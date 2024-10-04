Російські війська просунулись в Торецьку, біля Цукуриного та Катеринівки, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування ворожих військ в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку", - пишуть в DeepState.







