9 085 29

Росіяни будують тунелі на Харківщині, щоб підривати оборонні споруди ЗСУ, - "Хартія"

Росіяни будують тунелі на Харківщині, щоб підривати оборонні споруди ЗСУ

Російські загарбники на Харківщині будують підземні логістичні маршрути, щоб наблизитись до позицій українських воїнів.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, противник використовує підземні маршрути для наближення до українських позицій. Дегтяров зазначив, що така тактика ворога не нова - окупанти почали застосовувати її у 2023 році на Авдіївському напрямку.

"Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як у міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди", - розповів Дегтярьов.

Крім цього, представник "Хартії" розповів, що на Харківському напрямку  "ворог використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці. Однак українські сили постійно оновлюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою дронів".

"Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп. Не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки", - додав Дегтярьов.

армія рф (18507) Харківщина (6054)
+19
А ми тільки спостерігаєм?
06.10.2024 16:30 Відповісти
+17
"Все нове - добре забуте старе..." Такі підкопи робилися ще в античні часи - до винайдення пороху. Підкопувалися під стіну фортеці. Ставили дерев"яні підпори Вибирали максимально грунт. А потім підпори підпалювали. Вони згоряли - стіна падала..... З винайденням пороху стали закочувать туди бочки і підривать... Називалися подібні тунелі - "апроші"
У І Світову подібним займалися на Західному фронті обидві сторони - для проникнення за лінію укріплень противника.....
06.10.2024 16:36 Відповісти
+14
Якщо брати історію то захисники будували контр тунелі у відповідь до риття підземних проходів нападниками. І завалювали їх там.
06.10.2024 16:31 Відповісти
А ми тільки спостерігаєм?
06.10.2024 16:30 Відповісти
Чому тільки спостерігаємо , іще квіти садимо і на передовій дороги ремонтуємо (( Кацапи тунелі риють , а для наших військових немає кому окопи викопати , он після відходу з Вугледара позаду одні чисті поля виявилися .....
06.10.2024 18:28 Відповісти
Якщо брати історію то захисники будували контр тунелі у відповідь до риття підземних проходів нападниками. І завалювали їх там.
06.10.2024 16:31 Відповісти
Потрібно закуповувати сейсмодатчики тепер на передову...
06.10.2024 17:01 Відповісти
Хочуть до дачі Сирського докопатись? )
06.10.2024 16:33 Відповісти
"Все нове - добре забуте старе..." Такі підкопи робилися ще в античні часи - до винайдення пороху. Підкопувалися під стіну фортеці. Ставили дерев"яні підпори Вибирали максимально грунт. А потім підпори підпалювали. Вони згоряли - стіна падала..... З винайденням пороху стали закочувать туди бочки і підривать... Називалися подібні тунелі - "апроші"
У І Світову подібним займалися на Західному фронті обидві сторони - для проникнення за лінію укріплень противника.....
06.10.2024 16:36 Відповісти
Те,що ви описали, називається САПА .
Звідси пішло термін "сапер". Термін сапер з'явився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військової справі з середини https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 16 століття , коли в арміях західноєвропейських країн почали формувати інженерні підрозділи для використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0 сап . Терміном «сапер» до XVII століття називали військовослужбовців, які здійснювали підступи (підриви, підкопи) під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 фортечні споруди противника для їх подальшого руйнуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . 1678 року сапери були виділені в спеціальні частини і підрозділи у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції , а в 1712 р. в Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . У XVIII-XIX століттях коло завдань саперів поступово розширювалася.

Апрош, схоже, але відрізняється тим, що апроші копалися в напрямку позицій ворога вигляді зигзагообраної траншеї.
АПРОШІ, -ів, мн., іст. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Зигзагоподібні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 земляні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2 рови , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F призначалися https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 прихованого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F наближення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 обложеної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортеці . 2. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Ходи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F сполучення у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортецях ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншея , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B0 яка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F призначалася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 захисту https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 стрільців
06.10.2024 17:09 Відповісти
В Справочнике по фразеологии отмечается, что в русский язык слово «сапа» попало из французского.
Слово «сапа» редко используется в современном русском языке, в отличие от производного от него слова «сапер» (во фр. sapeur - от sape «окоп, траншея»). Так в XVII веке стали называть военных инженеров, которые вели сапы, т. е. рыли подкопы. Их работа часто завершалась закладыванием бочки с порохом под стену вражеского укрепления. В русском языке слово «сапер» было заимствовано из французского языка в первой половине XIX в., отмечается в
06.10.2024 18:02 Відповісти
Слово "сапа" перейшло до нас з французької мови і раніше вислів "тихою сапою" був тільки військовим. Раніше цей вислів означав прокладання таємного тунелю так, щоб не почув противник, бо при виявлення копанні сапи, починали копати конртр-сапу і при наближенні підривали саперів противника.
06.10.2024 17:20 Відповісти
Обидві сторони! Але я не чув, щоб ЗСУ таке рили
06.10.2024 17:22 Відповісти
А нам воно навіщо зараз? Це роблять лише при штурмі довготривалих фортифікацій... Бо цей спосів сильно трудозатратний... Я підозрюю, що цими підкопами займаються саме корейські підрозділи - вони на цьому у себе "собаку з"їли" Бо саме цим вони займаються у себе на кордоні з Південною Кореєю Саме для таких речей Путін випросив у "бойового хом"яка" ці спеціальні інженерні підрозділи...
06.10.2024 22:19 Відповісти
Військове училище у Москві атакував невідомий дрон, почалась пожежа.

https://ukranews.com/ua/news/1039313-vijskove-uchylyshhe-u-moskvi-atakuvav-nevidomyj-dron-pochalas-pozhezha
06.10.2024 16:39 Відповісти
Пробурити назустріч дірку і туди газу напустити. Кілька разів таке зробити -більше тунелів не буде
06.10.2024 16:44 Відповісти
ой, мля!
а, в статуті військової служби, нема пункту, як протидіяти!
от, що робити?
правильно! відосік від зегундоса, та позачергову сесію оон.
06.10.2024 16:53 Відповісти
Навіть більше, самого такого поняття "статут військової служби" не існує.
06.10.2024 18:04 Відповісти
Аналитика войн в Украине и Израиле
https://www.youtube.com/watch?v=93n7DppfYr0
06.10.2024 16:54 Відповісти
Це тактика взяття укріпленнь з 16 сторіччя.
06.10.2024 16:59 Відповісти
Треба реактивні снаряди типу таких
https://www.youtube.com/watch?v=7geLjFD8_YU
06.10.2024 17:00 Відповісти
Та де вже наші бойові кроти - час настав - в атаку. Спостереження і все. Якшо не вперше то вже повинні бути системи протидії.
06.10.2024 17:04 Відповісти
Найняли палестинців?
06.10.2024 17:18 Відповісти
Хамасівців підвезли.
06.10.2024 17:41 Відповісти
Невидими тунелі для невидимих «споруд»
06.10.2024 18:29 Відповісти
Регресників із лугандону залучили?
06.10.2024 18:36 Відповісти
і це на тлі наших "оборонних" укріплень...
06.10.2024 18:44 Відповісти
Українські будівельні компанії де? Асфальт кладуть?
06.10.2024 19:02 Відповісти
А в нас мабуть лопат не вистачає ,Кулеба всі забрав.
06.10.2024 19:06 Відповісти
Тунелі будуть залиті дощами.
07.10.2024 00:35 Відповісти
"Са́па (от фр. sape - мотыга) - прикоп, траншея, прикрытый валом или турами ров для подхода к крепости или к полевым позициям неприятеля.
07.10.2024 10:34 Відповісти
 
 