У Торецьку тривають важкі динамічні бої, ситуація змінюється щогодини, - ОТУ "Луганськ"

Українські воїни стримують просування ворога в міській забудові Торецька по вулиці Центральній, однак ситуація змінюється буквально щогодини.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - розповіла вона.

За словами речниці, російські війська також намагаються штурмувати українські позиції в районі Часового Яру, Торецька, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Торецьку, куди зайшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА

Бобовнікова зауважила, що ворог застосовує тактику малих груп та рідко використовує техніку.

"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ".

Вона додала, що проти ЗСУ воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи, а також застосовується артилерія.

Читайте також: Росіяни зайшли на східну околицю Торецька. Бої точаться за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"