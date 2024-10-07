У жовтні евакуаційні поїзди з Донеччини курсуватимуть раз на чотири дні, - Мінреінтеграції. ФОТОрепортаж

У жовтні евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть раз на чотири дні.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у жовтні охочих залишити небезпечні території приймає Черкащина. Евакуаційні поїзди з Донеччини курсуватимуть до Черкащини з інтервалом у чотири дні.

Зокрема, сьогоднішній рейс евакуював 44 людини, серед яких 12 дітей і кілька осіб з інвалідністю. Після прибуття потяга евакуйовані отримали харчові продукти, гуманітарну й психологічну допомогу.

Також було організовано транспортування людей до громад, які готові їх прийняти.

У відомстві нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Наступний евакуаційний поїзд із Донеччини до Черкаської області вирушить 10 жовтня.

"Щоб виїхати до безпечного регіону, можна залишити заявку за телефонами: 0 800 500 121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal). Для запису на евакуацію тяжкохворих і людей з інвалідністю діє номер: 0 800 332 614. Також про бажання виїхати можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33", - поділилися контактами у міністерстві.

