УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5134 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
932 2

У жовтні евакуаційні поїзди з Донеччини курсуватимуть раз на чотири дні, - Мінреінтеграції. ФОТОрепортаж

У жовтні евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть раз на чотири дні. 

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у жовтні охочих залишити небезпечні території приймає Черкащина. Евакуаційні поїзди з Донеччини курсуватимуть до Черкащини з інтервалом у чотири дні.

Зокрема, сьогоднішній рейс евакуював 44 людини, серед яких 12 дітей і кілька осіб з інвалідністю. Після прибуття потяга евакуйовані отримали харчові продукти, гуманітарну й психологічну допомогу.

Евакуація з Донеччини

евакуація з Донеччини

Евакуація з Донеччини

Також було організовано транспортування людей до громад, які готові їх прийняти.

У відомстві нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Наступний евакуаційний поїзд із Донеччини до Черкаської області вирушить 10 жовтня.

"Щоб виїхати до безпечного регіону, можна залишити заявку за телефонами: 0 800 500 121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal). Для запису на евакуацію тяжкохворих і людей з інвалідністю діє номер: 0 800 332 614. Також про бажання виїхати можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33", - поділилися контактами у міністерстві.

Читайте також: У Покровську на Донеччині залишається 13 тисяч осіб, зокрема 94 дитини, - МВА

Автор: 

евакуація (2403) Донецька область (9406) Міністерство реінтеграції (500)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- от таке привозити будуть?..
показати весь коментар
07.10.2024 19:56 Відповісти
Теж про це подумав! 😁 Регіон, який царська расєя та совок, активно заселяли зеками та каторжанами, десятиліттями, патріотів не народжує. Суцільна кацапська біомасса, без честі, совісті і родового коріння! Не треба кидате в мене каміння, я пів року прожив в Донецьку ( учбова практика) і вітчим з Горлівки, знаю про що кажу!
показати весь коментар
07.10.2024 20:45 Відповісти
 
 