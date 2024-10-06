УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
945 3

​​Окупанти посилюють підрозділи на передових позиціях у районі Глибокого, проводять інженерні роботи неподалік Лук’янців, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківщині

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".

Так, у районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп.

Неподалік Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях.

У районі населеного пункту Тихе ворог основні зусилля зосередив на проведенні заходів логістичного забезпечення. Протягом ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Також читайте: Українські захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора на Покровському напрямку, найбільше атак відбулося поблизу Селидового та Крутого Яру, - Генштаб

У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Липців, Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 2 КАБів та завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 398 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 96 істот, з них безповоротні - 38, санітарні - 58.

Читайте: Понад 50 окупантів та 32 одиниці озброєння й військової техніки знищили Сили оборони Півдня за минулу добу

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк,
  • 1 бойова броньована машина,
  • 3 протитанкові засоби,
  • 3 артилерійські системи,
  • 30 автомобілів,
  • 4 одиниці спецтехніки,
  • 49 БпЛА.

Крім того, знищено:

  • 53 укриття для особового складу,
  • 2 місця зберігання боєприпасів.

Також читайте: Україна повільно відступає на Донбасі, намагаючись максимально виснажити ворога, - The New York Times

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 660 470 російських загарбників.

Автор: 

ліквідація (4368) Харківщина (6054) знищення (8028) бойові дії (4507)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу ??? Тобто Вовчанськ вже не наш ???
показати весь коментар
06.10.2024 11:05 Відповісти
Вже давно.
показати весь коментар
06.10.2024 15:34 Відповісти
ОТУ - це статисти,,,, Крякнули і пішли пити каву....
показати весь коментар
06.10.2024 11:08 Відповісти
 
 