Россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои идут за каждый подъезд, - ОТГ "Луганск"

В Торецке Донецкой области враг зашел на восточную окраину города. Бои идут за каждый подъезд.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг наступает, постоянные штурмы. Однако сегодня мы не позволили врагу продвинуться. Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке, ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд", - рассказала пресс-секретарь.

По словам Бобовниковой, россияне зашли на восточную окраину Торецка, несколько продвинулись по улице Центральная в направлении шахты "Центральная". Однако она отметила, что ситуация постоянно меняется.

"То мы отбиваем у них (россиян. - Ред.) огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться изо всех сил, чего бы это нам не стоило", - сказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

