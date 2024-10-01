Охоплений димом та полум’ям, зруйнований російськими окупантами український Торецьк. ВIДЕО безпілотника

Оператор дрона із окремої штурмової бригади Національної поліції "Лють" зафільмував масштаби руйнувань російськими окупантами українського міста Торецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно зруйновані житлові квартали, палаючі багатоповерхівки та чути звуки пострілів і вибухів.

"Так зараз виглядає місто Торецьк Донецької області. Руїни будівель, спалені дерева, стерті з лиця землі вулиці, дитячі майданчики та сквери. "Русский мир" називає це "освобождение", - пише у коментарі автор публікації.

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