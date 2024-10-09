Ворог просунувся біля Вугледару, в Цукуриному та Торецьку, - DeepState. КАРТА
Армії РФ вдалось просунутись біля Вугледару, а також в Торецьку на Донеччині.
Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Золотої Ниви, Вугледару, в Цукуриному та Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Також осінтери уточнили просування противника біля Роботиного. Та повідомили про активізацію ворожих диверсійних груп у Кам'янському
Здача всієї Донецької області пуйлу до нового року.
Тоді пуйло піде на перемир'я.
Пильніше вчитуємось у кількість знищених гаубиць з квадроциклами!