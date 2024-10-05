З 7 жовтня в Костянтинівській громаді комендантська година триватиме 20 годин на добу, - МВА

З 7 жовтня в усіх населених пунктах Костянтинівської громади на Донеччині буде посилено комендантську годину. Вона триватиме з 15:00 до 11:00. До цього вона діяла з 17:00 до 09:00.

Про це у соцмережі Facebook повідомив очільник МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, окупанти продовжують атакувати Костянтинівку.

"Костянтинівська громада відноситься до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення активних бойових дій. Щодня населені пункти нашої громади перебувають у зоні високого ризику обстрілів зі сторони російських окупантів", - розповів Горбунов.

Наразі у штатному режимі продовжують працювати заклади охорони здоров'я, підприємства критичної інфраструктури: є електроенергія, газопостачання, вивозиться сміття.

"Заклади охорони здоров’я працюють. Медикаментами, перев’язувальним матеріалом забезпечені. Приватні об’єкти торгівлі в громаді працюють частково, товари першої необхідності в наявності та в достатній кількості", - розповів посадовець.

Працюють банкомати ПриватБанку, Ощадбанку, а також відділення Укрпошти. Однак з 7 жовтня відділення ПриватБанку припиняє свою роботу в Костянтинівці.

Окрім цього, з 7 жовтня у Костянтинівській громаді буде посилено комендантську годину. Вона діятиме з 15:00 до 11:00.

Також у громаді триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми.

