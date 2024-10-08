По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате удара РФ по Константиновке. ФОТОрепортаж

Оккупанты сегодня, 8 октября, атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным Филашкина, в результатеудара россиян по Константиновке по меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены.

Как отмечается, сегодня вечером россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы, попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание.

В результате атаки повреждены 17 многоэтажек, 3 образовательных учреждения, 3 газопровода и 7 автомобилей.

На месте работают органы власти и все ответственные службы.





"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" - призвал начальник ОВА.

