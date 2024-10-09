В Торецке продолжаются тяжелые динамические бои, ситуация меняется каждый час, - ОТГ "Луганськ"

Украинские воины сдерживают продвижение врага в городской застройке Торецка по улице Центральной, однако ситуация меняется буквально каждый час.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Ситуация неизменна - мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы также их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы", - рассказала она.

По словам спикера, российские войска также пытаются штурмовать украинские позиции в районе Часова Яра, Торецка, Нью-Йорка и на Сиверском направлении.

Бобовникова отметила, что враг применяет тактику малых групп и редко использует технику.

"Преимущественно они пытаются штурмовать маленькими группками по 3, 4, 5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается обратно, и они снова и снова нас штурмуют", - отметила пресс-секретарь ОТГ "Луганськ".

Она добавила, что против ВСУ воюют преимущественно кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения, а также применяется артиллерия.

