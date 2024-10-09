Ворог просунувся біля Вугледару, в Цукуриному та Торецьку, - DeepState. КАРТА

Армії РФ вдалось просунутись біля Вугледару, а також в Торецьку на Донеччині.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Золотої Ниви, Вугледару, в Цукуриному та Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Комбриг 72 ОМБр Охріменко про вихід з Вугледара: Місто було в тактичному оточенні. Сили противника переважали вдев’ятеро

Також осінтери уточнили просування противника біля Роботиного. Та повідомили про активізацію ворожих диверсійних груп у Кам'янському