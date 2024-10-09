В Торецке продолжаются тяжелые динамические бои, ситуация меняется каждый час, - ОТГ "Луганськ"
Украинские воины сдерживают продвижение врага в городской застройке Торецка по улице Центральной, однако ситуация меняется буквально каждый час.
Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
"Ситуация неизменна - мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы также их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы", - рассказала она.
По словам спикера, российские войска также пытаются штурмовать украинские позиции в районе Часова Яра, Торецка, Нью-Йорка и на Сиверском направлении.
Бобовникова отметила, что враг применяет тактику малых групп и редко использует технику.
"Преимущественно они пытаются штурмовать маленькими группками по 3, 4, 5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается обратно, и они снова и снова нас штурмуют", - отметила пресс-секретарь ОТГ "Луганськ".
Она добавила, что против ВСУ воюют преимущественно кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения, а также применяется артиллерия.
Ось сьогоднішнє повідомлення про обстановку в Торецьку:
@ "Торецьк.
Противник просунувся вздовж вулиць Перемоги, Конституції, Героїв Праці, Луцької, Степової та Михайла Петренка, повернувши вектор атак на південно-східну частину міста.
📍48.383308, 37.838471
📍48.400583, 37.868194
📍48.385623, 37.841198 ".