.10.2024 19:55 Ответить
,,отступая истощают врага... ,, Похоже похоже полное истощение наступит при подходе к левому берегу Днепра. Река всё окончательно и поставит на места. Если конечно истощённые за 40 км до реки все мосты не перегрохают. Вот с того момента согласно медицины истощение переходит в следующую фазу---дистрофия. Вот у кого из двух сторон истощённых будет первым---тот и победит.
05.10.2024 20:14 Ответить
Здають Донбас повільно, щоби ніхто не здогадався! Times - брехливе видавництво
06.10.2024 10:03 Ответить
Работают на высноження и потихоньку территории оставляем Бахмут угледар и другие, следующие высноження Константиновка Краматорск Славянск и т д, а ворам депутатам с ВР и тцк все равно на каком языке воровать и безнаказанно
06.10.2024 14:14 Ответить
 
 