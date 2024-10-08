Комбриг 72 ОМБр Охріменко про вихід з Вугледара: Місто було в тактичному оточенні. Сили противника переважали вдев’ятеро

Ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару вже втрачало своє значення. Співвідношення у техніці та особовому складі становило майже 1:9 на користь противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Главкому розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко.

Він зазначив, що очолив 72 ОМБр 28 вересня, до виходу бригади з міста, але офіційне повідомлення про призначення з’явилось 7 жовтня.

"Хочу зауважити, що я очолив частину не в самий легкий час: після 27 вересня обстановка, в якій 72-га виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар. Фактично це вже було тактичне оточення – здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно", - розповів він.

Охріменко зазначив, що резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом ворога, а на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю.

Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення", - пояснив комбриг.

За його словами, приймаючи смугу відповідальності, було проведено оцінку ситуації, зокрема й оцінку сил та засобів противника.

Українським воїнам протистояли 36 окрема мотострілецька бригада, 39 окрема мотострілецька бригада, 57 бригада, 91 окремий стрілецький полк та інші підрозділи армії ЗС РФ.

Комбриг зауважив, що противник переважав у танках та бойових машинах піхоти, в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі.

"Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", - додав Охріменко.

Що передувало

Нагадаємо, елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

У 72 ОМБр заявили, що відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.

21 вересня 2024 року стало відомо, що полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 ОМБр.

В ОК "Північ" заявили, що Вінніка призначено на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

7 жовтня стало відомо про призначення полковника Олександра Охріменка новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади.

