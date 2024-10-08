РУС
1 134 1

По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате удара РФ по Константиновке. ФОТОрепортаж

Оккупанты сегодня, 8 октября, атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным Филашкина, в результатеудара россиян по Константиновке по меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены.

Как отмечается, сегодня вечером россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы, попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание.

Удар по Костянтинівці 8 жовтня

В результате атаки повреждены 17 многоэтажек, 3 образовательных учреждения, 3 газопровода и 7 автомобилей.

Читайте: С 7 октября в Константиновской громаде комендантский час будет длиться 20 часов в сутки, - ГВА

На месте работают органы власти и все ответственные службы.

"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" - призвал начальник ОВА.

Также читайте: В Покровске и Константиновке остается около 30 тыс. человек, в том числе 450 детей, - ОГА

Автор: 

обстрел (29146) Донецкая область (10583) Константиновка (1898)
