УКР
Новини Війна
У Торецьку тривають важкі динамічні бої, ситуація змінюється щогодини, - ОТУ "Луганськ"

ОТУ Луганськ розповіло про ситуацію у Торецьку 9 жовтня

Українські воїни стримують просування ворога в міській забудові Торецька по вулиці Центральній, однак ситуація змінюється буквально щогодини. 

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - розповіла вона.

За словами речниці, російські війська також намагаються штурмувати українські позиції в районі Часового Яру, Торецька, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку.

Бобовнікова зауважила, що ворог застосовує тактику малих груп та рідко використовує техніку.

"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ".

Вона додала, що проти ЗСУ воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи, а також застосовується артилерія.

Донецька область (9410) Торецьк (546)
"Ситуація важка, але контрольована." Вже 100500 разів таке чули. Торецьк, судячи з всього - піде вслід за Вугледаром
показати весь коментар
09.10.2024 14:34 Відповісти
більша частина Торецька за кацапами,нажаль.
показати весь коментар
09.10.2024 14:36 Відповісти
Ні. Рашисти просуваються вузьким клином.
Ось сьогоднішнє повідомлення про обстановку в Торецьку:
@ "Торецьк.
Противник просунувся вздовж вулиць Перемоги, Конституції, Героїв Праці, Луцької, Степової та Михайла Петренка, повернувши вектор атак на південно-східну частину міста.

📍48.383308, 37.838471
📍48.400583, 37.868194
📍48.385623, 37.841198 ".
показати весь коментар
09.10.2024 19:23 Відповісти
за буданова, татарова та прикриваючого їх тили гоміашвілі переживаю. як там вони, тримаються?
показати весь коментар
09.10.2024 14:39 Відповісти
На донбасі десятки міст і містечок - це вже фортифікаціі - можна триматись - але зброі дуже мало
показати весь коментар
09.10.2024 14:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
09.10.2024 15:09 Відповісти
 
 