Російські війська просунулись в Торецьку, біля Цукуриного та Катеринівки, - DeepState. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування ворожих військ в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
"Ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку", - пишуть в DeepState.
Топ коментарі
+21 Marjorine Taylor Ham
показати весь коментар04.10.2024 01:16 Відповісти Посилання
+14 Oleg K #589544
показати весь коментар04.10.2024 01:20 Відповісти Посилання
+14 Герхард
показати весь коментар04.10.2024 01:34 Відповісти Посилання
Тільки ЗЄ грав роль Анки-кулеметниці. І це займало у нього весь час, у який він міг би заважати Залужному.
нормальні не розуміють.....
Може зброї не вистачає щоб з орківськими кабами та артою боротись в результаті чого потім людей не вистачає, якщо воювати людським ресурсом проти держави у якої його більше в рази та ще й найманців наймає це білет в один кінець.
Ви думаєте бусифіковані будуть патріотами????
По розповідям знайомих, які справді воюють:
1. Дохрена втрат - стільки, що не вкладається в голову (було 700 стало 120 за пару тижнів) - (було 900 стало 70 (єлє вийшли з облоги) - класні стратеги в нас.
2. Дуже багато СЗЧ (звідси здача позицій і втрати, багато відео в інеті) - тут неоднозначно прийняли закон, і знову готовлять зміни.
3. 40+ з букетами хвороб - супервоїни...
4. В навачальних полігонах є багато випадків "накладання рук" на себе.
Ще в лютомуу 22 року багато було добровольців і більшу частину їх не взяли тому що не мали ніякого досвіду та не було ні зброї ні обмндирування для них, тепер навіть ті добровольці не хочуть іти після дій влади а великий відсоток з них уже виїхали.
Если бы весь мир реально помогал Украине, то уже бы москва была бы похожа на Волчанск. А так это только видимость помощи.
Либо мы воюем за выживание и уничтожаем русню в промышленных масштабах на их же територии не смотря на мирные не мирные. Все таки война за выживание. Либо мы дальше пляшем под дудочку США и будем уничтоженными под ноль
ой плаче стара груша за обома і груші збилися на дичку.......
В іншому разі--НЕ перекидались би найбоєздатніші підрозділи ЗСУ на помпезно-- показові ( та вцілому безперспективні ) маневри в тили Курщини...
А нам. тим часом. запудрювали мізки дотошним сіканням ЗЕ-перевертнів. в адресу союзників: --Дайте! Дайте нам дозвіл на збільшення далекобійності зброї !!! Наче прокляті рашо-виродки просили (аналогічного дозволу ) у Китаю.Ірану. чи п.н. Кореї ??? В перспективі і надалі будуть --помпезні ПРОЖЕКТИ --ПЛАНИ--ВІДОСИКИ ЗЕ--переможців ( на тлі підло--підступної і системної здачі України...)
Це і є ота розплата -- життями наших дітеей (НЕ розважливо- збайдужілих. до своєї долі українців) час вибрів до влади промосковського сміття ...