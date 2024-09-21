Командира 72 ОМБр Вінніка перевели на вищу посаду. Безугла каже, що Сирський усунув його, щоб знизити боєздатність підрозділу, що боронить Вугледар

Івана Вінніка, командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, яка наразі боронить Вугледар Донецької області, призначено на вищу посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у оперативному командуванні "Північ".

Як зазначається, командир славетної бойової 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців полковник Іван Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

"Полковник Віннік - приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.

Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", - кажуть у командуванні.

"Досвідчений, сміливий, мудрий. Береже і поважає особовий склад, незалежно від звання та посади, проте вимогливий до відповідального виконання завдань. З таким командиром не страшно йти в бій! Це найкращий командир, з яким я служив за всі роки", - так скажуть про Вінніка солдати, сержанти та офіцери бригади.

"Щира подяка та честь славетному командиру потужної бригади! Дякуємо Вам за професіоналізм, витримку та стійкість! Бажаємо успіхів та розвитку в подальшій службі задля примноження усіх здобутків, задля прискорення нашої перемоги та миру на українській землі!" - резюмували у оперативному командуванні "Північ".

Своєю чергою, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про переведення Вінніка на іншу посаду, мотивуючи це тим, що воно знизить боєздатність підрозділу.

"Оскільки злочинна ротація 72-ї бригади, яка могла б призвести до втрати Вугледару за мотивами Торецької ротації, була зірвана (при цьому щодо ротації поширювали брехливі чутки, що бригаду мали виводити на відновлення, натомість її збирались перекинути на новий складний напрямок), Сирський вирішив знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади. Це вже сталося з низкою інших досвідчених командирів, що завжди має негативні наслідки. Інакше як генеральським "лайфхаком" із руйнування армії та втрати територій таку кадрову політику не назвеш", - пише вона.

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"Які мотиви у командування постійно змінювати командирів бригад і батальйонів, розривати підрозділи та прикомандировувати їх один до одного, замість формування сталих, згуртованих колективів? У генеральської мафії є ціла концепція: вони вважають, що система з командирами-"пасажирами", які керують "чужими" підлеглими, стає максимально піддатливою для виконання будь-яких, навіть найбезглуздіших завдань",- додає Безугла.