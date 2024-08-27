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У Покровську та громаді посилено комендантську годину, - ОВА

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

Від завтра у Покровську діятиме довга комендантська година - з 15:00 до 11:00.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підписав розпорядження про посилення комендантської години в Покровській громаді, у тому числі у самому Покровську", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.

Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.

"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" - наголосив голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику на Донеччині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади - з 17:00 до 9:00

Автор: 

комендантська година (264) Донецька область (8368) Покровськ (614)


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А в курських бебенях комендатська година діє?
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27.08.2024 20:41 Відповісти
Такими темпами все це скоро може бути у Дніпрі...
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27.08.2024 21:35 Відповісти
Ким посилено? Хто контролювати буде? Мусора з'їбались вже давно
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28.08.2024 04:47 Відповісти
Тобто чички вже посадили, гроші освоїли, мож перепочити.
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29.08.2024 18:23 Відповісти
 
 