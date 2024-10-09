РУС
В Торецке продолжаются тяжелые динамические бои, ситуация меняется каждый час, - ОТГ "Луганськ"

ОТУ Луганськ розповіло про ситуацію у Торецьку 9 жовтня

Украинские воины сдерживают продвижение врага в городской застройке Торецка по улице Центральной, однако ситуация меняется буквально каждый час.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Ситуация неизменна - мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы также их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы", - рассказала она.

По словам спикера, российские войска также пытаются штурмовать украинские позиции в районе Часова Яра, Торецка, Нью-Йорка и на Сиверском направлении.

Читайте также: Россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои идут за каждый подъезд, - ОТГ "Луганськ"

Бобовникова отметила, что враг применяет тактику малых групп и редко использует технику.

"Преимущественно они пытаются штурмовать маленькими группками по 3, 4, 5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается обратно, и они снова и снова нас штурмуют", - отметила пресс-секретарь ОТГ "Луганськ".

Она добавила, что против ВСУ воюют преимущественно кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения, а также применяется артиллерия.

Смотрите также: Охваченный дымом и пламенем, разрушенный российскими оккупантами украинский Торецк. ВИДЕО беспилотника

"Ситуація важка, але контрольована." Вже 100500 разів таке чули. Торецьк, судячи з всього - піде вслід за Вугледаром
показать весь комментарий
09.10.2024 14:34 Ответить
більша частина Торецька за кацапами,нажаль.
показать весь комментарий
09.10.2024 14:36 Ответить
Ні. Рашисти просуваються вузьким клином.
Ось сьогоднішнє повідомлення про обстановку в Торецьку:
@ "Торецьк.
Противник просунувся вздовж вулиць Перемоги, Конституції, Героїв Праці, Луцької, Степової та Михайла Петренка, повернувши вектор атак на південно-східну частину міста.

📍48.383308, 37.838471
📍48.400583, 37.868194
📍48.385623, 37.841198 ".
показать весь комментарий
09.10.2024 19:23 Ответить
за буданова, татарова та прикриваючого їх тили гоміашвілі переживаю. як там вони, тримаються?
показать весь комментарий
09.10.2024 14:39 Ответить
На донбасі десятки міст і містечок - це вже фортифікаціі - можна триматись - але зброі дуже мало
показать весь комментарий
09.10.2024 14:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
09.10.2024 15:09 Ответить
 
 