Охваченный дымом и пламенем, разрушенный российскими оккупантами украинский Торецк. ВИДЕО беспилотника
Оператор дрона из отдельной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость" снял масштабы разрушений российскими оккупантами украинского города Торецк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видны разрушенные жилые кварталы, горящие многоэтажки и слышны звуки выстрелов и взрывов.
"Так сейчас выглядит город Торецк Донецкой области. Руины зданий, сожженные деревья, стертые с лица земли улицы, детские площадки и скверы. "Русский мир" называет это "освобождение", - пишет в комментарии автор публикации.
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"Задонать сам, і переконай
Але все це марно! Тре просити біса, най забере до себе вже того пуйла!