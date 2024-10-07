РУС
В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать раз в четыре дня, - Минреинтеграции. ФОТОРЕПОРТАЖ

В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать раз в четыре дня.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в октябре желающих покинуть опасные территории принимает Черкасская область. Эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую область с интервалом в четыре дня.

В частности, сегодняшний рейс эвакуировал 44 человека, среди которых 12 детей и несколько человек с инвалидностью. По прибытии поезда эвакуированные получили продукты питания, гуманитарную и психологическую помощь.

Евакуація з Донеччини

евакуація з Донеччини

Евакуація з Донеччини

Также была организована транспортировка людей в общины, которые готовы их принять.

В ведомстве напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Следующий эвакуационный поезд из Донецкой области в Черкасскую область отправится 10 октября.

"Чтобы выехать в безопасный регион, можно оставить заявку по телефонам: 0 800 500 121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal). Для записи на эвакуацию тяжелобольных и людей с инвалидностью действует номер: 0 800 332 614. Также о желании выехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33", - поделились контактами в министерстве.

эвакуация (2159) Донецкая область (10572) Министерство реинтеграции (278)
