Командира 72 ОМБр Вінніка перевели на вищу посаду. Безугла каже, що Сирський усунув його, щоб знизити боєздатність підрозділу, що боронить Вугледар
Івана Вінніка, командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, яка наразі боронить Вугледар Донецької області, призначено на вищу посаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у оперативному командуванні "Північ".
Як зазначається, командир славетної бойової 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців полковник Іван Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".
"Полковник Віннік - приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.
Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", - кажуть у командуванні.
"Досвідчений, сміливий, мудрий. Береже і поважає особовий склад, незалежно від звання та посади, проте вимогливий до відповідального виконання завдань. З таким командиром не страшно йти в бій! Це найкращий командир, з яким я служив за всі роки", - так скажуть про Вінніка солдати, сержанти та офіцери бригади.
"Щира подяка та честь славетному командиру потужної бригади! Дякуємо Вам за професіоналізм, витримку та стійкість! Бажаємо успіхів та розвитку в подальшій службі задля примноження усіх здобутків, задля прискорення нашої перемоги та миру на українській землі!" - резюмували у оперативному командуванні "Північ".
Своєю чергою, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про переведення Вінніка на іншу посаду, мотивуючи це тим, що воно знизить боєздатність підрозділу.
"Оскільки злочинна ротація 72-ї бригади, яка могла б призвести до втрати Вугледару за мотивами Торецької ротації, була зірвана (при цьому щодо ротації поширювали брехливі чутки, що бригаду мали виводити на відновлення, натомість її збирались перекинути на новий складний напрямок), Сирський вирішив знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади. Це вже сталося з низкою інших досвідчених командирів, що завжди має негативні наслідки. Інакше як генеральським "лайфхаком" із руйнування армії та втрати територій таку кадрову політику не назвеш", - пише вона.
"Які мотиви у командування постійно змінювати командирів бригад і батальйонів, розривати підрозділи та прикомандировувати їх один до одного, замість формування сталих, згуртованих колективів? У генеральської мафії є ціла концепція: вони вважають, що система з командирами-"пасажирами", які керують "чужими" підлеглими, стає максимально піддатливою для виконання будь-яких, навіть найбезглуздіших завдань",- додає Безугла.
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Я запутався по жізні в определєніі слова зрада
скажи начальству правду і тебе заберуть в Генштаб, "на підвищення"
єрмак у броніку, виглядав у вікно, коли татаров вбивав всіх чеченців.
Україна це проходила сотні разів і з кожним разом територія все менше і менше
усім патріотам України рекомендую послухати як Україну лишили
етничних земель у 20 столітті. Коммунякам дивиться заборонено
Вісла: злочин проти людяности | «Ген українців» з Іриною Фаріон
https://www.youtube.com/live/kvwJmGom2iw?si=P_H5kQt62qaaeamn
безуга ж у міжнародні відносини подалася.
нафіга їй той сирський?
Тому і призначенці їх, мовчки сидять, витріщивши очі, на посадах, ГЕНПРОКУРОРІВ СБУ дбр, та ще з десяток подібних структур…
Калька, з подібних дій ригоАНАЛІВ, перед їх крахом…
Добре, що Західні Партнери, знають про них усе!!!
"Слуга народу" Мережко про переведення Безуглої: Вона додасть медійності Комітету та приверне увагу ЗМІ до його діяльності
Головнокомандувач ЗСУ Сирський наданою йому військовою владою намагається ослабити Покровський, Курахівський і Вугледарський напрямки. Зокрема, відносно останнього за його наказом мали вивести під Вугледару боєздатну 72-ї бригаду, замінивши її на якусь нову необстріояну частину, яка вчергове провалить весь фронт.
І коли через розголос, боячись звинувачень у державній зраді, Сирський відмовився від цієї затії, він провів "відвід" комбрига 72-ї, що максимально її ослабити.
Таким чином, Головнокомандувач ЗСУ здійснює дії на користь ворогу з метою окупації ним Західного Донбасу.
ну і просто може говорити все що треба.
поки вона це говорить - стається те що стається, але вніманійо - відволічєньо.
згадується білбордік - весна прийде, ************ будем, ой. там щось не про те писало, хоча, бидло схаває.ТЕ.ЗЕ
ну і, ныкого ж не намахали - вони картошку собы посадили ы закынчили просто начавших стрэлять(як кажуть - утилізують)
вот і блін .... їжт.е"
Є тільки тихенька надія, що ЗСУ впораються з цією зеленою чумою, і все буде Україна!
******** можуть повернутись на фуй і сидячі на ньому як з трибуни, верещать шось подібне для своїх братів по розуму безуглих та *********.
Проблема не в зміні командирів, хоч Віник був на своєму місці на всі 100, - проблема шо це перетворюють в шоу безмозглі-стерненки-дікстейти які в темі ні ухом н рилом, але поради видають ...
А мар'яна взагалі його креатура.
Отже єрмак розігрує якусь оперетку