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Войска РФ продвинулись возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском, - DeepState

Новогродівка карта

Войска РФ имеют продвижение в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена, враг продвинулся возле Новогродовки (город Покровского района Донецкой области), Новоалександровки (село Покровской городской громады Покровского района), Сухой Балки (поселок Торецкой городской громады Бахмутского района Донецкой области) и в Островском (поселок Кураховской городской громады Покровского района)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг приводил в боевую готовность средства на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"

Новогродівка карта
Новогродовка

Новоолександрівка карта
Новоалександровка

Суха Балка карта
Сухая Балка

Острівське карта
Островское

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по состоянию на 11 октября россияне оккупировали Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр Донецкой области.

Автор: 

боевые действия (4247) Покровск (630)


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Топ комментарии
+27
блазень наближає формулу миру
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12.10.2024 07:47
+19
дірєхтор шапітолію

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12.10.2024 08:29
+13
Ось що відбувається, коли бусифікована армія починає переважати добровільну, але що сказати - це ж дуже неочікувано для зеленої влади.
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12.10.2024 08:02
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Продовжуємо репостити обісраний дікстейт. Навіть після "продавленого" флангу під курськом...
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12.10.2024 07:36 Ответить
Кацапи цім займаються
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12.10.2024 08:52 Ответить
Не продавили ?
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12.10.2024 09:10 Ответить
А що Вугледар ще не під кацапами?
Чи Гродівка та Красний Яр?
Марахвон з суджою наше всьо?
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12.10.2024 12:06 Ответить
блазень наближає формулу миру
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12.10.2024 07:47 Ответить
Все йде згідно нового плану перемоги
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12.10.2024 08:50 Ответить
В тебе є інша формула? Чи ти її вже показав коли дриснув?
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12.10.2024 15:21 Ответить
Для зезрадника і тих , хто ойго підтримував « дагаваріться паасередине « , означало легко подарувати паРаші пів України , 73% знали ,про це підтримували руками і ногами ! Зе&ермак розігнали команду Залужного , щоб наблизити , вжє давно обіцянє в омані, Кабо Верде ! Афера з Курськом , доказ договорняка з РАШИСТАМИ !Рашисти все знали, а з партнерами навіть не порадились ….
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12.10.2024 20:56 Ответить
Дивно виглядає Острівське. Невже не можна перерізати цей витягнутий кацапський палець? Том Купер правда пише, що нехватка снарядів, та відсутність ППО.
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12.10.2024 07:50 Ответить
для цього є задниці, котрі сидять в президентському кріслі і рядом з ним, які обіцялися на Євангелії бути гарантами і захисниками українського народу ,і котрий віддав їм свої голоси(повноваження) .
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12.10.2024 09:45 Ответить
Чекаємо тебе в Генштабі або на передовій! Без тебе ні як не розберуться...
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12.10.2024 15:22 Ответить
А ви де на даний час перебуваєте "шановний",якщо це не військова таємниця ,чому такі передчасні висловлювання?
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12.10.2024 15:48 Ответить
Ну, я би не став розміновувати Чонгар та перекрив єдиний шлях з Білорусії на Київ у 2022 році. Не було би Бучі та захвату більшої частини півдня. Не запер би морпіхів та Азов у Маріуполі. У 2023 році не перся би у лоб на лінію Суровікіна, вдарив би через Білгородську губернію, де військ у кацапів практично не було. Влаштовують такі мої здібності?
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12.10.2024 16:40 Ответить


Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
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12.10.2024 08:01 Ответить
Ось що відбувається, коли бусифікована армія починає переважати добровільну, але що сказати - це ж дуже неочікувано для зеленої влади.
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12.10.2024 08:02 Ответить
А у тій, вашій, бусіфікованій армії, українці, чи хтось іншій. Може справа не в цьому - може вже не залишилось мотивованих українців в Армії котри з початку війни захищали у голих полях країну.
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12.10.2024 15:26 Ответить
Ще трохи, і вже невмовтивованих не залишиться... Кількість СЗЧ-шників просто зашкалює останнім часом
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12.10.2024 18:14 Ответить
Схоже, скоро прийде мир. Але не той, якого хотілося б. Радує що Презедент нарешті повернеться до своєї справжньої роботи, за покликанням. У нього то все буде добре, та й всі три кінокомпанії в РФ працюють на повну.
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12.10.2024 08:11 Ответить
дірєхтор шапітолію

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12.10.2024 08:29 Ответить
@ "Курахівський напрямок.

Ще відучора противник за підтримки бронетехніки атакував західну частину Острівського. Ворожий десант, що спішився, зайняв декілька будинків і продовжив штурмові дії в західній частині.
В районі залізничної платформи Гостре зберігається висока інтенсивність бойових дій.

Покровський напрямок.

Ще відучора на схід від Селідового ЗСУ за підтримки бронетехніки вибили супротивника з території Селідівського заводу ЗБВ. Раніше противник зайняв північну частину дачних ділянок на схід від залізниці, звідки і здійснив атаку у напрямку заводу.
При цьому російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на території дачних ділянок на захід від залізниці.

Станом на ранок сьогодні противник просунувся вздовж залізниці на північ від Новогродівки та лісосмуги на захід від Красного Яру на глибину до 800 метрів.

Торецький напрямок.

На північний захід від Нью-Йорка противник просунувся вздовж лісосмуги на глибину до 1.3 км у північному напрямку.
У Торецьку тривають ближні стрілецькі бої за квартал багатоповерхових будинків та у напрямку шахти «Центральна».

Курська область.

Противник продовжує тиснути в районі Любимовки, Новоівановки та Веселого."
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12.10.2024 08:33 Ответить
Зручно раком стояти?
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12.10.2024 08:38 Ответить
Все згідно оманського плану, іде повільна здача щоб не кинути тінь на хрінпіду.
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12.10.2024 08:45 Ответить
А шо там далі по оманському плану? Бачу ви ХВАхівець...
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12.10.2024 09:07 Ответить
Денацифікація, демілітарізація.
Ну і "сайтісь пасєрєдінє".
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12.10.2024 12:08 Ответить
... Дніпра. Денафікація і демілітарізація вже відбулася руками Верховного Головнокомандувача на пару з ботоксом. Кращі підрозділи ЗСУ розпорошені і знищені, а бусифіканти - не загроза для ворога.
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12.10.2024 12:52 Ответить
Боюсь, що посередині Дніпра - це з минулого. Тепер, впаховуючи "територіальні реалії", сходитись доведеться посередні Тиси.
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13.10.2024 09:16 Ответить
Ти протокол переговорів читав, чи тобі особисто Зеленський розповів?
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12.10.2024 13:01 Ответить
А тобі щоб побачити, що надворі злива, а не сонце, марахвон потрібно дивитися?
Я результати його діяльності бачу власними очима, а не очима облизувачів боневтіка.
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12.10.2024 14:40 Ответить
Так мова ж йде не про те шо я бачу. Я про переговори. Мені не повилазило, я бачу, що війна не закінчується, хлопці вже майже три роки без ротації, а здорова бидлота шифрується, тікає за кордон, топляться в Тисі, але йти готуватись та замінити наших воїнів на фронті не хоче. Придумали собі відмазку на кшталт того шо блатні не хочуть йти в армію тоді чого я піду? Ну сидіть і далі поки кацапня прийде. А то всі кричать про перемогу, а воювати йти не хочуть.
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12.10.2024 15:00 Ответить
А хто кричить про перемогу? Я цю реторику тільки від позитивних пенсіонерів-поцрелтів чув останній раз)))....
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12.10.2024 18:16 Ответить
Ти що осліп пдар падалЬяцький?
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12.10.2024 14:47 Ответить
О! Диванний підрилоухилянт озвався!
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12.10.2024 15:01 Ответить
Подивись на себе в зеркало ***** обриганий. В тебе що анальна броня від падалЬяка, що ти такий "смєлий" кацапопздюк?
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12.10.2024 19:04 Ответить
Ну шо з підором говорити...
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12.10.2024 19:20 Ответить
Фронт,як лакмусова бумажка:показує,
яка концентрація проукраїнськи
налаштованих громадян на певній
території.Там,де ворога вигнали ще
в 2022 році,менше всього вати.
На сході країни,зрозуміло,вати більше
всього.
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12.10.2024 08:49 Ответить
Повір, у тиловому Дніпрі вати також вистачає.
Убивця Фаріон з Дніпра, автівок військовим палять найбільше в Дніпрі.
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12.10.2024 12:10 Ответить
Знаю...син там лікувався в шпиталі,
те саме каже,нажаль...
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12.10.2024 14:27 Ответить
Результати виборів до ВР показують процент сєпаров по областям (опоблоки всілякі): Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська. Туди орки і будуть йти.
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12.10.2024 14:53 Ответить
Вибачаюсь,ви саме ТОЙ Ігор Романенко?
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12.10.2024 23:10 Ответить
Та ні, не генерал, колишній офіцер, прізвище входить в десятку найпоширеніших в Україні.
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13.10.2024 06:57 Ответить
Більшість, шо обрала зеленского, саме того і хотіла - невже це ще не зрозуміла меньшість українців. Поки ,войьовнича меньшість гине у окопах по коліно від зеленского - більшість вже готується до приєднання до рашистів. Он у Миколаєві - суд виправдав с..ку, котра раділа з втрат ЗСУ та казала - чим більше українців вб'ють, тим ураще - суд не знайшов составу злочину у її діях.
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12.10.2024 15:33 Ответить
Не факт. Зе обіцяв те, що від нього хотіли почути, кожному за його бажанням обіцяв. Тому й переміг майже в усіх областях. Це нам усім наука, а політологам і соціологам - домашнє завдання на тему "причини та наслідки".
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13.10.2024 09:22 Ответить
Сирок- найвеличніший просеральник! Чмо!!!
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12.10.2024 19:46 Ответить
Щось не чути безуглої. Де вона, ще працює?
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12.10.2024 21:12 Ответить
Заслали у тил - шоб с.ка робила теж саме, але вже для рашистів - має ах...єну руйнівну силу.
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12.10.2024 21:45 Ответить
А знаєте що саме смішне чи страшне? Що ніякої реакції, виступів, пояснень, я вже не кажу про якісь коментарі від командування... А це значить тільки одне: кацапи не брехали, що все йде за планом - бо лугандон тихенько здається, а коридор в Крим надали відразу, в перші дні. Коротше відставка Залужного - фіаско, втрата територій, втрата, втрата втрата.... і мовчок. А чиновники крадуть так, що при янику так не крали, а це значить тільки одне - знають, що скоро України не буде і красти не буде де, тому наживаються наостанок. І тільки хохол в телемарафоні кайфує!
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13.10.2024 07:49 Ответить
 
 