Росіяни будують тунелі на Харківщині, щоб підривати оборонні споруди ЗСУ, - "Хартія"

Російські загарбники на Харківщині будують підземні логістичні маршрути, щоб наблизитись до позицій українських воїнів.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, противник використовує підземні маршрути для наближення до українських позицій. Дегтяров зазначив, що така тактика ворога не нова - окупанти почали застосовувати її у 2023 році на Авдіївському напрямку.

"Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як у міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди", - розповів Дегтярьов.

Крім цього, представник "Хартії" розповів, що на Харківському напрямку "ворог використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці. Однак українські сили постійно оновлюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою дронів".

"Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп. Не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки", - додав Дегтярьов.

