Россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои идут за каждый подъезд, - ОТГ "Луганск"

В Торецке Донецкой области враг зашел на восточную окраину города. Бои идут за каждый подъезд.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг наступает, постоянные штурмы. Однако сегодня мы не позволили врагу продвинуться. Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке, ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд", - рассказала пресс-секретарь.

По словам Бобовниковой, россияне зашли на восточную окраину Торецка, несколько продвинулись по улице Центральная в направлении шахты "Центральная". Однако она отметила, что ситуация постоянно меняется.

"То мы отбиваем у них (россиян. - Ред.) огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться изо всех сил, чего бы это нам не стоило", - сказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Читайте также: Российские войска продвинулись в Торецке, около Цукурино и Екатериновки, - DeepState. КАРТА

Донецкая область (10572) Торецк (536)
+39
Ой, для чого такі новини? Давайте краще про Курську область, потужний і міцний план в Офісі Президента, та новини бомонду - хто в що і коли був вдягнений.
Немає цензурних слів, просто немає. Фортицікації не допомагають, але під Роботино рашистам допомагали. Важкої зброї немає, але рашисти наступають малими групами без важкої зброї. Дронів не має (нормальних), але мільйон їх є. Людей невистачає, але силовиків скоро буде більше ніж ЗСУ. І т.п., можна продовжувати вічність.
Може ж таки проблема сидить десь в головному кріслі країни?
07.10.2024 23:12 Ответить
+20
я вже боюся новини відкривати... що далі? Дніпро? Запоріжжя?
07.10.2024 23:06 Ответить
+20
Сам ти маячня) На Курську послали найкращі бригади ДШВ, СБУ, ГУР, ССО, Нацгвардії, які там сточуються. А на Донбасі залишилися звичайні середненькі бригади і ТРО. Що призвело до втрати Вугледару, Селідово, Новогродівки, і Покровськ не за горами. Ми втрачаємо 150 тисячну агломерацію міст Донбасу, а на заміну отримали 5-и тисячну срану Суджу і декілька сіл в Курський області. І сточимо наші найкращі бригади.
07.10.2024 23:46 Ответить
Був дзвінок йому з оп.Через півтора хв. приліт ворожої ракети.Врятував бронік.Поранення,лікування.
08.10.2024 13:33 Ответить
Все наслідок курської операції.
Курська операція створювалась для касапів агентурою кремля,яка на чолі держави:користі для країни ніякої,а для рашки така:
-на курськ перегнали найкращі військові зєднання з новітнім зах.озброєнням з донецького напрямку.
-додаткове розтягування фронту ЗСУ,на що ще і потрібна щоденна логістика,як для військових,так і для місцевого населення.
Касапам на руку розтягування фронту,бо вони мають з чого брати резерви,зешобла нічого не зарезервуала,виключно зах.поставки,фінанси підтримують країну.
Недавно зе заговорив,що курська операція цінна тим,що поповнила обм.фонд.
Так,і в укр.військових втрати:багато полонених,поранених,вбитих там. То ще питання,в кого вони більші.
08.10.2024 13:13 Ответить
Це всім зрозуміла срака(ну майже всім).... Виснаження і так обмежених ресурсів веде до агонії, але позитивним дурачкам подобається, от максімка сцить в коментарях як окурок. Тож поки спостерігати це все що ми можемо.
П.С - прикро, коли частина народу отупіла настільки, що вже напряму змагається з кацапами хто з них більше аборегена косплеїть.... Хоча мабуть для них бути аборегеном це так патріотичненько)...
08.10.2024 14:13 Ответить
Отупіли,бо їх обробила рос.пропаганда без їх відома і вони обрали того,який саме більше прославився на антиукраїнській пропаганді,більше,аніж сам "кум путіна".
А інтелігенція стояла осторонь,ніби це її не стосується,за винятком одиниць як от О.Забужко,яка зразу в 19-му,публічно все розклала по полицях прихід "слуги народу" в укр.політику.
08.10.2024 20:14 Ответить
