Новости
30 330 30

Новым комбригом 72 ОМБр, оборонявшей Угледар, назначен полковник Александр Охрименко

Полковник Александр Охрименко назначен новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои за Бахмут, Павловку, Угледар, Никольское, Новомихайловку, Водяное. Снова Угледар. Период, который длился более двух лет. Это время, когда враг не сломал нас. Это бои, которые объединили. Это путь, который мы прошли под руководством Героя Украины и Народного Героя Украины полковника Ивана Винника. Спасибо за стойкость, силу, волю, мудрость и любовь к личному составу! Успеха и побед на новом пути. Господин полковник, честь!

Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко", - говорится в сообщении.

Олександра Охріменка призначено командиром 72 ОМБр
Александр Охрименко

Также смотрите: 72 ОМБр об отходе из Угледара: Дальше держать город было бы критически трудно. ВИДЕО

Напомним, 21 сентября 2024 года стало известно, что полковника Ивана Винника уволили с должности командира 72 ОМБр.

В ОК "Север" заявили, что Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала решение о переводе Винника на другую должность, мотивируя это тем, что оно снизит боеспособность подразделения.

Смотрите: Украинские бойцы победили в дуэли на БМП-2 и затрофеили вражескую бронемашину. ВИДЕО

назначение (2208) 72 отдельная механизированная бригада (248)
+16
24/04/2023 09:09
"Війна закінчиться найближчим часом. Крим сам до нас попроситься". Бої і прогнози на два роки командира 14 омбр Олександра Охріменка
показать весь комментарий
07.10.2024 11:03 Ответить
+16
А де ж, цікаво, знаходиться те " підвищення" , куди відправляють самих кращих командирів?!...
Їх тупо приймають з фронту, щоб не заважали...?!...
І попередній командир, і командувач нашого спецназу, і ще багато тих, хто організував великий " урон"...!
Агентура в ОП нагло, борзо працює навіть не криючись!...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:18 Ответить
+13
Так на якій посаді зараз знятий зеленським з посади очільника ССО Хоренко?
На які посаді переведені зняті комбати Іван Віннік, Еміль Ішкулов, яких наполеончик публічно обіцяв перевести на вищі посади?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:36 Ответить
Мрії,мрії
показать весь комментарий
07.10.2024 11:04 Ответить
Це той підарас завдяки якому 14 бригада та 82 батальйон 105 бригади ТРО понесли невиправдані втрати під Масютівкою Харківської області і якого Залужний перевів у тцк хоча треба було саджати.це треш,******* і совок.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:20 Ответить
тоді було мало відомо про проросвйські дії і крадіжки зеленої шобли
показать весь комментарий
07.10.2024 11:19 Ответить
Де зараз колишній командувач ССО, Хоренко?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:15 Ответить
Найголовніше питання: чому досі при владі шобла зрадників у Києві?
показать весь комментарий
07.10.2024 17:57 Ответить
Безугла,як завжди...сексуально незадоволена
показать весь комментарий
07.10.2024 11:18 Ответить
Та хай хай її гамадріли деруть
показать весь комментарий
08.10.2024 12:54 Ответить
то в тцк запхали, то в реабілітаційний, це після 14 бригади. Щось не те з призначеннями, схоже в командуванні хаос відбувається
показать весь комментарий
07.10.2024 11:19 Ответить
Спитай, розкажи. Зєля не поспішає повідомити про виконання своїх чергових брехливих обіцянок.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:45 Ответить
Він працює ( чи імітує ) верховним головнокомандувачем, який знімає і призначає військових такого рангу.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:08 Ответить
Ой, видаляють його ... Я пару днів в "бані" була і не нию.
Татарова йому також приносять? Так приносять, що він САМ заявляє, що та гидота найцінніший кадр і без нього ніяк, Україна не встоїть.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:17 Ответить
Я не маю можливості видаляти чужі коментарі.
Все інше таке ж бла-бла-бла. Українці вже не раз втрачали можливість мати свою державу, повіривши недолугим особам або прокремлівським щурам.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:34 Ответить
Для каZапів було би небезпечно, якби такі як ви, говоруни про незламність народу, лупили каZапів на фронті. Балаканина про незламність каZапів не зупиняє.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:45 Ответить
Тобто з Вугледару виходили взагалі без комбрига?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:30 Ответить
Його призначили виконуючим обов'язків. Я думав він відразу до Вугледару, в оточення, буде прикривати вихід основних сил. А мабуть ні, він десь був біля командного пункту у тилу (у Білій Церкві приймав справи ?), чекав повноцінного призначення.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:28 Ответить
Літопись україньського народу вони роблять
показать весь комментарий
07.10.2024 12:35 Ответить
Виходить ,що цей поц ваєнний .замість того,щоби негайно приймати командування 72-ю бригадою та виїзжати у Вугледар, спокійно собі сидів дома та очікував офіційного призначення на цю посаду??? А в цей час,бригада виходила з великими втратами та залишила масу наших поранених бійців у підвалах...???
показать весь комментарий
07.10.2024 13:44 Ответить
Це щоб вже добити. Єрмак з сирком продовжують знищувати кращі бригади.
показать весь комментарий
07.10.2024 18:47 Ответить
 
 