У Торецьку тривають важкі динамічні бої, ситуація змінюється щогодини, - ОТУ "Луганськ"
Українські воїни стримують просування ворога в міській забудові Торецька по вулиці Центральній, однак ситуація змінюється буквально щогодини.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - розповіла вона.
За словами речниці, російські війська також намагаються штурмувати українські позиції в районі Часового Яру, Торецька, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку.
Бобовнікова зауважила, що ворог застосовує тактику малих груп та рідко використовує техніку.
"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ".
Вона додала, що проти ЗСУ воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи, а також застосовується артилерія.
Ось сьогоднішнє повідомлення про обстановку в Торецьку:
@ "Торецьк.
Противник просунувся вздовж вулиць Перемоги, Конституції, Героїв Праці, Луцької, Степової та Михайла Петренка, повернувши вектор атак на південно-східну частину міста.
📍48.383308, 37.838471
📍48.400583, 37.868194
📍48.385623, 37.841198 ".