У Покровську та Костянтинівці залишається близько 30 тис. людей, зокрема 450 дітей, - ОВА

Евакуація з Донеччини

Наразі в Покровську залишаються 12 тис. людей, зокрема, 82 дитини, а у Костянтинівці - 17,8 тис. людей, серед них - 368 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровську наразі залишаються 12 тисяч людей і зокрема, 82 дитини. Було 46 тисяч, з них - 3,5 тисячі дітей. Тобто понад 30 тисяч тільки з Покровська виїхали. Завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, ДСНС, вивозимо людей з лінії фронту", - сказав Філашкін.

За його словами, у Костянтинівці наразі залишаються 17,8 тис. людей, з них - 368 дітей. Місяць тому тут проживали 20 тис. людей.

"Тобто люди виїжджають, спасибі їм, що бережуть себе, тому що обстановка дуже складна саме в Костянтинівці", - наголосив голова ОВА.

Як повідомили у Мінреінтеграції, охочих залишити небезпечні території приймає Черкащина. Евакуаційні поїзди з Донеччини курсуватимуть до Черкащини з інтервалом у чотири дні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська за 7 кілометрів від Покровська, 80% інфраструктури у місті пошкоджено, - МВА

Покровськ (790) Костянтинівка (435)
ЯКОГО ДІДЬКА!!!. Треба примусово вивозити дітей. Ми в кінці війни лишимся 8 млн нацією. ДЕмографічні втрати загальні уже більші чим у 2 світову. АЛЬО
08.10.2024 13:39 Відповісти
О, невдовзі зніматимуться відосики від асвабадітєлєй про "благодарних житєлєй констахи"?
Там таке сєпарське кодло чекає, аж підстрибує "сваїх мальчікофф"
08.10.2024 13:48 Відповісти
"очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін" -......
Кримську ОВА ще не призначили - подаю ідею для зелених......
08.10.2024 13:51 Відповісти
А скільки тцк-шників залишилося захищати своє місто?
08.10.2024 14:28 Відповісти
а попередній голова донецькой КІРІЕНКО котрий вкрав 36.6 мільони іцей філашкін чи як його скільки вкраде для ******?
08.10.2024 14:29 Відповісти
Вони чекають на лучшую судьбу для сєбя і для дєтєй.
08.10.2024 15:15 Відповісти
 
 