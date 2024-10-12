Войска РФ продвинулись возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
"Карта обновлена, враг продвинулся возле Новогродовки (город Покровского района Донецкой области), Новоалександровки (село Покровской городской громады Покровского района), Сухой Балки (поселок Торецкой городской громады Бахмутского района Донецкой области) и в Островском (поселок Кураховской городской громады Покровского района)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по состоянию на 11 октября россияне оккупировали Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр Донецкой области.
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Чи Гродівка та Красний Яр?
Марахвон з суджою наше всьо?
Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
Ще відучора противник за підтримки бронетехніки атакував західну частину Острівського. Ворожий десант, що спішився, зайняв декілька будинків і продовжив штурмові дії в західній частині.
В районі залізничної платформи Гостре зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Покровський напрямок.
Ще відучора на схід від Селідового ЗСУ за підтримки бронетехніки вибили супротивника з території Селідівського заводу ЗБВ. Раніше противник зайняв північну частину дачних ділянок на схід від залізниці, звідки і здійснив атаку у напрямку заводу.
При цьому російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на території дачних ділянок на захід від залізниці.
Станом на ранок сьогодні противник просунувся вздовж залізниці на північ від Новогродівки та лісосмуги на захід від Красного Яру на глибину до 800 метрів.
Торецький напрямок.
На північний захід від Нью-Йорка противник просунувся вздовж лісосмуги на глибину до 1.3 км у північному напрямку.
У Торецьку тривають ближні стрілецькі бої за квартал багатоповерхових будинків та у напрямку шахти «Центральна».
Курська область.
Противник продовжує тиснути в районі Любимовки, Новоівановки та Веселого."
Ну і "сайтісь пасєрєдінє".
Я результати його діяльності бачу власними очима, а не очима облизувачів боневтіка.
яка концентрація проукраїнськи
налаштованих громадян на певній
території.Там,де ворога вигнали ще
в 2022 році,менше всього вати.
На сході країни,зрозуміло,вати більше
всього.
Убивця Фаріон з Дніпра, автівок військовим палять найбільше в Дніпрі.
те саме каже,нажаль...