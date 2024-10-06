С 7 октября в Константиновской громаде комендантский час будет длиться 20 часов в сутки, - ГВА
С 7 октября во всех населенных пунктах Константиновской громады Донецкой области будет усилен комендантский час. Он будет длиться с 15:00 до 11:00. До этого он действовал с 17:00 до 09:00.
Об этом в соцсети Facebook сообщил глава ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, оккупанты продолжают атаковать Константиновку.
"Константиновская громада относится к перечню территориальных громад, расположенных в районе проведения активных боевых действий. Ежедневно населенные пункты нашей громады находятся в зоне высокого риска обстрелов со стороны российских оккупантов", - рассказал Горбунов.
Сейчас в штатном режиме продолжают работать учреждения здравоохранения, предприятия критической инфраструктуры: есть электроэнергия, газоснабжение, вывозится мусор.
"Учреждения здравоохранения работают. Медикаментами, перевязочным материалом обеспечены. Частные объекты торговли в громаде работают частично, товары первой необходимости в наличии и в достаточном количестве", - рассказал чиновник.
Работают банкоматы ПриватБанка, Ощадбанка, а также отделения Укрпочты. Однако с 7 октября отделение ПриватБанка прекращает свою работу в Константиновке.
Кроме этого, с 7 октября в Константиновской громаде будет усилен комендантский час. Он будет действовать с 15:00 до 11:00.
Также в громаде продолжается обязательная эвакуация семей с детьми.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль