Враг продвинулся у Угледара, в Цукурино и Торецке, - DeepState. КАРТА

Армии РФ удалось продвинуться возле Угледара, а также в Торецке Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке", - говорится в сообщении.

Также осинтеры уточнили продвижение противника возле Работино. И сообщили об активизации вражеских диверсионных групп в Каменском