1 184 6

В Покровске и Константиновке остаются около 30 тыс. человек, в том числе 450 детей, - ОВА

Евакуація з Донеччини

Сейчас в Покровске остаются 12 тыс. человек, в частности, 82 ребенка, а в Константиновке - 17,8 тыс. человек, среди них - 368 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровске сейчас остаются 12 тысяч человек и в частности, 82 ребенка. Было 46 тысяч, из них - 3,5 тысячи детей. То есть более 30 тысяч только из Покровска выехали. Благодаря слаженным действиям органов власти, подразделений полиции, ГСЧС, вывозим людей с линии фронта", - сказал Филашкин.

По его словам, в Константиновке сейчас остаются 17,8 тыс. человек, из них - 368 детей. Месяц назад здесь проживали 20 тыс. человек.

"То есть люди выезжают, спасибо им, что берегут себя, потому что обстановка очень сложная именно в Константиновке", - подчеркнул глава ОГА.

Как сообщили в Минреинтеграции, желающих покинуть опасные территории принимает Черкасская область. Эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую область с интервалом в четыре дня.

Автор: 

Покровск (756) Константиновка (1898)
ЯКОГО ДІДЬКА!!!. Треба примусово вивозити дітей. Ми в кінці війни лишимся 8 млн нацією. ДЕмографічні втрати загальні уже більші чим у 2 світову. АЛЬО
08.10.2024 13:39 Ответить
О, невдовзі зніматимуться відосики від асвабадітєлєй про "благодарних житєлєй констахи"?
Там таке сєпарське кодло чекає, аж підстрибує "сваїх мальчікофф"
08.10.2024 13:48 Ответить
"очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін" -......
Кримську ОВА ще не призначили - подаю ідею для зелених......
08.10.2024 13:51 Ответить
А скільки тцк-шників залишилося захищати своє місто?
08.10.2024 14:28 Ответить
а попередній голова донецькой КІРІЕНКО котрий вкрав 36.6 мільони іцей філашкін чи як його скільки вкраде для ******?
08.10.2024 14:29 Ответить
Вони чекають на лучшую судьбу для сєбя і для дєтєй.
08.10.2024 15:15 Ответить
 
 