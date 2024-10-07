УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8062 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 716 105

Росіяни зайшли на східну околицю Торецька. Бої точаться за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"

В ОТУ

У Торецьку Донецької області ворог зайшов на східну околицю міста. Бої йдуть за кожен підʼїзд.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог наступає, постійні штурми. Проте сьогодні ми не дозволили ворогу просунутися. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", - розповіла речниця.

За словами Бобовнікової, росіяни зайшли на східну околицю Торецька, дещо просунулися по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна". Однак вона зазначила, що ситуація постійно змінюється.

"То ми відбиваємо у них (росіян, - ред.) вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися з усіх сил, чого б це нам не коштувало", - сказала речниця ОТУ "Луганськ".

Дивіться також: Російські війська просунулись в Торецьку, біля Цукуриного та Катеринівки, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (9410) Торецьк (546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Ой, для чого такі новини? Давайте краще про Курську область, потужний і міцний план в Офісі Президента, та новини бомонду - хто в що і коли був вдягнений.
Немає цензурних слів, просто немає. Фортицікації не допомагають, але під Роботино рашистам допомагали. Важкої зброї немає, але рашисти наступають малими групами без важкої зброї. Дронів не має (нормальних), але мільйон їх є. Людей невистачає, але силовиків скоро буде більше ніж ЗСУ. І т.п., можна продовжувати вічність.
Може ж таки проблема сидить десь в головному кріслі країни?
показати весь коментар
07.10.2024 23:12 Відповісти
+20
я вже боюся новини відкривати... що далі? Дніпро? Запоріжжя?
показати весь коментар
07.10.2024 23:06 Відповісти
+20
Сам ти маячня) На Курську послали найкращі бригади ДШВ, СБУ, ГУР, ССО, Нацгвардії, які там сточуються. А на Донбасі залишилися звичайні середненькі бригади і ТРО. Що призвело до втрати Вугледару, Селідово, Новогродівки, і Покровськ не за горами. Ми втрачаємо 150 тисячну агломерацію міст Донбасу, а на заміну отримали 5-и тисячну срану Суджу і декілька сіл в Курський області. І сточимо наші найкращі бригади.
показати весь коментар
07.10.2024 23:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Був дзвінок йому з оп.Через півтора хв. приліт ворожої ракети.Врятував бронік.Поранення,лікування.
показати весь коментар
08.10.2024 13:33 Відповісти
Все наслідок курської операції.
Курська операція створювалась для касапів агентурою кремля,яка на чолі держави:користі для країни ніякої,а для рашки така:
-на курськ перегнали найкращі військові зєднання з новітнім зах.озброєнням з донецького напрямку.
-додаткове розтягування фронту ЗСУ,на що ще і потрібна щоденна логістика,як для військових,так і для місцевого населення.
Касапам на руку розтягування фронту,бо вони мають з чого брати резерви,зешобла нічого не зарезервуала,виключно зах.поставки,фінанси підтримують країну.
Недавно зе заговорив,що курська операція цінна тим,що поповнила обм.фонд.
Так,і в укр.військових втрати:багато полонених,поранених,вбитих там. То ще питання,в кого вони більші.
показати весь коментар
08.10.2024 13:13 Відповісти
Це всім зрозуміла срака(ну майже всім).... Виснаження і так обмежених ресурсів веде до агонії, але позитивним дурачкам подобається, от максімка сцить в коментарях як окурок. Тож поки спостерігати це все що ми можемо.
П.С - прикро, коли частина народу отупіла настільки, що вже напряму змагається з кацапами хто з них більше аборегена косплеїть.... Хоча мабуть для них бути аборегеном це так патріотичненько)...
показати весь коментар
08.10.2024 14:13 Відповісти
Отупіли,бо їх обробила рос.пропаганда без їх відома і вони обрали того,який саме більше прославився на антиукраїнській пропаганді,більше,аніж сам "кум путіна".
А інтелігенція стояла осторонь,ніби це її не стосується,за винятком одиниць як от О.Забужко,яка зразу в 19-му,публічно все розклала по полицях прихід "слуги народу" в укр.політику.
показати весь коментар
08.10.2024 20:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 