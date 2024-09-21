Командира 72-й ОМБр Винника перевели на высший пост. Безуглая говорит, что Сырский устранил его, чтобы снизить боеспособность подразделения, защищающего Угледар

Иван Винник, командир 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которая сейчас защищает Угледар Донецкой области, назначен на высшую должность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперативном командовании "Північ".

Как отмечается, командир славной боевой 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев полковник Иван Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

"Полковник Винник - пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира.

Под его руководством бригада прошла непростой путь, достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны", - говорят в командовании.

"Опытный, смелый, мудрый. Бережет и уважает личный состав, независимо от звания и должности, однако требователен к ответственному выполнению задач. С таким командиром не страшно идти в бой! Это лучший командир, с которым я служил за все годы", - так скажут о Виннике солдаты, сержанты и офицеры бригады.

"Искренняя благодарность и честь славному командиру мощной бригады! Спасибо Вам за профессионализм, выдержку и стойкость! Желаем успехов и развития в дальнейшей службе для приумножения всех достижений, для ускорения нашей победы и мира на украинской земле!", - резюмировали в оперативном командовании "Північ".

В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала решение о переводе Винника на другую должность, мотивируя это тем, что оно снизит боеспособность подразделения.

"Поскольку преступная ротация 72-й бригады, которая могла бы привести к потере Угледара по мотивам Торецкой ротации, была сорвана (при этом по ротации распространяли лживые слухи, что бригаду должны были выводить на восстановление, вместо этого ее собирались перебросить на новое сложное направление), Сырский решил снизить боеспособность подразделения, устранив командира бригады. Это уже произошло с рядом других опытных командиров, что всегда имеет негативные последствия. Иначе как генеральским "лайфхаком" по разрушению армии и потере территорий такую кадровую политику не назовешь", - пишет она.

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"Какие мотивы у командования постоянно менять командиров бригад и батальонов, разрывать подразделения и прикомандировывать их друг к другу, вместо формирования устойчивых, сплоченных коллективов? У генеральской мафии есть целая концепция: они считают, что система с командирами-"пассажирами", которые управляют "чужими" подчиненными, становится максимально податливой для выполнения любых, даже самых нелепых задач",- добавляет Безуглая.