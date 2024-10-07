Росіяни зайшли на східну околицю Торецька. Бої точаться за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"
У Торецьку Донецької області ворог зайшов на східну околицю міста. Бої йдуть за кожен підʼїзд.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог наступає, постійні штурми. Проте сьогодні ми не дозволили ворогу просунутися. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", - розповіла речниця.
За словами Бобовнікової, росіяни зайшли на східну околицю Торецька, дещо просунулися по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна". Однак вона зазначила, що ситуація постійно змінюється.
"То ми відбиваємо у них (росіян, - ред.) вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися з усіх сил, чого б це нам не коштувало", - сказала речниця ОТУ "Луганськ".
Курська операція створювалась для касапів агентурою кремля,яка на чолі держави:користі для країни ніякої,а для рашки така:
-на курськ перегнали найкращі військові зєднання з новітнім зах.озброєнням з донецького напрямку.
-додаткове розтягування фронту ЗСУ,на що ще і потрібна щоденна логістика,як для військових,так і для місцевого населення.
Касапам на руку розтягування фронту,бо вони мають з чого брати резерви,зешобла нічого не зарезервуала,виключно зах.поставки,фінанси підтримують країну.
Недавно зе заговорив,що курська операція цінна тим,що поповнила обм.фонд.
Так,і в укр.військових втрати:багато полонених,поранених,вбитих там. То ще питання,в кого вони більші.
П.С - прикро, коли частина народу отупіла настільки, що вже напряму змагається з кацапами хто з них більше аборегена косплеїть.... Хоча мабуть для них бути аборегеном це так патріотичненько)...
А інтелігенція стояла осторонь,ніби це її не стосується,за винятком одиниць як от О.Забужко,яка зразу в 19-му,публічно все розклала по полицях прихід "слуги народу" в укр.політику.