Новым комбригом 72 ОМБр, оборонявшей Угледар, назначен полковник Александр Охрименко

Полковник Александр Охрименко назначен новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады.

"Бои за Бахмут, Павловку, Угледар, Никольское, Новомихайловку, Водяное. Снова Угледар. Период, который длился более двух лет. Это время, когда враг не сломал нас. Это бои, которые объединили. Это путь, который мы прошли под руководством Героя Украины и Народного Героя Украины полковника Ивана Винника. Спасибо за стойкость, силу, волю, мудрость и любовь к личному составу! Успеха и побед на новом пути. Господин полковник, честь!

Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко", - говорится в сообщении.

Александр Охрименко

Напомним, 21 сентября 2024 года стало известно, что полковника Ивана Винника уволили с должности командира 72 ОМБр.

В ОК "Север" заявили, что Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала решение о переводе Винника на другую должность, мотивируя это тем, что оно снизит боеспособность подразделения.

