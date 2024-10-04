УКР
Російські війська просунулись в Торецьку, біля Цукуриного та Катеринівки, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування ворожих військ в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку", - пишуть в DeepState.

Карта просування росіян на Донеччині

Карта просування росіян на Донеччині

Дивіться: Охоплений димом та полум’ям, зруйнований російськими окупантами український Торецьк. ВIДЕО безпілотника

Торецьк
Я вже не дуже розумію як взагалі Україна вистояла в 22-гому коли нічого практично не було а тепер в 2024-ому з мега крутою допомогою заходу і танками і дронами і всякими ніштяками кожен божий день здають території і кацапи просовуються далі...я розумію Залужного зняли і його генералів але щоб аж так все провально стало це важко пояснити
04.10.2024 01:16 Відповісти
Доки моzкаль Сирський буде командувати українським військом, будуть одні втрати.
04.10.2024 01:20 Відповісти
Тоді Єрмак майже на 2 місяці зник з поля зору, Баканов втік, ОП сиділо на жопі ровно, а СН порозбігалося хто куди.

Тільки ЗЄ грав роль Анки-кулеметниці. І це займало у нього весь час, у який він міг би заважати Залужному.
04.10.2024 01:34 Відповісти
помилка саме тут - "я розумію Залужного зняли і його генералів"
нормальні не розуміють.....
04.10.2024 01:52 Відповісти
Не вистачає людей. В деяких частинах некомплект до 60%. З дідів 50+ толку небагато. А Залужного зняли за провальний контрнаступ.
04.10.2024 03:01 Відповісти
Можливо і так. Але виходу з такої ситуації коли силою не набереш нічого толкового а добровольців вже напевно не має. І з дідів по 50+ як кажете теж толку немає. "Союзники" теж скоріше самі х*йлу напасти допоможуть з різних флангів чим за нас проти кацапів будуть воювати. Влада теж х*йня і нічого окрім провалів і корупції не поставляє в ЗСУ. Тоді хіба дійде до того ж 2022-ого і п*дари будуть наступати далі але тепер вже напевно все перетворется в партизанську війну як Бідон і хотів та сподівався ще до початку вторгнення. Коли вже будуть під Дніпром, Запоріжжям і тд. тоді мабуть народ зашевелится...
04.10.2024 06:34 Відповісти
Дивно по тому що витрачає мінфін на зарплати 100 млрд. в місяць, у нас сили оборони 1.3 млн а на передовій де воюють до 350 тис не вистачає людей, причому що ще призивають кожного місяця значну кількість по деяким заявам 30 тис. новобранців.

Може зброї не вистачає щоб з орківськими кабами та артою боротись в результаті чого потім людей не вистачає, якщо воювати людським ресурсом проти держави у якої його більше в рази та ще й найманців наймає це білет в один кінець.
04.10.2024 08:51 Відповісти
Елементарно ватсон
Ви думаєте бусифіковані будуть патріотами????
По розповідям знайомих, які справді воюють:
1. Дохрена втрат - стільки, що не вкладається в голову (було 700 стало 120 за пару тижнів) - (було 900 стало 70 (єлє вийшли з облоги) - класні стратеги в нас.
2. Дуже багато СЗЧ (звідси здача позицій і втрати, багато відео в інеті) - тут неоднозначно прийняли закон, і знову готовлять зміни.
3. 40+ з букетами хвороб - супервоїни...
4. В навачальних полігонах є багато випадків "накладання рук" на себе.
04.10.2024 09:47 Відповісти
І може навчання закоротке в результаті новобранці попадають в бойові ситуації без знань та від цього втрати і знову некомплект і так по новому колу. А говорять що навчання коротке тому що людей невистачає, виходить замкнене коло і на третій рік війни одне і те саме та ніхто не розриває то коло.
04.10.2024 08:54 Відповісти
В 22 році у орків не було стільки беспілотників та аерозвідки і не було кабів, ще там воювали мотивовані та добре навчені військові більша частина яких пройшла АТО а не люди з вулиці яких затягнули в бус і за 1.5 місяці після короткого навчання вже на передовій.

Ще в лютомуу 22 року багато було добровольців і більшу частину їх не взяли тому що не мали ніякого досвіду та не було ні зброї ні обмндирування для них, тепер навіть ті добровольці не хочуть іти після дій влади а великий відсоток з них уже виїхали.
04.10.2024 09:01 Відповісти
Тоді ще не всі зрозуміли за що воюють.
04.10.2024 10:16 Відповісти
Они ползут только из за недостатка оружия и БК. Украине весь мир помогает или Рашке?

Если бы весь мир реально помогал Украине, то уже бы москва была бы похожа на Волчанск. А так это только видимость помощи.

Либо мы воюем за выживание и уничтожаем русню в промышленных масштабах на их же територии не смотря на мирные не мирные. Все таки война за выживание. Либо мы дальше пляшем под дудочку США и будем уничтоженными под ноль
04.10.2024 01:21 Відповісти
А давайте вернемося в 19 р...і з відтеля все побачимо ...а може такий стан речей і подобається % ...? Тому і 🤡 досі їми рулить ...
04.10.2024 01:26 Відповісти
а сирський доповів верховному ухилянту - робимо активні дії на курському напрямку!
ой плаче стара груша за обома і груші збилися на дичку.......
04.10.2024 01:45 Відповісти
в Дніпрі місцеві вже почали підозрювати, що ***** суне і до них, що буде намагатися окупувати і їх місто.
04.10.2024 02:04 Відповісти
І яка їхня реакція?
04.10.2024 12:31 Відповісти
Так гляди касапи до зими і під Київ просунуться...
04.10.2024 10:36 Відповісти
А вони на курському напрямку на замість того,щоб бути ,де дуже потрібні,чи вони це навмисно роблять
04.10.2024 11:30 Відповісти
-- Дивуватись тут нічому --- все це передбачено провладною ЗЕ-бездар*ю...
В іншому разі--НЕ перекидались би найбоєздатніші підрозділи ЗСУ на помпезно-- показові ( та вцілому безперспективні ) маневри в тили Курщини...
А нам. тим часом. запудрювали мізки дотошним сіканням ЗЕ-перевертнів. в адресу союзників: --Дайте! Дайте нам дозвіл на збільшення далекобійності зброї !!! Наче прокляті рашо-виродки просили (аналогічного дозволу ) у Китаю.Ірану. чи п.н. Кореї ??? В перспективі і надалі будуть --помпезні ПРОЖЕКТИ --ПЛАНИ--ВІДОСИКИ ЗЕ--переможців ( на тлі підло--підступної і системної здачі України...)
Це і є ота розплата -- життями наших дітеей (НЕ розважливо- збайдужілих. до своєї долі українців) час вибрів до влади промосковського сміття ...
04.10.2024 12:46 Відповісти
Дорогие украинцы,вы наверно и сами понимаете ,пока у власти нелегитимный и его Санчо Панса вы и далее будете терять територий, бо такая у них задача здать Украйну врагу. У вас столько патриотов,которые отдают жизнь на поле боя,так неужели никого ненайдется, кто расправиться с Санчо Панса, а Дон Кихот и сам сбежит в Оман.
04.10.2024 13:42 Відповісти
Послухав Арті Гріна..., каже ніх@я не міняється, бо міни виробляти і купувати не вигідно, бо на всіх ланках Мо ніхто на аідкатах не заробить. Бо вони дуже дешеві + абсолютна некомпетентність в ситуаціях на вищому оперативному рівні, і тому дешевше щоб людолови відловлювали і відправляли українчиків. Так дешевше.
04.10.2024 14:18 Відповісти
 
 