Враг продвинулся у Угледара, в Цукурино и Торецке, - DeepState. КАРТА

Армии РФ удалось продвинуться возле Угледара, а также в Торецке Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке", - говорится в сообщении.

Просування російських військ в районі Вугледару

Просування окупантів у Торецьку

Читайте также: В Торецке продолжаются тяжелые динамические бои, ситуация меняется каждый час, - ОТГ "Луганськ"

Также осинтеры уточнили продвижение противника возле Работино. И сообщили об активизации вражеских диверсионных групп в Каменском

Донецкая область (10601) Торецк (537) Угледар (134)
Це план перемоги від Зеленого, який узгоджений з пуйлом .
Здача всієї Донецької області пуйлу до нового року.
Тоді пуйло піде на перемир'я.
09.10.2024 18:51 Ответить
+5
Все згідно оманського плану.
09.10.2024 18:54 Ответить
+5
Та яке там перемир`я. Повним ходом йде підготовка наступу на Запорізькому напрямку.
09.10.2024 18:55 Ответить
Це перемога, чи як?
09.10.2024 18:48 Ответить
Та яке там перемир`я. Повним ходом йде підготовка наступу на Запорізькому напрямку.
09.10.2024 18:55 Ответить
Не верещи, кацапсіна.
09.10.2024 19:00 Ответить
А по Сумской области что творится уже месяц? А по Харьковской? Тут вообще почти по пригороду кабами равняют жилье. Волчанска как города нет, сравняли. По Купянску тоже лупят. Что особо удивляет, так по Валуйкам ответа нет хоть как. Там рукой подать.
10.10.2024 08:04 Ответить
Дуже сумніваюся,що мова йде лиш про лугандонію(Бо ж нема жодного просування ЗСУ в Запоріжській чи Херсонській областях.
09.10.2024 21:09 Ответить
Гуйня!
Пильніше вчитуємось у кількість знищених гаубиць з квадроциклами!
09.10.2024 18:57 Ответить
А Зєля просунувся у Хорватії.
09.10.2024 18:59 Ответить
Негативний контрнаступ Верховного Головнокомандувача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжується.
09.10.2024 19:00 Ответить
Зелин план мира работает..
09.10.2024 19:11 Ответить
Купа відео від бригад про те, як дрони влучають кацапам по сраці, а вони просуваються. Якийсь розрив свідомості...
09.10.2024 19:32 Ответить
Это засирание мозгов для скрытия реального положения дел.
10.10.2024 21:25 Ответить
рашистський вихід(окупація), на границі Донецької і Луганської областей , мабуть в ходили і входятьу виконання оманських домовленостей ???
09.10.2024 19:33 Ответить
 
 