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В Покровске и громаде усилен комендантский час, - ОВА

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

Завтра в Покровске будет действовать длинный комендантский час - с 15:00 до 11:00.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской громаде, в том числе в самом Покровске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Полный перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила: Покровск, Родинское, Роза, Лисовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое.

"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул председатель ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке в Донецкой области

Напомним, ранее сообщалось, что во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громады ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской громады - с 17:00 до 9:00

Автор: 

комендантский час (166) Донецкая область (9557) Покровск (581)


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А в курських бебенях комендатська година діє?
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27.08.2024 20:41 Ответить
Такими темпами все це скоро може бути у Дніпрі...
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27.08.2024 21:35 Ответить
Ким посилено? Хто контролювати буде? Мусора з'їбались вже давно
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28.08.2024 04:47 Ответить
Тобто чички вже посадили, гроші освоїли, мож перепочити.
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29.08.2024 18:23 Ответить
 
 