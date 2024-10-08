УКР
Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару РФ по Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Окупанти сьогодні, 8 жовтня, атакували КАБами Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними Філашкіна, унаслідок удару росіян по Костянтинівці щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено.

Як зазначається, сьогодні ввечері росіяни скинули на місто три керовані авіабомби, поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю.

Удар по Костянтинівці 8 жовтня

Унаслідок атаки пошкоджено 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок.

На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - закликав начальник ОВА.

обстріл (30481) Донецька область (9410) Костянтинівка (435)
