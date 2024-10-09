У Торецьку, куди зайшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА

У Торецьку Донецької області, куди вдалося увійти російським окупантам, залишається понад тисяча мирних жителів, які не бажають покидати місто.

Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Залишається близько 1200 осіб цивільних на території безпосередньо самого Торецька. І, на жаль, ці особи, які залишилися, вже не мають бажання виїжджати. Це, скажімо так, 5, 10, 15 осіб, які переміщуються з території громади.

Ми, зі свого боку, працівники Національної поліції, військової адміністрації й ДСНС, в разі надходження відповідних заяв, докладаємо всіх зусиль, щоб вивезти населення", - розповів він.

Також, за його словами, на території громади немає жодної вцілілої будівлі, яка б не постраждала внаслідок обстрілів.

"Відповідно, населення змушене переховуватися в укриттях, які залишилися на даний час в місті. Відсутнє централізоване водопостачання, електропостачання, газопостачання", - додав Чинчик.

Нагадаємо, раніше ОТУ "Луганськ" повідомило, що російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька, бої йдуть за кожен підʼїзд.

