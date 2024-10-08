В Покровске и Константиновке остаются около 30 тыс. человек, в том числе 450 детей, - ОВА

Сейчас в Покровске остаются 12 тыс. человек, в частности, 82 ребенка, а в Константиновке - 17,8 тыс. человек, среди них - 368 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"В Покровске сейчас остаются 12 тысяч человек и в частности, 82 ребенка. Было 46 тысяч, из них - 3,5 тысячи детей. То есть более 30 тысяч только из Покровска выехали. Благодаря слаженным действиям органов власти, подразделений полиции, ГСЧС, вывозим людей с линии фронта", - сказал Филашкин.

По его словам, в Константиновке сейчас остаются 17,8 тыс. человек, из них - 368 детей. Месяц назад здесь проживали 20 тыс. человек.

"То есть люди выезжают, спасибо им, что берегут себя, потому что обстановка очень сложная именно в Константиновке", - подчеркнул глава ОГА.

Как сообщили в Минреинтеграции, желающих покинуть опасные территории принимает Черкасская область. Эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую область с интервалом в четыре дня.

