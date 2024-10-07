Новым комбригом 72 ОМБр, оборонявшей Угледар, назначен полковник Александр Охрименко
Полковник Александр Охрименко назначен новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Бои за Бахмут, Павловку, Угледар, Никольское, Новомихайловку, Водяное. Снова Угледар. Период, который длился более двух лет. Это время, когда враг не сломал нас. Это бои, которые объединили. Это путь, который мы прошли под руководством Героя Украины и Народного Героя Украины полковника Ивана Винника. Спасибо за стойкость, силу, волю, мудрость и любовь к личному составу! Успеха и побед на новом пути. Господин полковник, честь!
Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 сентября 2024 года стало известно, что полковника Ивана Винника уволили с должности командира 72 ОМБр.
В ОК "Север" заявили, что Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".
В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала решение о переводе Винника на другую должность, мотивируя это тем, что оно снизит боеспособность подразделения.
Їх тупо приймають з фронту, щоб не заважали...?!...
І попередній командир, і командувач нашого спецназу, і ще багато тих, хто організував великий " урон"...!
Агентура в ОП нагло, борзо працює навіть не криючись!...
На які посаді переведені зняті комбати Іван Віннік, Еміль Ішкулов, яких наполеончик публічно обіцяв перевести на вищі посади?
Татарова йому також приносять? Так приносять, що він САМ заявляє, що та гидота найцінніший кадр і без нього ніяк, Україна не встоїть.
Все інше таке ж бла-бла-бла. Українці вже не раз втрачали можливість мати свою державу, повіривши недолугим особам або прокремлівським щурам.