Россияне оккупировали Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр Донецкой области, - DeepState. КАРТА
В районе Мирнограда враг оккупировал три населенных пункта: Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но кацапы постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московиты на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшее время враг начнет давить на город и будет пытаться прорваться на его южные окраины.
"На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов", - добавляют в проекте.
И отмечают, что время покажет какие силы и ресурсы будет задействовать враг для дальнейшего продвижения, но кроме пехоты и техники стоит ожидать большую активизацию артиллерии, авиации, минометов и тому подобное. Не исключено, что именно в этот район подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха.
Напомним, накануне аналитики DeepState сообщили о ситуации в Курской области. Они отметили, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины. За последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.
Сейчас россияне пытаются закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.
Ранее сообщалось, что армии РФ удалось продвинуться возле Угледара, а также в Торецке Донецкой области.
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Здав ворогові 20% території і планує здати ще 10% - то він безтолковий чи розводить лохів які вважають що він просто дурний.
А те, що в ціх ярах лежать тисячі дохлих орків - то нікого не хвилює....
Як думаєш скільки років та мільйонів росіян потрібно лілі-путіну щоб дійти до Дніпра, форсувати Дніпро, та зохопити місто мільйонник?
Сам лілі-путін недавно заявляв що штурм мільйонного Києва ніколи в його плани не входив.
Цікаво почитати твої думки.
Хто той забудовник? Будує вже в іншому місьці так саме?
Ось така Санта Барбара.
Отже, для захоплення 1 кв.км потрібно витратити 400 тис. каців?!
батько говорить сину-президенту:
-дивись синку,не просри Україну.
Тобто,ніби ми живем за сценарієм рос.кукловодів.