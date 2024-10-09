Враг продвинулся у Угледара, в Цукурино и Торецке, - DeepState. КАРТА
Армии РФ удалось продвинуться возле Угледара, а также в Торецке Донецкой области.
Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке", - говорится в сообщении.
Также осинтеры уточнили продвижение противника возле Работино. И сообщили об активизации вражеских диверсионных групп в Каменском
Здача всієї Донецької області пуйлу до нового року.
Тоді пуйло піде на перемир'я.
Пильніше вчитуємось у кількість знищених гаубиць з квадроциклами!