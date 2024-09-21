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Новости Фото Война
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Командира 72-й ОМБр Винника перевели на высший пост. Безуглая говорит, что Сырский устранил его, чтобы снизить боеспособность подразделения, защищающего Угледар

Иван Винник, командир 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которая сейчас защищает Угледар Донецкой области, назначен на высшую должность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперативном командовании "Північ".

Как отмечается, командир славной боевой 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев полковник Иван Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

Іван Віннік

"Полковник Винник - пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира.

Под его руководством бригада прошла непростой путь, достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны", - говорят в командовании.

"Опытный, смелый, мудрый. Бережет и уважает личный состав, независимо от звания и должности, однако требователен к ответственному выполнению задач. С таким командиром не страшно идти в бой! Это лучший командир, с которым я служил за все годы", - так скажут о Виннике солдаты, сержанты и офицеры бригады.

"Искренняя благодарность и честь славному командиру мощной бригады! Спасибо Вам за профессионализм, выдержку и стойкость! Желаем успехов и развития в дальнейшей службе для приумножения всех достижений, для ускорения нашей победы и мира на украинской земле!", - резюмировали в оперативном командовании "Північ".

В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала решение о переводе Винника на другую должность, мотивируя это тем, что оно снизит боеспособность подразделения.

"Поскольку преступная ротация 72-й бригады, которая могла бы привести к потере Угледара по мотивам Торецкой ротации, была сорвана (при этом по ротации распространяли лживые слухи, что бригаду должны были выводить на восстановление, вместо этого ее собирались перебросить на новое сложное направление), Сырский решил снизить боеспособность подразделения, устранив командира бригады. Это уже произошло с рядом других опытных командиров, что всегда имеет негативные последствия. Иначе как генеральским "лайфхаком" по разрушению армии и потере территорий такую кадровую политику не назовешь", - пишет она.

Также читайте: Сырский забирает из Угледара 72-ю бригаду, это будет катастрофа, - "слуга народа" Безуглая

"Какие мотивы у командования постоянно менять командиров бригад и батальонов, разрывать подразделения и прикомандировывать их друг к другу, вместо формирования устойчивых, сплоченных коллективов? У генеральской мафии есть целая концепция: они считают, что система с командирами-"пассажирами", которые управляют "чужими" подчиненными, становится максимально податливой для выполнения любых, даже самых нелепых задач",- добавляет Безуглая.

Безугла скрін

Автор: 

72 отдельная механизированная бригада (239) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+27
А можуть генерали усунуть Ермака , щоб під ногами не вертався?
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21.09.2024 12:18
+21
То ви як - підтримуєте "ротації" імені сирського, коли 2 бригади знімаються з 0 і перекидаються на напрямки один одного? Може поясните практичний сенс подібних "геніальних операцій", в наслідок яких ми завжди втрачаємо позиції і людей?
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21.09.2024 12:28
+16
ні!
єрмак у броніку, виглядав у вікно, коли татаров вбивав всіх чеченців.
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21.09.2024 12:26
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Єрмак почав операцію по усунення Сирського, і заодно весь командний склад. Бо Пуйлу потрібна постійно небоєздатна ЗСУ.
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21.09.2024 12:17 Ответить
Ті що вчора кричали зрада коли звільняли Залужного та призначали Сирського, сьогодні кричать зрада що звільняють Сирського
Я запутався по жізні в определєніі слова зрада
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21.09.2024 12:25 Ответить
Нема ціннішого завдання воюючих сторін, як знищити зараз весь командний состав противника. Зельоний, для тебе тепер в радість вчергове повторити успішне зняття Залужного, і весь штаб, і знову на декілька місяців знизити ефективність управління військами? Пуйло особисто нагородить виконавців.
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21.09.2024 12:30 Ответить
То ви як - підтримуєте "ротації" імені сирського, коли 2 бригади знімаються з 0 і перекидаються на напрямки один одного? Може поясните практичний сенс подібних "геніальних операцій", в наслідок яких ми завжди втрачаємо позиції і людей?
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21.09.2024 12:28 Ответить
Так для цього треба дві академії закінчити.
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21.09.2024 13:36 Ответить
секрет карьєрного роста в ЗСУ:

скажи начальству правду і тебе заберуть в Генштаб, "на підвищення"
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21.09.2024 15:47 Ответить
Безугла---ум,чєсть і совєсть
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21.09.2024 12:17 Ответить
Безугла, має ум, чєсть і совєсть?
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21.09.2024 12:25 Ответить
А можуть генерали усунуть Ермака , щоб під ногами не вертався?
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21.09.2024 12:18 Ответить
ні!
єрмак у броніку, виглядав у вікно, коли татаров вбивав всіх чеченців.
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21.09.2024 12:26 Ответить
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21.09.2024 12:29 Ответить
Вважаю що військові повинні знищити єрмака вже для власного виживання. Це кацапське корумповане падло повбиває всіх як "благородний китаєць" - розчерком пера, телефонним дзвінком і ручним зєлєнскім.
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21.09.2024 12:23 Ответить
Він як Берія І ще посліх (🤣) трахає до призначення 🤣🤣
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21.09.2024 12:24 Ответить
Мабуть зрадники вже провели лінію кордону до якого будуть підводити перемирʼя.
Україна це проходила сотні разів і з кожним разом територія все менше і менше
усім патріотам України рекомендую послухати як Україну лишили
етничних земель у 20 столітті. Коммунякам дивиться заборонено

Вісла: злочин проти людяности | «Ген українців» з Іриною Фаріон
https://www.youtube.com/live/kvwJmGom2iw?si=P_H5kQt62qaaeamn

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21.09.2024 12:23 Ответить
Ну як би там не було, а про розривання підрозділів - влучання в точку. Навіть на рівні взводів це відбувається. І замість того, щоб послати в бойову частину цілий взвод - постійно виривають по 1-3 людини, розпорошуючи😞
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21.09.2024 12:23 Ответить
нє понятно!
безуга ж у міжнародні відносини подалася.
нафіга їй той сирський?
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21.09.2024 12:28 Ответить
Приклад того, як оте збіговисько у ВРУ, з поганялами «служки» та їх поплічниками, опозажопними ригоАНАЛАМИ, з ухилянтом та «потужним» ОПУ, наносять ЩОДЕННО шкоду НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ України, з 2019 року! Оманщина, для цього КВНу, і проходила!
Тому і призначенці їх, мовчки сидять, витріщивши очі, на посадах, ГЕНПРОКУРОРІВ СБУ дбр, та ще з десяток подібних структур…
Калька, з подібних дій ригоАНАЛІВ, перед їх крахом…
Добре, що Західні Партнери, знають про них усе!!!
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21.09.2024 12:30 Ответить
Мого знайомого (45 років) мобілізували. Під час підготовки зголосився в 72, але послали в 67. Там він через три дні "пропав без вісті"...
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21.09.2024 12:31 Ответить
" Мар"яну - на царствіє !!! " Якби засоби масової інформації менше звертали уваги на заяви цієї навіженої, то вона сама й читала б свою маячню.
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21.09.2024 12:45 Ответить
Е ні. Цю зелену, белькочучу поторочу для того і тягають по надважливих для виживання держави комітетах, щоб вона дискредитувала Україну.

"Слуга народу" Мережко про переведення Безуглої: Вона додасть медійності Комітету та приверне увагу ЗМІ до його діяльності
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21.09.2024 13:38 Ответить
Безугла колись замкне свою пельку? Чи у ЗСУ є зайва мотивація, яку треба знизити повідомленнями, що у нас генштаб - незграби? А з якою мотивацію ти попрешся на фронт після прочитання всіх висерів Безґлуздої?
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21.09.2024 12:52 Ответить
Якщо твоя мотивація падає від постів Безуглої, то тобі пора в дурку.
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21.09.2024 14:50 Ответить
Так Безумну ж звільнили та перевели на іншу посаду. Чи вона і там буде гадити?
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21.09.2024 13:02 Ответить
В Раді окрім Безуглоі інших правдорубів немає?
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21.09.2024 13:10 Ответить
Якщо припустити, що Безугла цей свій постнаписала, виходячи з власних міркувань, а не вказівок з ОПи, то виходить якась зловісна картина:
Головнокомандувач ЗСУ Сирський наданою йому військовою владою намагається ослабити Покровський, Курахівський і Вугледарський напрямки. Зокрема, відносно останнього за його наказом мали вивести під Вугледару боєздатну 72-ї бригаду, замінивши її на якусь нову необстріояну частину, яка вчергове провалить весь фронт.
І коли через розголос, боячись звинувачень у державній зраді, Сирський відмовився від цієї затії, він провів "відвід" комбрига 72-ї, що максимально її ослабити.
Таким чином, Головнокомандувач ЗСУ здійснює дії на користь ворогу з метою окупації ним Західного Донбасу.
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21.09.2024 13:28 Ответить
Творожний як і ПЕРЕСИДДЕНт не терпить ИНАКОМИСЛІЯ Воно таких ФОТОГРАФУЄ (Знімає) Читайте анекдоти про бордель і постанову жОПи переформатувати його в пансіон благородних дівчат. Щоб до них ДОЙШЛО кажу мовою, ЗРОЗУМІЛОЮ окупантам ВЛАДИ в державі Україна. КАК ТоварІСЧІ ви не сідайте а до музикантів вам нешановні ДАЛЕКО. А саме страшне що ноти для цього ОПУСУ написані НЕ в Україні. і НАВІТЬ не у Вашингтоні((((((
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21.09.2024 14:11 Ответить
Звідки в неї такі точні дані?Наче з усіма там переспала)))Але хіба найдеш такого,щоб з нею хотів спати?))))0
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21.09.2024 13:29 Ответить
lfdfqnt nfr вона непідсундкиня.
ну і просто може говорити все що треба.
поки вона це говорить - стається те що стається, але вніманійо - відволічєньо.
згадується білбордік - весна прийде, ************ будем, ой. там щось не про те писало, хоча, бидло схаває.ТЕ.ЗЕ
ну і, ныкого ж не намахали - вони картошку собы посадили ы закынчили просто начавших стрэлять(як кажуть - утилізують)
вот і блін .... їжт.е"
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21.09.2024 13:30 Ответить
те що меле ця навіженна то справа правоохоронців, а може й психіатра. дивуюсь вашому поважному ресурсу навіщо ви цитуєте маячню хворої людини, для цього єрмаківсько гобліна повинен бути режим повного ігнору і воно цього не переживе.
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21.09.2024 13:34 Ответить
Сирський давно всіх напрягає . Ніякої комунікації з суспільством.
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21.09.2024 13:36 Ответить
Творожніков-лайно. Дєрьмак-лайно. Безумна-лайно. Клован-лайно. Суцільне зелене лайно .🤮
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21.09.2024 13:42 Ответить
Ну що можу сказати? Я не довіряю Сирському, бо були прецеденти. Я тим більш не довіряю Безуглій, бо були прецеденти. Більш за все я не довіряю зеленій владі з тим кукловодом та його кишеньковою лялькою, бо прецеденти були, є і, на жаль, будуть... Але я навіть не можу сказати щось на кшталт: "Чума на оба ваши дома!" (с), бо це ж Україна, і вона болить!!!
Є тільки тихенька надія, що ЗСУ впораються з цією зеленою чумою, і все буде Україна!
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21.09.2024 13:58 Ответить
Основна зниженість боєздатності ЗСУ це усунення Залужного та його команди досвідчених та українських генералів з комбригами до чого ця істота приклала дуже багато зусиль, а ше раніше, у 2019 році це усунення Верховного Головнокомандувача Порошенко завдяки 73% безуглих.
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21.09.2024 14:00 Ответить
От тільки НЕ треба про потрошенко (і нашим і вашим - а найбільше- собі коханому). В державі Україна після загибелі Чорновола правила і править мафія, мета якої - ДЕРИБАН усього, що погано лежить, при чому це СИСТЕМНИЙ дерибан зі створенням "законних" підстав для цього дерибану.
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21.09.2024 14:18 Ответить
Думка безуглих та інших ********* людей не турбує.
******** можуть повернутись на фуй і сидячі на ньому як з трибуни, верещать шось подібне для своїх братів по розуму безуглих та *********.
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21.09.2024 14:21 Ответить
Значит окончательно решили сдать Донбасс и договорняк уже в силе
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21.09.2024 14:13 Ответить
Ой касаб касаб, який же ти дурний.
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21.09.2024 14:16 Ответить
Перевели, мабуть, так само як і командира 80 бригади, по факту понизили.
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21.09.2024 14:49 Ответить
Мабуть призначили на посаду якогось клерка у вищележачому штабі, де офіцера заколупають старі маразмати довідками, планами і клеєними картами.
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21.09.2024 15:00 Ответить
Знову влізла безмозгла, читай дєрьмак.
Проблема не в зміні командирів, хоч Віник був на своєму місці на всі 100, - проблема шо це перетворюють в шоу безмозглі-стерненки-дікстейти які в темі ні ухом н рилом, але поради видають ...
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21.09.2024 15:06 Ответить
зате диванно-тиловий експерт Моон...ну,все знає! і охоче ділиться з нами своїми оцінками всього на світі.....дивне діло,чим глибше чувак у тиловій норі.....тим він краще розбирається у війні,прямо-таки Алєксандр Макєдонскій.....
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21.09.2024 16:19 Ответить
72-га це три роки мого життя. А тебе пі.дор, якщо бажаєш, можу звозити туди на екскурсію.
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21.09.2024 17:15 Ответить
ну, якщо безугла каже , то так воно і є. вона ж краще за всіх про все знає. тепер про всі новини будуть знати на міжнародному рівні дякуючи новій посаді
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21.09.2024 17:55 Ответить
дерьмак цілком цілеспрямовано мітить безумну на місце сирського.
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21.09.2024 18:01 Ответить
Сирський (вивів залогу з с.Логвіново, після захоплення якого кацапи закрили Дебальцево) - учень Хомчака Іловайського. Вони обидва улюбленці ЗЕ.
А мар'яна взагалі його креатура.
Отже єрмак розігрує якусь оперетку
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22.09.2024 01:05 Ответить
 
 