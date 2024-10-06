Окупанти посилюють підрозділи на передових позиціях у районі Глибокого, проводять інженерні роботи неподалік Лук’янців, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Так, у районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп.
Неподалік Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях.
У районі населеного пункту Тихе ворог основні зусилля зосередив на проведенні заходів логістичного забезпечення. Протягом ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.
У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.
Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Липців, Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 2 КАБів та завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 398 обстрілів позицій захисників України.
Втрати ворога
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 96 істот, з них безповоротні - 38, санітарні - 58.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк,
- 1 бойова броньована машина,
- 3 протитанкові засоби,
- 3 артилерійські системи,
- 30 автомобілів,
- 4 одиниці спецтехніки,
- 49 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 53 укриття для особового складу,
- 2 місця зберігання боєприпасів.
"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 660 470 російських загарбників.
