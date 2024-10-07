Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 661 630 осіб (+1160 за добу), 8933 танки, 19 156 артсистем, 17 710 бойових броньованих машин
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 661 630 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 661630 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8933 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,
- артилерійських систем – 19156 (+64) од,
- РСЗВ – 1223 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)
Топ коментарі
Яр Холодний
07.10.2024 07:57
Яр Холодний
07.10.2024 08:46
Qq Qqq #455433
07.10.2024 09:34
Я не хочу жити в державі зеленського, воювати в армії зеленського під командуванням дебілів зеленського, віддавати життя за зеленського, у спробі відвойовувати те що зеленський здав за кілька днів, класти своє життя за те щоб зеленський на моєму трупі надалі міг залишатися при владі.
Всі хто за війну - до єдиного на фронт. Всіх, хто за припинення війни - випустити з країни. По-моєму, тут все дуже логічно.
Що не так я написав? Ти - на фронт, всі хто за війну разом з головнокомандуючим зеленським до перемоги - на фронт.
Всіх решту - випускають з країни. Справедливо? Справедливо. Що не так, де тут сіяння панічних настроїв? Ти - на фронт, я - в Європу.
.
215!! одиниць техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
***** подарунок на днюху, чим завтрішнє 8 жовтня гірше, почекаємо