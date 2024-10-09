В Торецке, куда зашли оккупанты, остается около 1200 гражданских, - ГВА

В Торецке Донецкой области, куда удалось войти российским оккупантам, остается более тысячи мирных жителей, которые не желают покидать город.

Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Остается около 1200 человек гражданских на территории непосредственно самого Торецка. И, к сожалению, эти люди, которые остались, уже не имеют желания выезжать. Это, скажем так, 5, 10, 15 человек, которые перемещаются с территории громады.

Мы, со своей стороны, работники Национальной полиции, военной администрации и ГСЧС, в случае поступления соответствующих заявлений, прилагаем все усилия, чтобы вывезти население", - рассказал он.

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Также, по его словам, на территории громады нет ни одного уцелевшего здания, которое бы не пострадало в результате обстрелов.

"Соответственно, население вынуждено скрываться в укрытиях, которые остались в настоящее время в городе. Отсутствует централизованное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение", - добавил Чинчик.

Напомним, ранее ОТУ "Луганск" сообщило, что российские оккупанты зашли на восточную окраину Торецка, бои идут за каждый подъезд.

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