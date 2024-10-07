Росіяни зайшли на східну околицю Торецька. Бої точаться за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"

У Торецьку Донецької області ворог зайшов на східну околицю міста. Бої йдуть за кожен підʼїзд.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог наступає, постійні штурми. Проте сьогодні ми не дозволили ворогу просунутися. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", - розповіла речниця.

За словами Бобовнікової, росіяни зайшли на східну околицю Торецька, дещо просунулися по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна". Однак вона зазначила, що ситуація постійно змінюється.

"То ми відбиваємо у них (росіян, - ред.) вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися з усіх сил, чого б це нам не коштувало", - сказала речниця ОТУ "Луганськ".

