В Покровске и громаде усилен комендантский час, - ОВА

Завтра в Покровске будет действовать длинный комендантский час - с 15:00 до 11:00.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской громаде, в том числе в самом Покровске", - говорится в сообщении.



Как отмечается, завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Полный перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила: Покровск, Родинское, Роза, Лисовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое.



"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул председатель ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке в Донецкой области

Напомним, ранее сообщалось, что во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громады ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской громады - с 17:00 до 9:00