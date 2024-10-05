На фронті відбулося 67 боєзіткнень, 18 атак ще тривають. Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Найгарячіший сьогодні Покровський напрямок, де окупанти, за підтримки авіації, здійснили 15 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 5 жовтня.

Удари по території України

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської області. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Покровка та Катеринівка. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, скинувши 10 авіабомб.

Обстановка на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два - тривають.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Новосадового, Макіївки та Торського. Українські захисники відбили дві атаки, ще дві продовжуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повільно відступає на Донбасі, намагаючись максимально виснажити ворога, - The New York Times

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог один раз безуспішно атакував у районі Тернів.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Ступочок та Часового Яру, ще три атаки тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник атакував шість разів неподалік Дачного та Торецька. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще чотири - продовжуються. Потерпають від авіаційних ударів ворога райони населених пунктів Диліївка та Олександро-Калинове.

Найгарячіший сьогодні Покровський напрямок, з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр та Промінь. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, три боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Також читайте: На Харківщині росіяни масовано відмовляються виконувати завдання через ефективну роботу українських БпЛА, - ОТУ "Харків"

На Курахівському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. Десять боїв завершено, чотири - продовжуються.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших військ біля Богоявленки. Всі штурмові дії ворога відбито. В той же час противник, підтримуючи наступальні дії, активно застосовував авіацію, скинув шість авіабомб.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну безуспішну спробу атакувати позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи наступальних дій не проводили, проте завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

Читайте: Після Вугледару наступною ціллю росіян, імовірно, стане Велика Новосілка у Запорізькій області, - британська розвідка

Як зазначили в Генштабі, на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Атаки РФ на Курську область

Окупанти протягом дня скинули на Курську область РФ вже 24 КАБи.