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Новости Война
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Россияне оккупировали Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Ворог має просування на Донеччині

В районе Мирнограда враг оккупировал три населенных пункта: Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но кацапы постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московиты на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшее время враг начнет давить на город и будет пытаться прорваться на его южные окраины.

Оновлена карта DeepState

"На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов", - добавляют в проекте.

И отмечают, что время покажет какие силы и ресурсы будет задействовать враг для дальнейшего продвижения, но кроме пехоты и техники стоит ожидать большую активизацию артиллерии, авиации, минометов и тому подобное. Не исключено, что именно в этот район подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха.

Напомним, накануне аналитики DeepState сообщили о ситуации в Курской области. Они отметили, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины. За последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.

Сейчас россияне пытаются закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

Ранее сообщалось, что армии РФ удалось продвинуться возле Угледара, а также в Торецке Донецкой области.

Также читайте: В Торецке продолжаются тяжелые динамические бои, ситуация меняется каждый час, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

Донецкая область (9920) боевые действия (4258)


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Топ комментарии
+25
Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
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11.10.2024 06:53
+23
Пан президент.Шо там з планом Перемоги у вас,
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11.10.2024 06:34
+19
Всьо ідьот по плану...
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11.10.2024 06:39
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Пан президент.Шо там з планом Перемоги у вас,
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11.10.2024 06:34 Ответить
Всьо ідьот по плану...
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11.10.2024 06:39 Ответить
...русскава міра.
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11.10.2024 06:49 Ответить
Потрібно писати Великий план Перемоги.
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11.10.2024 06:56 Ответить
Потужний план Перемоги
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11.10.2024 08:20 Ответить
Хіба не видно? фронт сиплеться місто за містом!сподіваюсь ви не очікуєте, що зе-шапіто скаже ми обісрались, або ми зрадники, бо вони цьго не скажуть! а будуть їздити нам по вухах, та втирати, що це добре, доки ми будемо слухати
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11.10.2024 08:42 Ответить
Що пропонуєш?
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11.10.2024 17:46 Ответить
Воно не компетентне в цих питаннях.
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11.10.2024 06:47 Ответить
Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
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11.10.2024 06:53 Ответить
Творожніков руліт.
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11.10.2024 06:55 Ответить
А нічого що за даними навіть британців вересень був для орків найбільш втратним у живій силі ? Нічого, що тепер по 120-130 кабів щодоби прилітає, тоді як при Залужному 20-25, і дронів побільшало у рази ? Стань ти "порулі", розумнику.
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11.10.2024 08:32 Ответить
Олександр Станіславович -ти?
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11.10.2024 08:38 Ответить
Ти думаєш що він тут сидить та на твої вкиди відповідає ? Не лести собі ) По тому що я тобі раніше написав-є що відповісти ?
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11.10.2024 08:44 Ответить
Відповідати на твою маячню? Не лести собі.
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11.10.2024 08:53 Ответить
Втрати орків, набагато збільшена кількість скинутих кабів та запущених дронів-це не маячня, а загальновідомі факти. Коли відповісти нічого і зливаєшся-залишається щось тільки маячнею називати.
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11.10.2024 09:00 Ответить
Я щось не зрозумів. Творожніков по твоєму не руліт військами? Чи чого ти розпинаєшся?
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11.10.2024 09:11 Ответить
Покеруй замість нього-покажи нам як збивати каби.
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11.10.2024 10:26 Ответить
Кому вам?
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11.10.2024 10:44 Ответить
То руліт чи не руліт? Чого ти з'їзджаєш?
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11.10.2024 10:53 Ответить
Зато в курськ1й обл.в нас велик1 перемоги.Просрали вже б1льш1сть танк1в" Леопард"та иншо1 техн1ки,яка зараз так потр1бна на донбас1,я вже не кажу про людей яких там не хватае...
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11.10.2024 10:24 Ответить
Ти ці звіти якось по-своєму читаєш ? Рекорд був у травні цього року, щось там 1700 з чимось орків за добу. Де ти 2,5-3 тис. знайшов у тому році ? Кабів, напевно, по прочитанним тобою звітам теж по 250-300 щодоби прилітало у минулому році ?
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11.10.2024 08:51 Ответить
Коли уроди керують військом, коли тобі кажуть мені на вас *****, нових привезуть, це варто було очікувати
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11.10.2024 07:00 Ответить
Мене цікавить лише яка частина України має бути здана згідно Османських домовленостей.
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11.10.2024 07:21 Ответить
Мінімум по Дніпру, максимум по Тисі
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11.10.2024 08:23 Ответить
Ну, спочатку по Дніпру. А якшо буратінку залишимо "керувати" країною, то і решта.
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11.10.2024 08:26 Ответить
Лівобережна.
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11.10.2024 10:21 Ответить
"Геніальність" безтолкового ішака продовжує вилазити боком.
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11.10.2024 07:28 Ответить
безтолковий ішак?
Здав ворогові 20% території і планує здати ще 10% - то він безтолковий чи розводить лохів які вважають що він просто дурний.
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11.10.2024 08:22 Ответить
Він не безтолковий ішак; він -- талановитий зрадник.
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11.10.2024 08:30 Ответить
Пропоную перенести засідання Ставки в місто Покровськ, з переїздами в Селідово.
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11.10.2024 07:28 Ответить
Тепер кацапи взнали, що в Донецької області є Красний Яр, Крутий Яр !
А те, що в ціх ярах лежать тисячі дохлих орків - то нікого не хвилює....
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11.10.2024 07:45 Ответить
Одне дурне поїхало в турне тикати свій т.з. план перемоги,який так само фейковий,як і всі ті гарантії безпеки та формули миру,яке воно понапідписувало з ким попало! А країну тим часом шматують!
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11.10.2024 07:55 Ответить
Будування фортифікаціи віиськові що пускають на самоплив? - будуите як вам на душу ляже - а ми потім заидем і оціним
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11.10.2024 07:55 Ответить
уявляєте, що би відбувалось, якби у нашого незламного Лідера не було потужного плану перемоги?
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11.10.2024 08:05 Ответить
Гнать Зельку вместе его ОП-ой! Ермака на нары! Залужнего в президенты!
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11.10.2024 09:13 Ответить
Интересно, сколько из пишущих здесь комметаторов, с оружием в руках защищают Украину, или хотя бы готовы это сделать?
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11.10.2024 09:32 Ответить
Ни одного. В окопах как то не до коментов.
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11.10.2024 09:35 Ответить
Вы уже на передовой,правда?
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11.10.2024 18:26 Ответить
Фортеця Днiпро, фортеця Запорiжжя.
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11.10.2024 09:34 Ответить
Допостим.
Як думаєш скільки років та мільйонів росіян потрібно лілі-путіну щоб дійти до Дніпра, форсувати Дніпро, та зохопити місто мільйонник?
Сам лілі-путін недавно заявляв що штурм мільйонного Києва ніколи в його плани не входив.
Цікаво почитати твої думки.
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11.10.2024 17:55 Ответить
Думаю, что аналогии тут не работают. Авдеевку брали 500 лет, Значит и Покровск так же. Нет, так не будет. Сами видите, что каждый день отходим, села уже не считаем. И до Днепра они за сутки дошли и в Херсоне были 1 марта. Я это все видела своими глазами из окна. А за 30 т. долларов у ***** очередь стоит в армию завербоваться, хватит у него миллионов и рублей и людей.
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13.10.2024 17:41 Ответить
А зеленський дурачок розказує нам казки про "ось ось і перемога"
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11.10.2024 09:41 Ответить
Хтось відповість за "фортифікації побудовані неякісно і безглуздо" ?
Хто той забудовник? Будує вже в іншому місьці так саме?
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11.10.2024 09:54 Ответить
Одеська Автомагістраль південь. Як раз зараз там роблять вилучення документів на предмет корупції. А вони зупинили роботи, щоб невиконання планів лягло на силовиків.
Ось така Санта Барбара.
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11.10.2024 11:42 Ответить
https://censor.net/ua/n3514161
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11.10.2024 11:46 Ответить
Це може "план перемоги" Зеленського ? все быльше переконуюсь в нікчемноті цього президента .
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11.10.2024 09:59 Ответить
зелений виродку, до плану перемоги потрібні негайні коррективи!!
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11.10.2024 10:37 Ответить
Поки на Сході не буде контрнаступів від ЗСУ - будуть рашисти видавлювать наше військо. Але, як кажуть ,елітні підрозділи ЗСУ задіяни в курський афері зеленского - цеж на скіки стала більше лінія фронту і чи є в України сили та засоби щоб воьювати - з подій на Сході - нема. Ну нехай клоун не знає нічого в війській справі, але ж сирский повинен знати ази активного захисту - тіки контрудари можуть зупиняти натиск. А робить їх нема кому.
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11.10.2024 12:29 Ответить
Україна в ОБСЄ: кожні 2,5 кв.м. просування коштує армії РФ життя одного солдата Джерело:
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11.10.2024 15:13 Ответить
Mister
Отже, для захоплення 1 кв.км потрібно витратити 400 тис. каців?!
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11.10.2024 23:02 Ответить
Як можна здержувати штурми без прикриття повітря, коли росіяни рострілюють з КАБів позиції українських захисників, вони і так роблять все можливе і неможливе,а наші як не дивно скупчині Петріоти які на вагу золота, не в перший раз теж розтрілюються в чистому полі Іскандери, а в цей час за данними журналістів і аналітиків не замінні менеджери найвечнішого президента всі часів і народів розподіляють Б/К в ручному режимі аж до ящика гранат. Питяння є? Питань немає. Все іде по плану перемоги.
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11.10.2024 17:16 Ответить
Если так пойдет, то просрете всю Украину
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11.10.2024 19:50 Ответить
Саме те,про що йдеться в серіалі рос.сценариста Алєксєя Кірющенко "Слуга народу":
батько говорить сину-президенту:
-дивись синку,не просри Україну.
Тобто,ніби ми живем за сценарієм рос.кукловодів.
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11.10.2024 20:16 Ответить
И У БОБРА ОКУППИРОВАЛИ НОРУ ЧЕРТИ !!!
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12.10.2024 07:52 Ответить
ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ БЛИЗКИХ ПУТИНА И ИХ РОДСТВЕННИКОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ !!!
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12.10.2024 07:53 Ответить
 
 