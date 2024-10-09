УКР
Ворог просунувся біля Вугледару, в Цукуриному та Торецьку, - DeepState. КАРТА

Армії РФ вдалось просунутись біля Вугледару, а також в Торецьку на Донеччині.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Золотої Ниви, Вугледару, в Цукуриному та Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Просування російських військ в районі Вугледару

Просування окупантів у Торецьку

Читайте: Комбриг 72 ОМБр Охріменко про вихід з Вугледара: Місто було в тактичному оточенні. Сили противника переважали вдев’ятеро

Також осінтери уточнили просування противника біля Роботиного. Та повідомили про активізацію ворожих диверсійних груп у Кам'янському 

Автор: 

Це план перемоги від Зеленого, який узгоджений з пуйлом .
Здача всієї Донецької області пуйлу до нового року.
Тоді пуйло піде на перемир'я.
09.10.2024 18:51 Відповісти
Все згідно оманського плану.
09.10.2024 18:54 Відповісти
+5
Та яке там перемир`я. Повним ходом йде підготовка наступу на Запорізькому напрямку.
09.10.2024 18:55 Відповісти
Це перемога, чи як?
09.10.2024 18:48 Відповісти
Це план перемоги від Зеленого, який узгоджений з пуйлом .
Здача всієї Донецької області пуйлу до нового року.
Тоді пуйло піде на перемир'я.
09.10.2024 18:51 Відповісти
Та яке там перемир`я. Повним ходом йде підготовка наступу на Запорізькому напрямку.
09.10.2024 18:55 Відповісти
Не верещи, кацапсіна.
09.10.2024 19:00 Відповісти
А по Сумской области что творится уже месяц? А по Харьковской? Тут вообще почти по пригороду кабами равняют жилье. Волчанска как города нет, сравняли. По Купянску тоже лупят. Что особо удивляет, так по Валуйкам ответа нет хоть как. Там рукой подать.
10.10.2024 08:04 Відповісти
Дуже сумніваюся,що мова йде лиш про лугандонію(Бо ж нема жодного просування ЗСУ в Запоріжській чи Херсонській областях.
09.10.2024 21:09 Відповісти
Все згідно оманського плану.
09.10.2024 18:54 Відповісти
Гуйня!
показати весь коментар
А Зєля просунувся у Хорватії.
09.10.2024 18:59 Відповісти
Негативний контрнаступ Верховного Головнокомандувача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжується.
09.10.2024 19:00 Відповісти
Зелин план мира работает..
09.10.2024 19:11 Відповісти
Купа відео від бригад про те, як дрони влучають кацапам по сраці, а вони просуваються. Якийсь розрив свідомості...
09.10.2024 19:32 Відповісти
Это засирание мозгов для скрытия реального положения дел.
10.10.2024 21:25 Відповісти
рашистський вихід(окупація), на границі Донецької і Луганської областей , мабуть в ходили і входятьу виконання оманських домовленостей ???
09.10.2024 19:33 Відповісти
 
 