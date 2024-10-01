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Охоплений димом та полум’ям, зруйнований російськими окупантами український Торецьк. ВIДЕО безпілотника

Оператор дрона із окремої штурмової бригади Національної поліції "Лють" зафільмував масштаби руйнувань російськими окупантами українського міста Торецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно зруйновані житлові квартали, палаючі багатоповерхівки та чути звуки пострілів і вибухів.

"Так зараз виглядає місто Торецьк Донецької області. Руїни будівель, спалені дерева, стерті з лиця землі вулиці, дитячі майданчики та сквери. "Русский мир" називає це "освобождение", - пише у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Торецьку залишаються 1,7 тис. цивільних, у місто намагаються зайти ворожі ДРГ, - ОВА

Автор: 

обстріл (28717) знищення (7352) Торецьк (478)


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Топ коментарі
+10
Ждуни рузького міру повинні бути задоволені!
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01.10.2024 09:57
+10
якщо цю орду не зупинити, так будуть виглядати всі міста України..., що на захід від днр
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01.10.2024 10:01
+8
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01.10.2024 10:03
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Ждуни рузького міру повинні бути задоволені!
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01.10.2024 09:57 Відповісти
Потрібно усіх ждунів стерилізувати, заселити в зруйноване місто і нехай доживають там
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01.10.2024 12:46 Відповісти
якщо цю орду не зупинити, так будуть виглядати всі міста України..., що на захід від днр
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01.10.2024 10:01 Відповісти
треба руйнувати кацапські міста
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01.10.2024 10:12 Відповісти
Тому треба ВСІМ донатити на Сили оборони України!
Хто скільки в змозі...
"Задонать сам, і переконай
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01.10.2024 10:12 Відповісти
до одного місця той донат, якщо він не доходить до рядового військового від слова зовсім! все необхідне купляється за свій кошт.
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01.10.2024 18:11 Відповісти
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01.10.2024 10:03 Відповісти
Так "воздається": масштабні дощі, повені, масштабні пожеші, зара пилом, перед цим саранчою.
Але все це марно! Тре просити біса, най забере до себе вже того пуйла!
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01.10.2024 19:32 Відповісти
"бухарь" - хвора людина, і це є проблема.
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01.10.2024 10:14 Відповісти
Песдец. Я там школу окончил, он тогда Дзержинск назывался. Походу его нет уже как и Бахмута
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01.10.2024 11:46 Відповісти
А чому «оператори дрона» ніколи не знімають «стерті в нуль» наші оборонні позиції?
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01.10.2024 13:08 Відповісти
 
 