Комбриг 72 ОМБр Охріменко про вихід з Вугледара: Місто було в тактичному оточенні. Сили противника переважали вдев’ятеро

Новий комбриг 72 ОМБр Олександр Охріменко розповів про вихід ЗСУ з Вугледара

Ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару вже втрачало своє значення. Співвідношення у техніці та особовому складі становило майже 1:9 на користь противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Главкому розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко.

Він зазначив, що очолив 72 ОМБр 28 вересня, до виходу бригади з міста, але офіційне повідомлення про призначення з’явилось 7 жовтня.

"Хочу зауважити, що я очолив частину не в самий легкий час: після 27 вересня обстановка, в якій 72-га виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар. Фактично це вже було тактичне оточення – здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно", - розповів він.

Охріменко зазначив, що резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом ворога, а на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ були вимушені відійти з Вугледару через чисельну перевагу росіян - глава Генштабу Естонії Вялі

Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення", - пояснив комбриг.

За його словами, приймаючи смугу відповідальності, було проведено оцінку ситуації, зокрема й оцінку сил та засобів противника.

Українським воїнам протистояли 36 окрема мотострілецька бригада, 39 окрема мотострілецька бригада, 57 бригада, 91 окремий стрілецький полк та інші підрозділи армії ЗС РФ.

Читайте також: Новим комбригом 72 ОМБр, яка обороняла Вугледар, призначено полковника Олександра Охріменка

Комбриг зауважив, що противник переважав у танках та бойових машинах піхоти, в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі.

"Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", - додав Охріменко.

Що передувало

Нагадаємо, елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після допису Безуглої ворог кинув на Вугледар втричі більше сил, – OSINT-аналітик

У 72 ОМБр заявили, що відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.

21 вересня 2024 року стало відомо, що полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 ОМБр.

В ОК "Північ" заявили, що Вінніка призначено на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

7 жовтня стало відомо про призначення полковника Олександра Охріменка новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади.

Також читайте: Обставини загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба з’ясовуються, проводиться службове розслідування, - 123 БрТРО

+11
Кількома словами-сирський просирає Україну. Для того його й д'єрмак призначив. Все згідно оманського плану!
показати весь коментар
08.10.2024 09:00 Відповісти
+7
запитання до генералів: а завдяки чому щоразу ворог отримує таку шалену перевагу в о/с, і не тільки, а й в озброєнні?
Не пробували правду сказати? Те, що пишуть в західних ЗМІ, щоб залякати ****** власного виборця - це одна справа, це не для нас та інфа. Нам потрібна вся правда про пройоби всіх причетних!
показати весь коментар
08.10.2024 08:52 Відповісти
+7
Виводи зробили - бо вже Торецьк під питанням
показати весь коментар
08.10.2024 08:59 Відповісти
Ну що ще можна додати, аби нарешті до найтупіших дійшло, чому нам не так і не туда дають на заході і на кого працює опа.
показати весь коментар
08.10.2024 08:50 Відповісти
Так розповідає, ніби він там був. До речі,а що з 21 ОМБр в Курську? В Ютубі гуляє відео де нібито командир взводу з цієї бригади каже що там повна ж..а. Що це?
показати весь коментар
08.10.2024 08:52 Відповісти
запитання до генералів: а завдяки чому щоразу ворог отримує таку шалену перевагу в о/с, і не тільки, а й в озброєнні?
Не пробували правду сказати? Те, що пишуть в західних ЗМІ, щоб залякати ****** власного виборця - це одна справа, це не для нас та інфа. Нам потрібна вся правда про пройоби всіх причетних!
показати весь коментар
08.10.2024 08:52 Відповісти
О знов расейські наратів! Все не адназначно, нужна разабраться, сто- пятсот варіантів. Що тут розбиратись? Ви не знаєте хто в нас найвеличніший та віддає команти по ланці?
показати весь коментар
08.10.2024 08:59 Відповісти
а я за що? Тільки от нехай генерали цю правду скажуть!
показати весь коментар
08.10.2024 09:00 Відповісти
А якщо не скажуть, то до вас не дійде, чому так стало? Результат та як він досягнут (9 до одного) хіба не говорить сам за себе?
показати весь коментар
08.10.2024 09:07 Відповісти
одна сторона медалі, що я знаю відповідь, що ви знаєте, і ми тут перетераємо її поміж собою.
Зовсім інша справа, коли про це відверто розповість навіть не боєць з окопу, чи комбат з бліндажу, а скаже той, хто відповідає за стратегічну складову війни, тобто, генерал! Дотичне питання: а чи залишились в ЗСУ сміливі генерали, які не бояться мати власну, відмінну від его "найвеличнішого" думку?
Ось що я хочу дізнатись!
показати весь коментар
08.10.2024 09:31 Відповісти
Тактика росіян зрозуміла, постійними малими групами шукають слабкі місця, відразу туди кидають все що є для прориву,
у нас же,пасивна оборона, зрозуміло що всім хочеться жити, але якщо будемо, і далі сидіти на сраці, там де можна кошмарити років, буде срака
показати весь коментар
08.10.2024 09:48 Відповісти
тому що КУРСЬК
показати весь коментар
08.10.2024 10:00 Відповісти
Дивно, що не згадав, що варто було нагнати туди "людського ресурсу" і той ресурс би переміг всіх росіян.
показати весь коментар
08.10.2024 08:53 Відповісти
Дивно, що ти таке зміг написати. Хоча ні, 73% нікуди не поділися
показати весь коментар
08.10.2024 09:00 Відповісти
Ну чого ж "воїн" Рома Костенко так і каже, що все вже порішали, треба тільки десь ще мільйон "ресурсу" нагребти і буде перемога.
показати весь коментар
08.10.2024 09:06 Відповісти
Ви взагалі до чого цього рому приліпили до 72 бригади? Як вам не соромно. Огидно, що є такі як ви
показати весь коментар
08.10.2024 09:14 Відповісти
Приплів, бо всі чомусь зараз розказують, що треба побільше людей в армії. Нібито це вирішить всі проблеми. А комбриг про це не згадав, і правильно зробив.
показати весь коментар
08.10.2024 10:06 Відповісти
А Сирський з зклкним недоумком не бажають надати пояснення чому так сталося....??
показати весь коментар
08.10.2024 08:56 Відповісти
Виводи зробили - бо вже Торецьк під питанням
показати весь коментар
08.10.2024 08:59 Відповісти
Кількома словами-сирський просирає Україну. Для того його й д'єрмак призначив. Все згідно оманського плану!
показати весь коментар
08.10.2024 09:00 Відповісти
Ставка Верховного головнокомандувача Зеленського, стратегія і планування ведення війни і цим все сказано!
показати весь коментар
08.10.2024 09:08 Відповісти
Починаються старі пісні для народу, які повторив новий комбриг, воєнком із Одеси "Місто було в тактичному оточенні. Сили противника переважали вдев'ятеро" і по логіці мали б відійти. Він ще заабув сказати, що відійшли для збереження життів військових ЗСУ, як це постійно говорили на марафоні після втрати якогось міста на Донеччині. Але це все не так, бо фактично ворог день за днем оточував Вугледар. Наша розвідка і Генштаб, мали б дати правдиву інформацію Ставці і діяти ена випередження, не дозволяючи ворогу накопичити такі сили та зброю. Але цього чомусь не сталося, а в Ставці головним є "план миру", з яким президент носиться по світу, розуміючи, що в цьому "плані" справедливого миру немає, мир може бути після перемоги на полі бою. На мій погляд правда та, що місто оточили, допомога не підійшла, хлопці бригади самостійно виходили з важкими боями, а допомога залишилася в полях під Вугледаром, бо "бусифікація" і брехня несуть деморалізацію.
показати весь коментар
08.10.2024 09:08 Відповісти
Ще один опівський виправдач. Пише що чомусь воїни з передової не дали правдиву інформацію ставці, а то було все добре. Так по всьому фронту, відступають і гинуть ніші бо ставка не вкурсі. Ой лихо!
показати весь коментар
08.10.2024 09:24 Відповісти
А я маю сходство з виправдачем ОПи? Я написав те, що написав, а написав я дуже просто, що Верховний носиться зі своїхм "планом миру" по світу,в якому немає миру і те що розвели корупцію на всіх рівнях..., хіба цього військові не бачать?, Всі неугодні, які доповідали реальний стан, звільнені, або відсторонені і мають говорити тільки приємні слова Верховному А ще правда та, що Верховний і його Ставка із єрмаків мають знати все до точності і вони все знають, тільтки ведуть натовп стежкої брехні, що у всьому винні партнери.
показати весь коментар
08.10.2024 11:49 Відповісти
А куди відвели бригаду ? На підготовлені позиції чи в чисте поле/ посадку ?
показати весь коментар
08.10.2024 09:14 Відповісти
Як пишгуть і розповідають - в чисте поле.
показати весь коментар
08.10.2024 12:38 Відповісти
Цікаво .а не шлюшка це зелена підспівує сирку , А ну , що на це скаже наша мар'яна безмозгла . Варіант дрища ,що нічого ге рішає теж не вилючено.
показати весь коментар
08.10.2024 09:37 Відповісти
З посади начальника ТЦК Одеси зняли тому, що Труханову і зеленої особисто вручив повістки на засіданні. Зараз з комбрига знимуть за те, що викрив брехню зеленського і шобли.
показати весь коментар
08.10.2024 09:58 Відповісти
То що бригада була в оточенні то це зрозуміло,а де був сам Охрімєнко? На передньому краї,як і бійці чи сидів вдома та чекам офіційного призначення на посаду???
показати весь коментар
08.10.2024 10:08 Відповісти
то що противника БІЛЬШЕ, то не є новина! Так буде і далі.
Солдатам пошана!
Головнокомандуючиму, Генштабу, МО, військовій обл адміністраціям - ганьба!
показати весь коментар
08.10.2024 10:50 Відповісти
Росіяк більше тому, що їх статистично більше ніж нас. Через це постійно відступати і здавати під окупацію міста?Значить генералам ЗСУ треба бити їх не числом, а вмінням ..., якщо воно у них присутніє..
показати весь коментар
08.10.2024 13:32 Відповісти
Оце і була справжня фортеця. Москалі мають дякувати ЗЕленим зрадникам у владі, які ротом безуглої зірвали ротацію і знищили гарну бригаду.
Яка наступна?
показати весь коментар
08.10.2024 14:19 Відповісти
 
 