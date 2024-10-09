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Новости Война
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В Торецке, куда зашли оккупанты, остается около 1200 гражданских, - ГВА

Близько 1200 цивільних перебуває у Торецьку 

В Торецке Донецкой области, куда удалось войти российским оккупантам, остается более тысячи мирных жителей, которые не желают покидать город.

Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Остается около 1200 человек гражданских на территории непосредственно самого Торецка. И, к сожалению, эти люди, которые остались, уже не имеют желания выезжать. Это, скажем так, 5, 10, 15 человек, которые перемещаются с территории громады.

Мы, со своей стороны, работники Национальной полиции, военной администрации и ГСЧС, в случае поступления соответствующих заявлений, прилагаем все усилия, чтобы вывезти население", - рассказал он.

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Также, по его словам, на территории громады нет ни одного уцелевшего здания, которое бы не пострадало в результате обстрелов.

"Соответственно, население вынуждено скрываться в укрытиях, которые остались в настоящее время в городе. Отсутствует централизованное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение", - добавил Чинчик.

Напомним, ранее ОТУ "Луганск" сообщило, что российские оккупанты зашли на восточную окраину Торецка, бои идут за каждый подъезд.

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Автор: 

Донецкая область (9902) Торецк (487)


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Топ комментарии
+13
Седять чекають щоб їх як мавп рашаТВ показало "радасная всчтрєча" а потім залишили помирати від голоду - Любов до Засрашки вбиває.
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09.10.2024 09:46
+13
Вони не ждуни, вони сепари, і не треба примушувати виїзжати їх зі своїми поглядами на не окуповану територію України! Вони сіють свої сепарські погляди там де існують, а ми будемо пожинати ці плоди у вигляді від насраного у ліфті до наведення ракет.
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09.10.2024 09:58
+12
Тут не справа в тому чи ждуни. Справа в тому що в решті України їм жити немає де. Приїдуть вони до Дніпра, Києва, Одеси, ..... Платити за квартиру, шукати роботу, де? За скільки? Чи є в них відкладених 40-59.000 $, щоб витратити на життя за декілька років?
Україна побудувала для СВОЇХ громадян що втікають житлові містечка з магазинами, школами, церквами ????
Я ще не чув ні про одне.
Отже залишається одне і те саме:
Спасіння утопающих є справою самих утопающих. А так по великому рахунку жити при одних панах чи при інших яка різниця.
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09.10.2024 09:54
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Правила форума Совет форумчан
Так ждуни жеж куди там.
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09.10.2024 09:44 Ответить
А пенсії у ЛДНРах досі українські отримують на картку і ржуть з України. Грузіни пенсії не платять, якщо бажаєте отримувати живіть постійно в Грузії, а десь у срашке нехай вона і утримує.
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09.10.2024 10:29 Ответить
Седять чекають щоб їх як мавп рашаТВ показало "радасная всчтрєча" а потім залишили помирати від голоду - Любов до Засрашки вбиває.
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09.10.2024 09:46 Ответить
Ждуни, які здають наші позиції. З лінії зіткнення повинна бути примусова евакуація, хто залишається- автоматично колаборант з відповідним кримінальним провадженням!
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09.10.2024 09:47 Ответить
Ці вже відздавались , без телефону , інтернету нічого не вийде .
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09.10.2024 10:14 Ответить
"Дарагіє ви наши!!! Как же ми вас ждалі!!! Украфашисти хатєлі нас вивєзті, а ми нє захатєлі. Ми же рускіє!"
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09.10.2024 09:50 Ответить
Поки зелений виродок керує країною, нас не перестануть вбивати.
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09.10.2024 09:54 Ответить
в Бахмуте с такими "не желающими эвакуироваться" была ситуйовина - группой тел 20-30 столпились с белым флагом, в ожидании прихода, а рашики долго не разбираясь из танка вальнули
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09.10.2024 09:54 Ответить
Тут не справа в тому чи ждуни. Справа в тому що в решті України їм жити немає де. Приїдуть вони до Дніпра, Києва, Одеси, ..... Платити за квартиру, шукати роботу, де? За скільки? Чи є в них відкладених 40-59.000 $, щоб витратити на життя за декілька років?
Україна побудувала для СВОЇХ громадян що втікають житлові містечка з магазинами, школами, церквами ????
Я ще не чув ні про одне.
Отже залишається одне і те саме:
Спасіння утопающих є справою самих утопающих. А так по великому рахунку жити при одних панах чи при інших яка різниця.
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09.10.2024 09:54 Ответить
Тобто їм краще у підвалі під снарядами?..
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09.10.2024 09:59 Ответить
Підказую. В гарній європейській країні знаходиш побільше каців в однім місці знищуєш їх, і мучишся а якійсь скандинавській в'язниці. Можна написати мемуари, давати інтерв'ю...
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09.10.2024 10:01 Ответить
При італійських краще, ніж при польських?
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09.10.2024 10:08 Ответить
не вірю, в Одесі багато ВПО, отримують допомогу харчами, одягом і на оренду квартир. Ніяких проблем.
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09.10.2024 10:09 Ответить
а цей непотріб кацапській в Україні і даром не треба !!! надивився я за більш як 10 років війни на цих "переселенцев" ...
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09.10.2024 10:10 Ответить
По всій Україні перебудовують гуртожитки і заселяють переселенців. По селах стоїть багато пустих будинків в яких теж можна жити. Але вони не хочуть. У мене дача в звичайному селі. Село десь на 2000 мешканців. Там вже оселилось десь 200 осіб з Харківської області. Живуть, відкривають свої господарства. Хто свиней вигодовує, хто теплиці будує, хто сільським господарством почав займатись і не збираються повертатись навіть після війни.
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09.10.2024 10:12 Ответить
А чому дідиваєвали у Другу світову не захотіли жити при німецьких бауерах?
Якарізниця їм була...
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09.10.2024 10:18 Ответить
А чого вже відразу з самого Торецька не до Нью-Йорка чи Монако, в нас крім Дніпра, Києва Одеси більш дешевих міст та сіл для проживання немає?
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09.10.2024 12:35 Ответить
Вони не ждуни, вони сепари, і не треба примушувати виїзжати їх зі своїми поглядами на не окуповану територію України! Вони сіють свої сепарські погляди там де існують, а ми будемо пожинати ці плоди у вигляді від насраного у ліфті до наведення ракет.
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09.10.2024 09:58 Ответить
Перед войной людям говорили - "не ссыте,войны не будет, жрите шашлык и ни о чем не думайте",теперь эти же рты кричат - "все бросайте и бегите,мы в тылу о вас позаботимся или назовем вас предателями",только болван доверится два раза одному врунишке
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09.10.2024 10:01 Ответить
А який середній вік у цих "понад тисяча мирних жителів"?
Якщо їм 60+ і немає рідних західніше, то куди їм евакуюватися?
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09.10.2024 10:05 Ответить
Все просто, виїжджаєш на Урал і щасливий.
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09.10.2024 10:44 Ответить
Кацапи навряд чи будуть переміщувати людей у такому віці. Скоріш за все, як уже тут було сказано, використають для своєї пропаганди і покинуть напризволяще.
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09.10.2024 10:47 Ответить
З Луганщини вивозили і 85+ до Німеччини, там їм поробили операції на суглобах, на серці - вони зроду такого б не отримали на свої пенсії на батьківщині.
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09.10.2024 10:16 Ответить
Та що ви так переживаєте, вони вже кацапськими прапорами махають, а ви наївні думаєте що вони наші.
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09.10.2024 13:06 Ответить
 
 