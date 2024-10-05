З 7 жовтня в Костянтинівській громаді комендантська година триватиме 20 годин на добу, - МВА
З 7 жовтня в усіх населених пунктах Костянтинівської громади на Донеччині буде посилено комендантську годину. Вона триватиме з 15:00 до 11:00. До цього вона діяла з 17:00 до 09:00.
Про це у соцмережі Facebook повідомив очільник МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, окупанти продовжують атакувати Костянтинівку.
"Костянтинівська громада відноситься до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення активних бойових дій. Щодня населені пункти нашої громади перебувають у зоні високого ризику обстрілів зі сторони російських окупантів", - розповів Горбунов.
Наразі у штатному режимі продовжують працювати заклади охорони здоров'я, підприємства критичної інфраструктури: є електроенергія, газопостачання, вивозиться сміття.
"Заклади охорони здоров’я працюють. Медикаментами, перев’язувальним матеріалом забезпечені. Приватні об’єкти торгівлі в громаді працюють частково, товари першої необхідності в наявності та в достатній кількості", - розповів посадовець.
Працюють банкомати ПриватБанку, Ощадбанку, а також відділення Укрпошти. Однак з 7 жовтня відділення ПриватБанку припиняє свою роботу в Костянтинівці.
Також у громаді триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми.
