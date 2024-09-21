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Новини Фото Війна
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Командира 72 ОМБр Вінніка перевели на вищу посаду. Безугла каже, що Сирський усунув його, щоб знизити боєздатність підрозділу, що боронить Вугледар

Івана Вінніка, командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, яка наразі боронить Вугледар Донецької області, призначено на вищу посаду. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у оперативному командуванні "Північ".

Як зазначається, командир славетної бойової 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців полковник Іван Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

Іван Віннік

"Полковник Віннік - приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.

Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", - кажуть у командуванні.

"Досвідчений, сміливий, мудрий. Береже і поважає особовий склад, незалежно від звання та посади, проте вимогливий до відповідального виконання завдань. З таким командиром не страшно йти в бій! Це найкращий командир, з яким я служив за всі роки", - так скажуть про Вінніка солдати, сержанти та офіцери бригади.

"Щира подяка та честь славетному командиру потужної бригади! Дякуємо Вам за професіоналізм, витримку та стійкість! Бажаємо успіхів та розвитку в подальшій службі задля примноження усіх здобутків, задля прискорення нашої перемоги та миру на українській землі!" - резюмували у оперативному командуванні "Північ".

Своєю чергою, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про переведення Вінніка на іншу посаду, мотивуючи це тим, що воно знизить боєздатність підрозділу.

"Оскільки злочинна ротація 72-ї бригади, яка могла б призвести до втрати Вугледару за мотивами Торецької ротації, була зірвана (при цьому щодо ротації поширювали брехливі чутки, що бригаду мали виводити на відновлення, натомість її збирались перекинути на новий складний напрямок), Сирський вирішив знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади. Це вже сталося з низкою інших досвідчених командирів, що завжди має негативні наслідки. Інакше як генеральським "лайфхаком" із руйнування армії та втрати територій таку кадрову політику не назвеш", - пише вона.

Читайте також: Сирський забирає з Вугледару 72 бригаду, це буде катастрофа, - "слуга народу" Безугла

"Які мотиви у командування постійно змінювати командирів бригад і батальйонів, розривати підрозділи та прикомандировувати їх один до одного, замість формування сталих, згуртованих колективів? У генеральської мафії є ціла концепція: вони вважають, що система з командирами-"пасажирами", які керують "чужими" підлеглими, стає максимально піддатливою для виконання будь-яких, навіть найбезглуздіших завдань",- додає Безугла.

Безугла скрін

Автор: 

72 окрема механізована бригада (242) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+27
А можуть генерали усунуть Ермака , щоб під ногами не вертався?
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21.09.2024 12:18
+21
То ви як - підтримуєте "ротації" імені сирського, коли 2 бригади знімаються з 0 і перекидаються на напрямки один одного? Може поясните практичний сенс подібних "геніальних операцій", в наслідок яких ми завжди втрачаємо позиції і людей?
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21.09.2024 12:28
+16
ні!
єрмак у броніку, виглядав у вікно, коли татаров вбивав всіх чеченців.
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21.09.2024 12:26
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Єрмак почав операцію по усунення Сирського, і заодно весь командний склад. Бо Пуйлу потрібна постійно небоєздатна ЗСУ.
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21.09.2024 12:17 Відповісти
Ті що вчора кричали зрада коли звільняли Залужного та призначали Сирського, сьогодні кричать зрада що звільняють Сирського
Я запутався по жізні в определєніі слова зрада
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21.09.2024 12:25 Відповісти
Нема ціннішого завдання воюючих сторін, як знищити зараз весь командний состав противника. Зельоний, для тебе тепер в радість вчергове повторити успішне зняття Залужного, і весь штаб, і знову на декілька місяців знизити ефективність управління військами? Пуйло особисто нагородить виконавців.
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21.09.2024 12:30 Відповісти
То ви як - підтримуєте "ротації" імені сирського, коли 2 бригади знімаються з 0 і перекидаються на напрямки один одного? Може поясните практичний сенс подібних "геніальних операцій", в наслідок яких ми завжди втрачаємо позиції і людей?
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21.09.2024 12:28 Відповісти
Так для цього треба дві академії закінчити.
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21.09.2024 13:36 Відповісти
секрет карьєрного роста в ЗСУ:

скажи начальству правду і тебе заберуть в Генштаб, "на підвищення"
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21.09.2024 15:47 Відповісти
Безугла---ум,чєсть і совєсть
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21.09.2024 12:17 Відповісти
Безугла, має ум, чєсть і совєсть?
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21.09.2024 12:25 Відповісти
А можуть генерали усунуть Ермака , щоб під ногами не вертався?
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21.09.2024 12:18 Відповісти
ні!
єрмак у броніку, виглядав у вікно, коли татаров вбивав всіх чеченців.
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21.09.2024 12:26 Відповісти
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21.09.2024 12:29 Відповісти
Вважаю що військові повинні знищити єрмака вже для власного виживання. Це кацапське корумповане падло повбиває всіх як "благородний китаєць" - розчерком пера, телефонним дзвінком і ручним зєлєнскім.
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21.09.2024 12:23 Відповісти
Він як Берія І ще посліх (🤣) трахає до призначення 🤣🤣
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21.09.2024 12:24 Відповісти
Мабуть зрадники вже провели лінію кордону до якого будуть підводити перемирʼя.
Україна це проходила сотні разів і з кожним разом територія все менше і менше
усім патріотам України рекомендую послухати як Україну лишили
етничних земель у 20 столітті. Коммунякам дивиться заборонено

Вісла: злочин проти людяности | «Ген українців» з Іриною Фаріон
https://www.youtube.com/live/kvwJmGom2iw?si=P_H5kQt62qaaeamn

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21.09.2024 12:23 Відповісти
Ну як би там не було, а про розривання підрозділів - влучання в точку. Навіть на рівні взводів це відбувається. І замість того, щоб послати в бойову частину цілий взвод - постійно виривають по 1-3 людини, розпорошуючи😞
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21.09.2024 12:23 Відповісти
нє понятно!
безуга ж у міжнародні відносини подалася.
нафіга їй той сирський?
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21.09.2024 12:28 Відповісти
Приклад того, як оте збіговисько у ВРУ, з поганялами «служки» та їх поплічниками, опозажопними ригоАНАЛАМИ, з ухилянтом та «потужним» ОПУ, наносять ЩОДЕННО шкоду НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ України, з 2019 року! Оманщина, для цього КВНу, і проходила!
Тому і призначенці їх, мовчки сидять, витріщивши очі, на посадах, ГЕНПРОКУРОРІВ СБУ дбр, та ще з десяток подібних структур…
Калька, з подібних дій ригоАНАЛІВ, перед їх крахом…
Добре, що Західні Партнери, знають про них усе!!!
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21.09.2024 12:30 Відповісти
Мого знайомого (45 років) мобілізували. Під час підготовки зголосився в 72, але послали в 67. Там він через три дні "пропав без вісті"...
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21.09.2024 12:31 Відповісти
" Мар"яну - на царствіє !!! " Якби засоби масової інформації менше звертали уваги на заяви цієї навіженої, то вона сама й читала б свою маячню.
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21.09.2024 12:45 Відповісти
Е ні. Цю зелену, белькочучу поторочу для того і тягають по надважливих для виживання держави комітетах, щоб вона дискредитувала Україну.

"Слуга народу" Мережко про переведення Безуглої: Вона додасть медійності Комітету та приверне увагу ЗМІ до його діяльності
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21.09.2024 13:38 Відповісти
Безугла колись замкне свою пельку? Чи у ЗСУ є зайва мотивація, яку треба знизити повідомленнями, що у нас генштаб - незграби? А з якою мотивацію ти попрешся на фронт після прочитання всіх висерів Безґлуздої?
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21.09.2024 12:52 Відповісти
Якщо твоя мотивація падає від постів Безуглої, то тобі пора в дурку.
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21.09.2024 14:50 Відповісти
Так Безумну ж звільнили та перевели на іншу посаду. Чи вона і там буде гадити?
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21.09.2024 13:02 Відповісти
В Раді окрім Безуглоі інших правдорубів немає?
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21.09.2024 13:10 Відповісти
Якщо припустити, що Безугла цей свій постнаписала, виходячи з власних міркувань, а не вказівок з ОПи, то виходить якась зловісна картина:
Головнокомандувач ЗСУ Сирський наданою йому військовою владою намагається ослабити Покровський, Курахівський і Вугледарський напрямки. Зокрема, відносно останнього за його наказом мали вивести під Вугледару боєздатну 72-ї бригаду, замінивши її на якусь нову необстріояну частину, яка вчергове провалить весь фронт.
І коли через розголос, боячись звинувачень у державній зраді, Сирський відмовився від цієї затії, він провів "відвід" комбрига 72-ї, що максимально її ослабити.
Таким чином, Головнокомандувач ЗСУ здійснює дії на користь ворогу з метою окупації ним Західного Донбасу.
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21.09.2024 13:28 Відповісти
Творожний як і ПЕРЕСИДДЕНт не терпить ИНАКОМИСЛІЯ Воно таких ФОТОГРАФУЄ (Знімає) Читайте анекдоти про бордель і постанову жОПи переформатувати його в пансіон благородних дівчат. Щоб до них ДОЙШЛО кажу мовою, ЗРОЗУМІЛОЮ окупантам ВЛАДИ в державі Україна. КАК ТоварІСЧІ ви не сідайте а до музикантів вам нешановні ДАЛЕКО. А саме страшне що ноти для цього ОПУСУ написані НЕ в Україні. і НАВІТЬ не у Вашингтоні((((((
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21.09.2024 14:11 Відповісти
Звідки в неї такі точні дані?Наче з усіма там переспала)))Але хіба найдеш такого,щоб з нею хотів спати?))))0
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21.09.2024 13:29 Відповісти
lfdfqnt nfr вона непідсундкиня.
ну і просто може говорити все що треба.
поки вона це говорить - стається те що стається, але вніманійо - відволічєньо.
згадується білбордік - весна прийде, ************ будем, ой. там щось не про те писало, хоча, бидло схаває.ТЕ.ЗЕ
ну і, ныкого ж не намахали - вони картошку собы посадили ы закынчили просто начавших стрэлять(як кажуть - утилізують)
вот і блін .... їжт.е"
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21.09.2024 13:30 Відповісти
те що меле ця навіженна то справа правоохоронців, а може й психіатра. дивуюсь вашому поважному ресурсу навіщо ви цитуєте маячню хворої людини, для цього єрмаківсько гобліна повинен бути режим повного ігнору і воно цього не переживе.
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21.09.2024 13:34 Відповісти
Сирський давно всіх напрягає . Ніякої комунікації з суспільством.
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21.09.2024 13:36 Відповісти
Творожніков-лайно. Дєрьмак-лайно. Безумна-лайно. Клован-лайно. Суцільне зелене лайно .🤮
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21.09.2024 13:42 Відповісти
Ну що можу сказати? Я не довіряю Сирському, бо були прецеденти. Я тим більш не довіряю Безуглій, бо були прецеденти. Більш за все я не довіряю зеленій владі з тим кукловодом та його кишеньковою лялькою, бо прецеденти були, є і, на жаль, будуть... Але я навіть не можу сказати щось на кшталт: "Чума на оба ваши дома!" (с), бо це ж Україна, і вона болить!!!
Є тільки тихенька надія, що ЗСУ впораються з цією зеленою чумою, і все буде Україна!
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21.09.2024 13:58 Відповісти
Основна зниженість боєздатності ЗСУ це усунення Залужного та його команди досвідчених та українських генералів з комбригами до чого ця істота приклала дуже багато зусиль, а ше раніше, у 2019 році це усунення Верховного Головнокомандувача Порошенко завдяки 73% безуглих.
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21.09.2024 14:00 Відповісти
От тільки НЕ треба про потрошенко (і нашим і вашим - а найбільше- собі коханому). В державі Україна після загибелі Чорновола правила і править мафія, мета якої - ДЕРИБАН усього, що погано лежить, при чому це СИСТЕМНИЙ дерибан зі створенням "законних" підстав для цього дерибану.
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21.09.2024 14:18 Відповісти
Думка безуглих та інших ********* людей не турбує.
******** можуть повернутись на фуй і сидячі на ньому як з трибуни, верещать шось подібне для своїх братів по розуму безуглих та *********.
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21.09.2024 14:21 Відповісти
Значит окончательно решили сдать Донбасс и договорняк уже в силе
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21.09.2024 14:13 Відповісти
Ой касаб касаб, який же ти дурний.
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21.09.2024 14:16 Відповісти
Перевели, мабуть, так само як і командира 80 бригади, по факту понизили.
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21.09.2024 14:49 Відповісти
Мабуть призначили на посаду якогось клерка у вищележачому штабі, де офіцера заколупають старі маразмати довідками, планами і клеєними картами.
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21.09.2024 15:00 Відповісти
Знову влізла безмозгла, читай дєрьмак.
Проблема не в зміні командирів, хоч Віник був на своєму місці на всі 100, - проблема шо це перетворюють в шоу безмозглі-стерненки-дікстейти які в темі ні ухом н рилом, але поради видають ...
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21.09.2024 15:06 Відповісти
зате диванно-тиловий експерт Моон...ну,все знає! і охоче ділиться з нами своїми оцінками всього на світі.....дивне діло,чим глибше чувак у тиловій норі.....тим він краще розбирається у війні,прямо-таки Алєксандр Макєдонскій.....
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21.09.2024 16:19 Відповісти
72-га це три роки мого життя. А тебе пі.дор, якщо бажаєш, можу звозити туди на екскурсію.
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21.09.2024 17:15 Відповісти
ну, якщо безугла каже , то так воно і є. вона ж краще за всіх про все знає. тепер про всі новини будуть знати на міжнародному рівні дякуючи новій посаді
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21.09.2024 17:55 Відповісти
дерьмак цілком цілеспрямовано мітить безумну на місце сирського.
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21.09.2024 18:01 Відповісти
Сирський (вивів залогу з с.Логвіново, після захоплення якого кацапи закрили Дебальцево) - учень Хомчака Іловайського. Вони обидва улюбленці ЗЕ.
А мар'яна взагалі його креатура.
Отже єрмак розігрує якусь оперетку
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22.09.2024 01:05 Відповісти
 
 