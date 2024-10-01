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Охваченный дымом и пламенем, разрушенный российскими оккупантами украинский Торецк. ВИДЕО беспилотника

Оператор дрона из отдельной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость" снял масштабы разрушений российскими оккупантами украинского города Торецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видны разрушенные жилые кварталы, горящие многоэтажки и слышны звуки выстрелов и взрывов.

"Так сейчас выглядит город Торецк Донецкой области. Руины зданий, сожженные деревья, стертые с лица земли улицы, детские площадки и скверы. "Русский мир" называет это "освобождение", - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Торецке остаются 1,7 тыс. гражданских, в город пытаются зайти вражеские ДРГ, - ОВА

Автор: 

обстрел (27396) уничтожение (7040) Торецк (469)


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Топ комментарии
+10
Ждуни рузького міру повинні бути задоволені!
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01.10.2024 09:57
+10
якщо цю орду не зупинити, так будуть виглядати всі міста України..., що на захід від днр
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01.10.2024 10:01
+8
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01.10.2024 10:03
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Ждуни рузького міру повинні бути задоволені!
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01.10.2024 09:57 Ответить
Потрібно усіх ждунів стерилізувати, заселити в зруйноване місто і нехай доживають там
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01.10.2024 12:46 Ответить
якщо цю орду не зупинити, так будуть виглядати всі міста України..., що на захід від днр
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01.10.2024 10:01 Ответить
треба руйнувати кацапські міста
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01.10.2024 10:12 Ответить
Тому треба ВСІМ донатити на Сили оборони України!
Хто скільки в змозі...
"Задонать сам, і переконай
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01.10.2024 10:12 Ответить
до одного місця той донат, якщо він не доходить до рядового військового від слова зовсім! все необхідне купляється за свій кошт.
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01.10.2024 18:11 Ответить
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01.10.2024 10:03 Ответить
Так "воздається": масштабні дощі, повені, масштабні пожеші, зара пилом, перед цим саранчою.
Але все це марно! Тре просити біса, най забере до себе вже того пуйла!
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01.10.2024 19:32 Ответить
"бухарь" - хвора людина, і це є проблема.
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01.10.2024 10:14 Ответить
Песдец. Я там школу окончил, он тогда Дзержинск назывался. Походу его нет уже как и Бахмута
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01.10.2024 11:46 Ответить
А чому «оператори дрона» ніколи не знімають «стерті в нуль» наші оборонні позиції?
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01.10.2024 13:08 Ответить
 
 