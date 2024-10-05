На фронте произошло 67 боестолкновений, 18 атак еще продолжаются. Самое горячее сегодня - Покровское направление, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений. Самое горячее сегодня - Покровское направление, где оккупанты, при поддержке авиации, осуществили 15 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 5 октября.

Удары по территории Украины

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской области. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись Покровка и Катериновка. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Волфино, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, сбросив 10 авиабомб.

Обстановка на Харьковщине

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Новоосиново и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два - продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Новосадово, Макеевки и Торского. Украинские защитники отбили две атаки, еще две - продолжаются.

Также читайте: Украина медленно отступает на Донбассе, пытаясь максимально истощить врага, - The New York Times

На Сиверском направлении в течение дня враг один раз безуспешно атаковал в районе Тернов.

На Краматорском направлении захватчики пять раз осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Ступочек и Часова Яра, еще три атаки - продолжаются. Также враг нанес авиационные удары по Краматорску.

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку Дачного и Торецка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще четыре - продолжаются. Страдают от авиационных ударов врага районы населенных пунктов Дилиевка и Александро-Калиново.

Горячее всего сегодня - на Покровском направлении: с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр и Луч. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Читайте также: На Харьковщине россияне массированно отказываются выполнять задачи из-за эффективной работы украинских БПЛА, - ОТГ "Харків"

На Кураховском направлении враг атаковал 14 раз вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Катериновки, Константиновки и Антоновки. Десять боев завершены, четыре - продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении оккупанты три раза атаковали позиции наших войск возле Богоявленки. Все штурмовые действия врага отбиты. В то же время противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, сбросил шесть авиабомб.

На Ореховском направлении захватчики совершили одну безуспешную попытку атаковать позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские подразделения наступательных действий не проводили, однако нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

Как отметили в Генштабе, на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Атаки РФ на Курскую область

Оккупанты в течение дня сбросили на Курскую область РФ уже 24 КАБа.