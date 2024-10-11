Россияне оккупировали Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр Донецкой области, - DeepState. КАРТА

В районе Мирнограда враг оккупировал три населенных пункта: Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но кацапы постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московиты на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшее время враг начнет давить на город и будет пытаться прорваться на его южные окраины.

"На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов", - добавляют в проекте.

И отмечают, что время покажет какие силы и ресурсы будет задействовать враг для дальнейшего продвижения, но кроме пехоты и техники стоит ожидать большую активизацию артиллерии, авиации, минометов и тому подобное. Не исключено, что именно в этот район подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха.

Напомним, накануне аналитики DeepState сообщили о ситуации в Курской области. Они отметили, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины. За последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.

Сейчас россияне пытаются закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

Ранее сообщалось, что армии РФ удалось продвинуться возле Угледара, а также в Торецке Донецкой области.

Также читайте: В Торецке продолжаются тяжелые динамические бои, ситуация меняется каждый час, - ОТГ "Луганськ"