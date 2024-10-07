Новим комбригом 72 ОМБр, яка обороняла Вугледар, призначено полковника Олександра Охріменка
Полковника Олександра Охріменка призначено новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади.
Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом Героя України та Народного Героя України полковника Івана Вінніка. Дякуємо за стійкість, силу, волю, мудрість та любов до особового складу! Успіху та перемог на новому шляху. Пане полковнику, честь!
Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 вересня 2024 року стало відомо, що полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 ОМБр.
В ОК "Північ" заявили, що Вінніка призначено на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".
Своєю чергою, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про переведення Вінніка на іншу посаду, мотивуючи це тим, що воно знизить боєздатність підрозділу.
Їх тупо приймають з фронту, щоб не заважали...?!...
І попередній командир, і командувач нашого спецназу, і ще багато тих, хто організував великий " урон"...!
Агентура в ОП нагло, борзо працює навіть не криючись!...
На які посаді переведені зняті комбати Іван Віннік, Еміль Ішкулов, яких наполеончик публічно обіцяв перевести на вищі посади?
Татарова йому також приносять? Так приносять, що він САМ заявляє, що та гидота найцінніший кадр і без нього ніяк, Україна не встоїть.
Все інше таке ж бла-бла-бла. Українці вже не раз втрачали можливість мати свою державу, повіривши недолугим особам або прокремлівським щурам.