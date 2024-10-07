УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 661 630 осіб (+1160 за добу), 8933 танки, 19 156 артсистем, 17 710 бойових броньованих машин

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 661 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 661630 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8933 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19156 (+64) од,
  • РСЗВ – 1223 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 26102 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни будують тунелі на Харківщині, щоб підривати оборонні споруди ЗСУ, - "Хартія"

Інфографіка

+18
Лізуть, гниди, не рахуючись із втратами.... Про те, що буде "потом" - не думають..... Для Путіна тепер головне - утриматься в кріслі... Кацапи не ******* невдах. І коли вони зрозуміють, що вони з війною "обісралися" - вони назначать його винним за все ! "А ЦАРЬ-то, ненастаящий!" І самі його задавлять! А він і його оточення, цього боїться... Бо виріжуть і оточенння...
07.10.2024 07:57 Відповісти
+16
У тебе є "альтернативне" рішення? "Кац предлагает сдаться..."?! Війну починали не ми... Україна була "змушена до війни"... Тому будемо виходить з того, що маємо.......
07.10.2024 08:46 Відповісти
+13
Минув 3883 день москальсько-української війни.
215!! одиниць техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
07.10.2024 09:34 Відповісти
Лізуть, гниди, не рахуючись із втратами.... Про те, що буде "потом" - не думають..... Для Путіна тепер головне - утриматься в кріслі... Кацапи не ******* невдах. І коли вони зрозуміють, що вони з війною "обісралися" - вони назначать його винним за все ! "А ЦАРЬ-то, ненастаящий!" І самі його задавлять! А він і його оточення, цього боїться... Бо виріжуть і оточенння...
07.10.2024 07:57 Відповісти
а типу Зеленський рахується з українськими втратами і для нього не головне триматись в кріслі завдяки війні і безкінечному воєнному стану?
07.10.2024 08:31 Відповісти
У тебе є "альтернативне" рішення? "Кац предлагает сдаться..."?! Війну починали не ми... Україна була "змушена до війни"... Тому будемо виходить з того, що маємо.......
07.10.2024 08:46 Відповісти
Та ні, в мене рішення одне - щоб ти особисто поп*здив на передову, на самий ноль. І одне питання, чому ти досі два з полвиною роки цього не зробив, так і не знайшов найближчий ТЦК?
08.10.2024 05:53 Відповісти
Та я не проти.. Досвід вже маю... Одна проблема - ти мені свою здорову ногу даси? Бо у мене протезована з 2015-го... А я тобі свій ціпок подарую та тебе на "нулі" заміню... Ти ж мені звідти пишеш?
08.10.2024 07:39 Відповісти
Ні, мені відкрийте кордони і я поїду жити до кінця життя в Євросоюзі, залишу вас тут в країні Зеленського разом з ним здобувати перемогу, ти і всі хто за війну до перемоги всі на фронт, без різниці по віку і статі, інвалід, пенсіонер, жінка, багатодітний та інші заброньовані всі на фронт.
Я не хочу жити в державі зеленського, воювати в армії зеленського під командуванням дебілів зеленського, віддавати життя за зеленського, у спробі відвойовувати те що зеленський здав за кілька днів, класти своє життя за те щоб зеленський на моєму трупі надалі міг залишатися при владі.
Всі хто за війну - до єдиного на фронт. Всіх, хто за припинення війни - випустити з країни. По-моєму, тут все дуже логічно.
08.10.2024 08:08 Відповісти
От-от........... Саме такі гниди, як ти, "паскуди ухилянтські", і покинули Україну на "зеленських" та повтікали за кордон! Щось від тебе, хлопчику, "лаптями" смердить! З"явився тут після початку "повномасштабки" і сієш панічні настрої.... Спитай куратора: "Как пагодка в Мацкве?" Бо тобі до неї далкувато - сидиш на окупованих територіях і "строчиш" "за мзду маалую".......
08.10.2024 08:57 Відповісти
ага, от ти і злився в унітаз, не відповів по жодному пункту і тільки "ах ти із маскви, куратори, іпсо, ольгіно, бот із окупованих територій".
Що не так я написав? Ти - на фронт, всі хто за війну разом з головнокомандуючим зеленським до перемоги - на фронт.
Всіх решту - випускають з країни. Справедливо? Справедливо. Що не так, де тут сіяння панічних настроїв? Ти - на фронт, я - в Європу.
08.10.2024 11:15 Відповісти
Чому я "не на фронті" - я пояснив... А от чого ти - не на фронті? Ти ж у нас "за Україну!"? Чи ти - "моя хата скраю"? То чого ж ти лізеш когось "повчать"? Та ще й так "двозначно-провокативно"? Правильно! Тому що ти - "козачок засланий".....
08.10.2024 11:22 Відповісти
Два з половиною роки не вистачило тобі щоб знайти ТЦК, скільки ще років будеш петляти паскуда ухилянтська від армії в той час як інші жертвують життями? Переможеньку вирішив вдома на чужих трупах почекати?
08.10.2024 05:55 Відповісти
Стратити ***** повинен міжнародний трибунал під головуванням України.
07.10.2024 08:14 Відповісти
Другий день машінки зашкалюють... Хай би повиздихали ще маленькими!
.
07.10.2024 08:35 Відповісти
"Машинки" - це добре.. Це називається - "знищення логістики у прифронтовій зоні"... Це і доставка пального, ***********, продовольства на фронт, І евакуація поранених, підбитої техніки в тил... Добре буде - якщо "машинки" кришать разом з водіями... ТОді не буде кого посадить за кермо нової "машинки"...
07.10.2024 08:50 Відповісти
Мєхводів би стіки ж...
07.10.2024 11:28 Відповісти
80 середньодобово, може новий місячний рекорд поставлять.
07.10.2024 10:53 Відповісти
По рсзв гарно пішло 👍
07.10.2024 08:38 Відповісти
Коли ви вже виздихаєте рашиські виродки і здохне головний світовий злочинець путін за якого ви раді здихати ?
07.10.2024 08:46 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!! Зачот по металобрухту !!))
07.10.2024 08:55 Відповісти
Минув 3883 день москальсько-української війни.
215!! одиниць техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
07.10.2024 09:34 Відповісти
07.10.2024 09:41 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
07.10.2024 09:50 Відповісти
8 жовтня 2022 року, близько 06:00, трапився вибух...
***** подарунок на днюху, чим завтрішнє 8 жовтня гірше, почекаємо
07.10.2024 11:03 Відповісти
 
 