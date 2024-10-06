Росіяни будують тунелі на Харківщині, щоб підривати оборонні споруди ЗСУ, - "Хартія"
Російські загарбники на Харківщині будують підземні логістичні маршрути, щоб наблизитись до позицій українських воїнів.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, противник використовує підземні маршрути для наближення до українських позицій. Дегтяров зазначив, що така тактика ворога не нова - окупанти почали застосовувати її у 2023 році на Авдіївському напрямку.
"Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як у міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди", - розповів Дегтярьов.
Крім цього, представник "Хартії" розповів, що на Харківському напрямку "ворог використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці. Однак українські сили постійно оновлюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою дронів".
"Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп. Не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки", - додав Дегтярьов.
У І Світову подібним займалися на Західному фронті обидві сторони - для проникнення за лінію укріплень противника.....
Звідси пішло термін "сапер". Термін сапер з'явився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військової справі з середини https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 16 століття , коли в арміях західноєвропейських країн почали формувати інженерні підрозділи для використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0 сап . Терміном «сапер» до XVII століття називали військовослужбовців, які здійснювали підступи (підриви, підкопи) під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 фортечні споруди противника для їх подальшого руйнуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . 1678 року сапери були виділені в спеціальні частини і підрозділи у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції , а в 1712 р. в Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . У XVIII-XIX століттях коло завдань саперів поступово розширювалася.
Апрош, схоже, але відрізняється тим, що апроші копалися в напрямку позицій ворога вигляді зигзагообраної траншеї.
АПРОШІ, -ів, мн., іст. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Зигзагоподібні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 земляні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2 рови , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F призначалися https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 прихованого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F наближення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 обложеної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортеці . 2. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Ходи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F сполучення у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортецях ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншея , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B0 яка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F призначалася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 захисту https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 стрільців
Слово «сапа» редко используется в современном русском языке, в отличие от производного от него слова «сапер» (во фр. sapeur - от sape «окоп, траншея»). Так в XVII веке стали называть военных инженеров, которые вели сапы, т. е. рыли подкопы. Их работа часто завершалась закладыванием бочки с порохом под стену вражеского укрепления. В русском языке слово «сапер» было заимствовано из французского языка в первой половине XIX в., отмечается в
а, в статуті військової служби, нема пункту, як протидіяти!
от, що робити?
правильно! відосік від зегундоса, та позачергову сесію оон.
