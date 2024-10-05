УКР
Україна повільно відступає на Донбасі, намагаючись максимально виснажити ворога, - The New York Times

Україна перейшла до повільного відступу

За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст - кожне після запеклих боїв, які іноді тривали місяцями. Першою у цьому списку була Мар’їнка у грудні-січні, потім Авдіївка, днями ЗСУ вийшли з Вугледара.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання The New York Times проаналізувало хід війни протягом останнього року.

Журналісти видання зазначають, що для зовнішніх спостерігачів повільний відступ України може здаватися остаточним поворотом до воєнної поразки. Проте українські командири та військові експерти заперечують це. Вони говорять, що , зараз на фронті точиться боротьба, метою якої є не територіальні здобутки, а виснаження ворога з метою зламати його спроможність до продовження боротьби.

"Поступаючись агресору за всіма видами військових ресурсів і озброєнь, Україна змушена "обмінювати територію на російські втрати", - додав аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.

"Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста. Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати", – сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді.

Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після Вугледару наступною ціллю росіян, імовірно, стане Велика Новосілка у Запорізькій області, - британська розвідка

Військовий експерт із фінської аналітичної групи Black Bird Group Пасі Паройнен зазначив, що за останні два місяці Росія просувалася небаченими з початку війни темпами і захопила втричі більше території, ніж у червні та липні.

NYT задається питанням, наскільки реалістичною є стратегія України, зважаючи на те, що Володимир Путін поставив економіку на військові рейки і не показує жодних ознак готовності припинити боротьбу.

Аналітики британського Королівського інституту об’єднаних служб підрахували, що з нинішнім рівнем втрат і темпами нового виробництва Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси бойових броньованих машин до 2026 року.

Автор: 

бойові дії (4507) New York Times (58)
+13
05.10.2024 15:54 Відповісти
05.10.2024 15:54 Відповісти
+12
Зброі! - зброі немає -- кацапам це виснаження до фені
05.10.2024 15:47 Відповісти
05.10.2024 15:47 Відповісти
+12
Хто поставить, ті що бояться збити шахед над своєю територією, маючи на це повне право по всіх міжнародних конвенціях? Їх х..йло поставив перед фактом 24 02 22, розпочавши широкомасштабну війну в Європі на кордонах НАТО і не боячись ніяких наслідків
05.10.2024 16:41 Відповісти
05.10.2024 16:41 Відповісти
05.10.2024 15:46 Відповісти
05.10.2024 15:46 Відповісти
Прямо на картах міцність стає все виднішою.
05.10.2024 15:49 Відповісти
05.10.2024 15:49 Відповісти
Не зборі, а зброї
Не розумієте ви гумору...
То в мене технічна помилка, а не граматична А другу крапочку треба поставити і буква Ґ теж написати...
От якби ти пішов воювати то не відступали б, еге ж?
Звісно шо потрібні. А от як це зробити?
Афганістан програв, від того що допустив війну в себе і з 1979 року на протязі 45 років там немає спокою, одна війна закінчується і зразу починається друга, люди там постійно страждають. А що відчував СРСР від цієї війни? Запитай у своїх батьків, чи можливо сам з тих років, як вони сильно переживали, що йде якась там війна хо зна де. А ось афганці страждали і мирні там гинули сотнями тисяч
Втративши Донбас а потім і Київ....довоювались "стратеги" Зеля і Сирок..
в iзраiльських змi повiдомили,що Украiнi планують запропонувати членство в нато без обовיязкiв альянсу звiльняти захопленi кацапами територii. тобто-гарантувати недоторканiсть того,що Украiна маэ на сьогоднi...
показати весь коментар
05.10.2024 15:54 Відповісти
Основой для переговоров Украины и рф могут стать существенные гарантии безопасности в обмен на контроль россии над оккупированными территориями, - Financial Times

Западные страны в настоящий момент обсуждают с украинскими властями схему окончания войны по принципу "территории в обмен на НАТО"

Издание пишет, что якобы решение уже согласовано официальными лицами и будет выглядеть, как молчаливое согласие на то, что территории должны будут вернуть дипломатическими средствами в будущем

То есть, война заканчивается без возвращения Украине захваченных рф территорий, но при этом подконтрольная Киеву часть Украина вступает в НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности Альянса. Но они не распространяются на захваченные рф земли, которые, однако, юридически продолжают считаться украинской территорией

В материале также говорится, что Украина должна будет обозначить оборонную границу и воздержаться от размещения войск и ядерного оружия на постоянной основе, если не будет существовать угрозы вторжения
в цьому випадку-де гарантiя якiстного захисту
ну якщо це вже буде НАТО, то тоді це стаття 5.
Ахахах, і путін на це піде. Та для нього це буде поразка в одні ворота, не для того він починав свою гру. Бачачи як важко в нас проходить мобілізація, як Захід старається уникнути прямого конфлікту путін замість того щоб дотиснути піде на такі умови
показати весь коментар
05.10.2024 16:18 Відповісти
я так розумiю,що кацапiв при цьому нiхто питати не збираэться!просто поставити перед фактом.
Хто поставить, ті що бояться збити шахед над своєю територією, маючи на це повне право по всіх міжнародних конвенціях? Їх х..йло поставив перед фактом 24 02 22, розпочавши широкомасштабну війну в Європі на кордонах НАТО і не боячись ніяких наслідків
ну так вони раніше боялися поставляти в Україну джавеліни, стінгери, потім хімарси, леопарди, абрамси, атакамси, F-16 і купу іншої зброї. зісно, це все відбувалося не за день і не за місяць і не в тій кількості, яка дійсно потрібна Україні.. проте називати це НАТО боїться - це теж не є правильно. бо це не страх - це така стратегія у них.
Весь блок з 30 країн так обговорює і доповідає в кремль про чергове передання того чи іншого виду озброєння і чим серйозніша зброя тим в набагато меншій кількості надходить. Ці куколди не просто в страсі перебувають, їм мабуть сняться удачи про те, що недайбог путін запустить по них Іскандера
та ми можемо думати що завгодно. а в НАТО своя стратегія. і ми ніяк на цю стратегію не можемо вплинути. особливо враховуючи ще той факт, що у нас в країні тотальна корупція, яка нікуди не зникла. а це ще в тому числі ще більше стримує НАТО від рішучих кроків щодо більшого постачання зброї в Україну.
це ніяке не виправдовування, це - просто об'єктивна реальність..
https://cpi.ti-ukraine.org/ Індекс сприйняття корупції
чим більше число тим краще (менше корупція)

Члени НАТО
Албанія та Туреччина мають такий же індекс, або більше, та входять до НАТО

Чорногорія 46

Північна Македонія 42

Албанія 37

Україна 36

Туреччина 34
Западные страны в настоящий момент обсуждают с украинскими властями схему окончания войны по принципу "территории в обмен на НАТО"

Шо значит території в обмєн? Ті території пофакту і так вже не наші. І я дуже сумніваюсь що ми зможемо повернути їх військовим шляхом. В кращому разі - ціною сотен тисяч життів і в стані руїн. І тому питання - а воно нам треба?
PS але відмовлятися звичайно ніхто не буде - прсото доведеться сидіти чекати слушної нагоди. Скоріш за все довго - десятиліття. Але якщо решта земель і людей збережеться - така ціна мене влаштує. Кого не влаштовує - ласкаво просимо до ЗСУ. А я буду сидіти вдома з сім'єю і навіть буду пишатися вами.
PPS Але як то кажуть є нюанс. Треба щоб НАТО дало гарантії. А от тут проблема (((
А, замуж но без регистрации брака в ЗАГСе?)

Ну, как такое называется в повседневной жизни - все знают)
Поки Зеленський з Єрмаком та Сирським не влаштували Курський ЗЕперфоманс з перекиданням найбільш боєздатних частин з Донбасу на захоплення курських хуторів, оборона на Донбасі якось трималася , особливо до зняття Залужного та ще з два десятки генералів с дворічним досвідом цієї війни .
Vsio po planu Jermaka i kvartalnava ZE ...
Прочитайте, чому США програли у південному В'єтнамі. Там пропаганда комуністів привела їх до перемоги. Мало людей вже пам'ятають, яка то сила совєцька, комуністична, расєйська пропаганда. То все продумане, то вплив на моск і на підкірку, мало хто може спротивитись тому
Програли тому, що ворог постійно поповнював сили та зброю за рахунок того ж СРСР. В даному випадку пропаганда до дупи: там люди за гроші воюють + примус
Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.
По этой логике можно отдать и Чоп, но тогда, когда потери свинособак будут * миллионов.
Доки зрадники будуть на керівних посадах- буде відступ.
Доки не буде зброї і людей - буде відступ. А їх не буде мабуть ніколи. НЕма бажаючих. Ні воювати ні працювати.
Найбільш боєздатні війська кинули на курщину, забуваючи що ворог вже 11 місяць наступає на Донбасі ,невже варте якесь маленьке село з промисловими містами і селищами на Донечині ? Хтось сподівався що військовий злочинець путін піде на якісь мирні переговори це абсурд,це вся нікчемна стратегія нинішнньої влади.
ніхто нічого не забув - це все зроблено цілеспрямовано! курщина - вдаваний слід,спосіб дати ворогу як можна більше загарбати наших теритрій! можете забути про перемогу - продажні зрадники при владі і поміняти її немає легітимної можливості в ситуації гарячої війни.
Телемарафон:
"Поступаючись агресору за всіма видами військових ресурсів і озброєнь, Україна змушена "обмінювати територію на російські втрати", - додав аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков. Джерело:

Реальність:
72-га виходила з Вугледару важко, з великими втратами Джерело:
теж бісить ця *****, всі бачать тільки втрати кацапів, на наші всім *****.
так уйобки диванні якщо зараз хтось захоче написати що я бот чи кацап, раджу вам ***** подивитись інтервю комбата Вереса.
що значить змушена? ким змушена?
Зрадники у владі вбивають українців й свю країну всіма можливими й доступними способами
поки при владі продажні зрадники, які грають на користь ворога, доти не бачити нам ні перемоги, ні збереження держави. самі у всьому винні - вибрали зрадника, то й маємо зраду!
мало того, ми терпимо зрадника
- Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан.

військовий приколіст
Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT. - території, котрі вказані в оманському договорняку, плюс величезні жертви українського народу і розруха України.Російська армія виснажує в тому числі і українську армію.Коли Україна втрачає території.це вказує на те, що рашисти більше виснажують українську армію.
Війни вестися за територію, а не хто кого раніше виснежає..Здаємо територію значить маємо поразку.."А яка різниця" - В.Головнокомандувач
То гуйня!
Краще уявімо собі, як при цьому будуть виснажені рузьге!
Зелені потвори повільно здають Україну. Згідно з оманськими домовленностями
І хто знає коли цей зеленський морок зкінчиться ? ...ох любі друзі ...чого ж ви бл..ді , книжки не читали , погано вчилися..та і Порох вас довбодятлів до 19р . розбалував , переїли добробуту .так вибори 19 р ..дійсно увійдуть в всесвітьню сторію сорому ...
ничего не пытается просто отступает
,,отступая истощают врага... ,, Похоже похоже полное истощение наступит при подходе к левому берегу Днепра. Река всё окончательно и поставит на места. Если конечно истощённые за 40 км до реки все мосты не перегрохают. Вот с того момента согласно медицины истощение переходит в следующую фазу---дистрофия. Вот у кого из двух сторон истощённых будет первым---тот и победит.
Здають Донбас повільно, щоби ніхто не здогадався! Times - брехливе видавництво
Работают на высноження и потихоньку территории оставляем Бахмут угледар и другие, следующие высноження Константиновка Краматорск Славянск и т д, а ворам депутатам с ВР и тцк все равно на каком языке воровать и безнаказанно
