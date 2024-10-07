Россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои идут за каждый подъезд, - ОТГ "Луганск"
В Торецке Донецкой области враг зашел на восточную окраину города. Бои идут за каждый подъезд.
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Враг наступает, постоянные штурмы. Однако сегодня мы не позволили врагу продвинуться. Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке, ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд", - рассказала пресс-секретарь.
По словам Бобовниковой, россияне зашли на восточную окраину Торецка, несколько продвинулись по улице Центральная в направлении шахты "Центральная". Однако она отметила, что ситуация постоянно меняется.
"То мы отбиваем у них (россиян. - Ред.) огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться изо всех сил, чего бы это нам не стоило", - сказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск".
Курська операція створювалась для касапів агентурою кремля,яка на чолі держави:користі для країни ніякої,а для рашки така:
-на курськ перегнали найкращі військові зєднання з новітнім зах.озброєнням з донецького напрямку.
-додаткове розтягування фронту ЗСУ,на що ще і потрібна щоденна логістика,як для військових,так і для місцевого населення.
Касапам на руку розтягування фронту,бо вони мають з чого брати резерви,зешобла нічого не зарезервуала,виключно зах.поставки,фінанси підтримують країну.
Недавно зе заговорив,що курська операція цінна тим,що поповнила обм.фонд.
Так,і в укр.військових втрати:багато полонених,поранених,вбитих там. То ще питання,в кого вони більші.
П.С - прикро, коли частина народу отупіла настільки, що вже напряму змагається з кацапами хто з них більше аборегена косплеїть.... Хоча мабуть для них бути аборегеном це так патріотичненько)...
А інтелігенція стояла осторонь,ніби це її не стосується,за винятком одиниць як от О.Забужко,яка зразу в 19-му,публічно все розклала по полицях прихід "слуги народу" в укр.політику.