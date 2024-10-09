УКР
У Торецьку, куди зайшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА

Близько 1200 цивільних перебуває у Торецьку 

У Торецьку Донецької області, куди вдалося увійти російським окупантам, залишається понад тисяча мирних жителів, які не бажають покидати місто.

Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Залишається близько 1200 осіб цивільних на території безпосередньо самого Торецька. І, на жаль, ці особи, які залишилися, вже не мають бажання виїжджати. Це, скажімо так, 5, 10, 15 осіб, які переміщуються з території громади.

Ми, зі свого боку, працівники Національної поліції, військової адміністрації й ДСНС, в разі надходження відповідних заяв, докладаємо всіх зусиль, щоб вивезти населення", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська просунулись в Торецьку, біля Цукуриного та Катеринівки, - DeepState. КАРТА

Також, за його словами, на території громади немає жодної вцілілої будівлі, яка б не постраждала внаслідок обстрілів.

"Відповідно, населення змушене переховуватися в укриттях, які залишилися на даний час в місті. Відсутнє централізоване водопостачання, електропостачання, газопостачання", - додав Чинчик.

Нагадаємо, раніше ОТУ "Луганськ" повідомило, що російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька, бої йдуть за кожен підʼїзд.

Читайте також: Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару РФ по Костянтинівці. ФОТОрепортаж

+13
Седять чекають щоб їх як мавп рашаТВ показало "радасная всчтрєча" а потім залишили помирати від голоду - Любов до Засрашки вбиває.
показати весь коментар
09.10.2024 09:46 Відповісти
+13
Вони не ждуни, вони сепари, і не треба примушувати виїзжати їх зі своїми поглядами на не окуповану територію України! Вони сіють свої сепарські погляди там де існують, а ми будемо пожинати ці плоди у вигляді від насраного у ліфті до наведення ракет.
показати весь коментар
09.10.2024 09:58 Відповісти
+12
Тут не справа в тому чи ждуни. Справа в тому що в решті України їм жити немає де. Приїдуть вони до Дніпра, Києва, Одеси, ..... Платити за квартиру, шукати роботу, де? За скільки? Чи є в них відкладених 40-59.000 $, щоб витратити на життя за декілька років?
Україна побудувала для СВОЇХ громадян що втікають житлові містечка з магазинами, школами, церквами ????
Я ще не чув ні про одне.
Отже залишається одне і те саме:
Спасіння утопающих є справою самих утопающих. А так по великому рахунку жити при одних панах чи при інших яка різниця.
показати весь коментар
09.10.2024 09:54 Відповісти
Так ждуни жеж куди там.
показати весь коментар
09.10.2024 09:44 Відповісти
А пенсії у ЛДНРах досі українські отримують на картку і ржуть з України. Грузіни пенсії не платять, якщо бажаєте отримувати живіть постійно в Грузії, а десь у срашке нехай вона і утримує.
показати весь коментар
09.10.2024 10:29 Відповісти
Седять чекають щоб їх як мавп рашаТВ показало "радасная всчтрєча" а потім залишили помирати від голоду - Любов до Засрашки вбиває.
показати весь коментар
09.10.2024 09:46 Відповісти
Ждуни, які здають наші позиції. З лінії зіткнення повинна бути примусова евакуація, хто залишається- автоматично колаборант з відповідним кримінальним провадженням!
показати весь коментар
09.10.2024 09:47 Відповісти
Ці вже відздавались , без телефону , інтернету нічого не вийде .
показати весь коментар
09.10.2024 10:14 Відповісти
"Дарагіє ви наши!!! Как же ми вас ждалі!!! Украфашисти хатєлі нас вивєзті, а ми нє захатєлі. Ми же рускіє!"
показати весь коментар
09.10.2024 09:50 Відповісти
Поки зелений виродок керує країною, нас не перестануть вбивати.
показати весь коментар
09.10.2024 09:54 Відповісти
в Бахмуте с такими "не желающими эвакуироваться" была ситуйовина - группой тел 20-30 столпились с белым флагом, в ожидании прихода, а рашики долго не разбираясь из танка вальнули
показати весь коментар
09.10.2024 09:54 Відповісти
Тут не справа в тому чи ждуни. Справа в тому що в решті України їм жити немає де. Приїдуть вони до Дніпра, Києва, Одеси, ..... Платити за квартиру, шукати роботу, де? За скільки? Чи є в них відкладених 40-59.000 $, щоб витратити на життя за декілька років?
Україна побудувала для СВОЇХ громадян що втікають житлові містечка з магазинами, школами, церквами ????
Я ще не чув ні про одне.
Отже залишається одне і те саме:
Спасіння утопающих є справою самих утопающих. А так по великому рахунку жити при одних панах чи при інших яка різниця.
показати весь коментар
09.10.2024 09:54 Відповісти
Тобто їм краще у підвалі під снарядами?..
показати весь коментар
09.10.2024 09:59 Відповісти
Підказую. В гарній європейській країні знаходиш побільше каців в однім місці знищуєш їх, і мучишся а якійсь скандинавській в'язниці. Можна написати мемуари, давати інтерв'ю...
показати весь коментар
09.10.2024 10:01 Відповісти
При італійських краще, ніж при польських?
показати весь коментар
09.10.2024 10:08 Відповісти
не вірю, в Одесі багато ВПО, отримують допомогу харчами, одягом і на оренду квартир. Ніяких проблем.
показати весь коментар
09.10.2024 10:09 Відповісти
а цей непотріб кацапській в Україні і даром не треба !!! надивився я за більш як 10 років війни на цих "переселенцев" ...
показати весь коментар
09.10.2024 10:10 Відповісти
По всій Україні перебудовують гуртожитки і заселяють переселенців. По селах стоїть багато пустих будинків в яких теж можна жити. Але вони не хочуть. У мене дача в звичайному селі. Село десь на 2000 мешканців. Там вже оселилось десь 200 осіб з Харківської області. Живуть, відкривають свої господарства. Хто свиней вигодовує, хто теплиці будує, хто сільським господарством почав займатись і не збираються повертатись навіть після війни.
показати весь коментар
09.10.2024 10:12 Відповісти
А чому дідиваєвали у Другу світову не захотіли жити при німецьких бауерах?
Якарізниця їм була...
показати весь коментар
09.10.2024 10:18 Відповісти
А чого вже відразу з самого Торецька не до Нью-Йорка чи Монако, в нас крім Дніпра, Києва Одеси більш дешевих міст та сіл для проживання немає?
показати весь коментар
09.10.2024 12:35 Відповісти
Вони не ждуни, вони сепари, і не треба примушувати виїзжати їх зі своїми поглядами на не окуповану територію України! Вони сіють свої сепарські погляди там де існують, а ми будемо пожинати ці плоди у вигляді від насраного у ліфті до наведення ракет.
показати весь коментар
09.10.2024 09:58 Відповісти
Перед войной людям говорили - "не ссыте,войны не будет, жрите шашлык и ни о чем не думайте",теперь эти же рты кричат - "все бросайте и бегите,мы в тылу о вас позаботимся или назовем вас предателями",только болван доверится два раза одному врунишке
показати весь коментар
09.10.2024 10:01 Відповісти
А який середній вік у цих "понад тисяча мирних жителів"?
Якщо їм 60+ і немає рідних західніше, то куди їм евакуюватися?
показати весь коментар
09.10.2024 10:05 Відповісти
Все просто, виїжджаєш на Урал і щасливий.
показати весь коментар
09.10.2024 10:44 Відповісти
Кацапи навряд чи будуть переміщувати людей у такому віці. Скоріш за все, як уже тут було сказано, використають для своєї пропаганди і покинуть напризволяще.
показати весь коментар
09.10.2024 10:47 Відповісти
З Луганщини вивозили і 85+ до Німеччини, там їм поробили операції на суглобах, на серці - вони зроду такого б не отримали на свої пенсії на батьківщині.
показати весь коментар
09.10.2024 10:16 Відповісти
Та що ви так переживаєте, вони вже кацапськими прапорами махають, а ви наївні думаєте що вони наші.
показати весь коментар
09.10.2024 13:06 Відповісти
 
 