Новим комбригом 72 ОМБр, яка обороняла Вугледар, призначено полковника Олександра Охріменка

Полковника Олександра Охріменка призначено новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом Героя України та Народного Героя України полковника Івана Вінніка. Дякуємо за стійкість, силу, волю, мудрість та любов до особового складу! Успіху та перемог на новому шляху. Пане полковнику, честь!

Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко", - йдеться в повідомленні.

Олександра Охріменка призначено командиром 72 ОМБр
Олександр Охріменко

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року стало відомо, що полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 ОМБр.

В ОК "Північ" заявили, що Вінніка призначено на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

Своєю чергою, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про переведення Вінніка на іншу посаду, мотивуючи це тим, що воно знизить боєздатність підрозділу.

24/04/2023 09:09
"Війна закінчиться найближчим часом. Крим сам до нас попроситься". Бої і прогнози на два роки командира 14 омбр Олександра Охріменка
07.10.2024 11:03 Відповісти
А де ж, цікаво, знаходиться те " підвищення" , куди відправляють самих кращих командирів?!...
Їх тупо приймають з фронту, щоб не заважали...?!...
І попередній командир, і командувач нашого спецназу, і ще багато тих, хто організував великий " урон"...!
Агентура в ОП нагло, борзо працює навіть не криючись!...
07.10.2024 11:18 Відповісти
Так на якій посаді зараз знятий зеленським з посади очільника ССО Хоренко?
На які посаді переведені зняті комбати Іван Віннік, Еміль Ішкулов, яких наполеончик публічно обіцяв перевести на вищі посади?
07.10.2024 11:36 Відповісти
Мрії,мрії
07.10.2024 11:04 Відповісти
Це той підарас завдяки якому 14 бригада та 82 батальйон 105 бригади ТРО понесли невиправдані втрати під Масютівкою Харківської області і якого Залужний перевів у тцк хоча треба було саджати.це треш,******* і совок.
07.10.2024 12:20 Відповісти
тоді було мало відомо про проросвйські дії і крадіжки зеленої шобли
07.10.2024 11:19 Відповісти
А де ж, цікаво, знаходиться те " підвищення" , куди відправляють самих кращих командирів?!...
Їх тупо приймають з фронту, щоб не заважали...?!...
І попередній командир, і командувач нашого спецназу, і ще багато тих, хто організував великий " урон"...!
Агентура в ОП нагло, борзо працює навіть не криючись!...
07.10.2024 11:18 Відповісти
Де зараз колишній командувач ССО, Хоренко?
07.10.2024 12:15 Відповісти
Найголовніше питання: чому досі при владі шобла зрадників у Києві?
07.10.2024 17:57 Відповісти
Безугла,як завжди...сексуально незадоволена
07.10.2024 11:18 Відповісти
Та хай хай її гамадріли деруть
08.10.2024 12:54 Відповісти
то в тцк запхали, то в реабілітаційний, це після 14 бригади. Щось не те з призначеннями, схоже в командуванні хаос відбувається
07.10.2024 11:19 Відповісти
Спитай, розкажи. Зєля не поспішає повідомити про виконання своїх чергових брехливих обіцянок.
07.10.2024 11:45 Відповісти
Він працює ( чи імітує ) верховним головнокомандувачем, який знімає і призначає військових такого рангу.
07.10.2024 12:08 Відповісти
Ой, видаляють його ... Я пару днів в "бані" була і не нию.
Татарова йому також приносять? Так приносять, що він САМ заявляє, що та гидота найцінніший кадр і без нього ніяк, Україна не встоїть.
07.10.2024 14:17 Відповісти
Я не маю можливості видаляти чужі коментарі.
Все інше таке ж бла-бла-бла. Українці вже не раз втрачали можливість мати свою державу, повіривши недолугим особам або прокремлівським щурам.
07.10.2024 14:34 Відповісти
Для каZапів було би небезпечно, якби такі як ви, говоруни про незламність народу, лупили каZапів на фронті. Балаканина про незламність каZапів не зупиняє.
07.10.2024 14:45 Відповісти
Тобто з Вугледару виходили взагалі без комбрига?
07.10.2024 11:30 Відповісти
Його призначили виконуючим обов'язків. Я думав він відразу до Вугледару, в оточення, буде прикривати вихід основних сил. А мабуть ні, він десь був біля командного пункту у тилу (у Білій Церкві приймав справи ?), чекав повноцінного призначення.
07.10.2024 12:28 Відповісти
Літопись україньського народу вони роблять
07.10.2024 12:35 Відповісти
Виходить ,що цей поц ваєнний .замість того,щоби негайно приймати командування 72-ю бригадою та виїзжати у Вугледар, спокійно собі сидів дома та очікував офіційного призначення на цю посаду??? А в цей час,бригада виходила з великими втратами та залишила масу наших поранених бійців у підвалах...???
07.10.2024 13:44 Відповісти
Це щоб вже добити. Єрмак з сирком продовжують знищувати кращі бригади.
07.10.2024 18:47 Відповісти
 
 