Українські захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора на Покровському напрямку, найбільше атак відбулося поблизу Селидового та Крутого Яру, - Генштаб

Розпочалась дев’ятсот п’ятдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 годину ранку 6 жовтня.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема, скинув 130 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1410 дронів-камікадзе та здійснили 5130 обстрілів, з них 144 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, Миропілля, Висока Яруга, Берестове, Петропавлівка, Зелений Гай, Першотравневе, Горохуватка, Нижче Солоне, Першотравневе, Шийківка, Краматорськ, Іванівське, Диліївка, Олександро-Калинове, Гродівка, Мирноград, Селидове, Яблунівка, Пантелеймонівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Темирівка, Львове.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і три склади загарбників.

Також читайте: На фронті відбулося 67 боєзіткнень, 18 атак ще тривають. Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог намагався шість разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На цьому напрямку агресор активно застосовував авіацію.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував 10 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Новосадового.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Торецька.

Читайте: Україна повільно відступає на Донбасі, намагаючись максимально виснажити ворога, - The New York Times

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки та Антонівки.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні штурми наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували у бік Новоданилівки.

Читайте: На Харківщині росіяни масовано відмовляються виконувати завдання через ефективну роботу українських БпЛА, - ОТУ "Харків"

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Крім того, як додали в Генштабі, триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Читайте: Після Вугледару наступною ціллю росіян, імовірно, стане Велика Новосілка у Запорізькій області, - британська розвідка

Також у Генштабі нагадали, що загалом за минулу добу втрати російських загарбників становлять 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 21 бойову броньовану машину, 55 артилерійських систем, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль та 19 одиниць спеціальної техніки окупантів.