У Покровську та Костянтинівці залишається близько 30 тис. людей, зокрема 450 дітей, - ОВА

Наразі в Покровську залишаються 12 тис. людей, зокрема, 82 дитини, а у Костянтинівці - 17,8 тис. людей, серед них - 368 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

"У Покровську наразі залишаються 12 тисяч людей і зокрема, 82 дитини. Було 46 тисяч, з них - 3,5 тисячі дітей. Тобто понад 30 тисяч тільки з Покровська виїхали. Завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, ДСНС, вивозимо людей з лінії фронту", - сказав Філашкін.

За його словами, у Костянтинівці наразі залишаються 17,8 тис. людей, з них - 368 дітей. Місяць тому тут проживали 20 тис. людей.

"Тобто люди виїжджають, спасибі їм, що бережуть себе, тому що обстановка дуже складна саме в Костянтинівці", - наголосив голова ОВА.

Як повідомили у Мінреінтеграції, охочих залишити небезпечні території приймає Черкащина. Евакуаційні поїзди з Донеччини курсуватимуть до Черкащини з інтервалом у чотири дні.

