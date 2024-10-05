Україна повільно відступає на Донбасі, намагаючись максимально виснажити ворога, - The New York Times
За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст - кожне після запеклих боїв, які іноді тривали місяцями. Першою у цьому списку була Мар’їнка у грудні-січні, потім Авдіївка, днями ЗСУ вийшли з Вугледара.
Як інформує Цензор.НЕТ, видання The New York Times проаналізувало хід війни протягом останнього року.
Журналісти видання зазначають, що для зовнішніх спостерігачів повільний відступ України може здаватися остаточним поворотом до воєнної поразки. Проте українські командири та військові експерти заперечують це. Вони говорять, що , зараз на фронті точиться боротьба, метою якої є не територіальні здобутки, а виснаження ворога з метою зламати його спроможність до продовження боротьби.
"Поступаючись агресору за всіма видами військових ресурсів і озброєнь, Україна змушена "обмінювати територію на російські втрати", - додав аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.
Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.
"Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста. Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати", – сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді.
Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.
Військовий експерт із фінської аналітичної групи Black Bird Group Пасі Паройнен зазначив, що за останні два місяці Росія просувалася небаченими з початку війни темпами і захопила втричі більше території, ніж у червні та липні.
NYT задається питанням, наскільки реалістичною є стратегія України, зважаючи на те, що Володимир Путін поставив економіку на військові рейки і не показує жодних ознак готовності припинити боротьбу.
Аналітики британського Королівського інституту об’єднаних служб підрахували, що з нинішнім рівнем втрат і темпами нового виробництва Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси бойових броньованих машин до 2026 року.
Шо значит території в обмєн? Ті території пофакту і так вже не наші. І я дуже сумніваюсь що ми зможемо повернути їх військовим шляхом. В кращому разі - ціною сотен тисяч життів і в стані руїн. І тому питання - а воно нам треба?
PS але відмовлятися звичайно ніхто не буде - прсото доведеться сидіти чекати слушної нагоди. Скоріш за все довго - десятиліття. Але якщо решта земель і людей збережеться - така ціна мене влаштує. Кого не влаштовує - ласкаво просимо до ЗСУ. А я буду сидіти вдома з сім'єю і навіть буду пишатися вами.
PPS Але як то кажуть є нюанс. Треба щоб НАТО дало гарантії. А от тут проблема (((
Ну, как такое называется в повседневной жизни - все знают)
По этой логике можно отдать и Чоп, но тогда, когда потери свинособак будут * миллионов.
"Поступаючись агресору за всіма видами військових ресурсів і озброєнь, Україна змушена "обмінювати територію на російські втрати", - додав аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков. Джерело:
Реальність:
72-га виходила з Вугледару важко, з великими втратами Джерело:
так уйобки диванні якщо зараз хтось захоче написати що я бот чи кацап, раджу вам ***** подивитись інтервю комбата Вереса.
військовий приколіст
То гуйня!
Краще уявімо собі, як при цьому будуть виснажені рузьге!