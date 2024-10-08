РУС
Комбриг 72-й ОМБр Охрименко о выходе из Угледара: Город был в тактическом окружении. Силы противника преобладали в девять раз

Новий комбриг 72 ОМБр Олександр Охріменко розповів про вихід ЗСУ з Вугледара

Ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара уже теряло свое значение. Соотношение в технике и личном составе составляло почти 1:9 в пользу противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Главкому рассказал новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая защищала Угледар, Александр Охрименко.

Он отметил, что возглавил 72 ОМБр 28 сентября, до выхода бригады из города, но официальное сообщение о назначении появилось 7 октября.

"Хочу заметить, что я возглавил часть не в самое легкое время: после 27 сентября обстановка, в которой 72-я выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Фактически это уже было тактическое окружение - осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно", - рассказал он.

Охрименко отметил, что резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым воздействием врага, а на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием.

Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение", - пояснил комбриг.

По его словам, принимая полосу ответственности, была проведена оценка ситуации, в том числе и оценка сил и средств противника.

Украинским воинам противостояли 36 отдельная мотострелковая бригада, 39 отдельная мотострелковая бригада, 57 бригада, 91 отдельный стрелковый полк и другие подразделения армии ВС РФ.

Комбриг отметил, что противник преобладал в танках и боевых машинах пехоты, в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе.

"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - добавил Охрименко.

Что предшествовало

Напомним, элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.

В 72-й ОМБр заявили, что отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.

21 сентября 2024 года стало известно, что полковника Ивана Винника уволили с должности командира 72-й ОМБр.

В ОК "Север" заявили, что Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

7 октября стало известно о назначении полковника Александра Охрименко новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады.

Донецкая область (10572) 72 отдельная механизированная бригада (248) Угледар (134)
Топ комментарии
+11
Кількома словами-сирський просирає Україну. Для того його й д'єрмак призначив. Все згідно оманського плану!
08.10.2024 09:00 Ответить
+7
запитання до генералів: а завдяки чому щоразу ворог отримує таку шалену перевагу в о/с, і не тільки, а й в озброєнні?
Не пробували правду сказати? Те, що пишуть в західних ЗМІ, щоб залякати ****** власного виборця - це одна справа, це не для нас та інфа. Нам потрібна вся правда про пройоби всіх причетних!
08.10.2024 08:52 Ответить
+7
Виводи зробили - бо вже Торецьк під питанням
08.10.2024 08:59 Ответить
Ну що ще можна додати, аби нарешті до найтупіших дійшло, чому нам не так і не туда дають на заході і на кого працює опа.
08.10.2024 08:50 Ответить
Так розповідає, ніби він там був. До речі,а що з 21 ОМБр в Курську? В Ютубі гуляє відео де нібито командир взводу з цієї бригади каже що там повна ж..а. Що це?
08.10.2024 08:52 Ответить
запитання до генералів: а завдяки чому щоразу ворог отримує таку шалену перевагу в о/с, і не тільки, а й в озброєнні?
Не пробували правду сказати? Те, що пишуть в західних ЗМІ, щоб залякати ****** власного виборця - це одна справа, це не для нас та інфа. Нам потрібна вся правда про пройоби всіх причетних!
08.10.2024 08:52 Ответить
О знов расейські наратів! Все не адназначно, нужна разабраться, сто- пятсот варіантів. Що тут розбиратись? Ви не знаєте хто в нас найвеличніший та віддає команти по ланці?
08.10.2024 08:59 Ответить
а я за що? Тільки от нехай генерали цю правду скажуть!
08.10.2024 09:00 Ответить
А якщо не скажуть, то до вас не дійде, чому так стало? Результат та як він досягнут (9 до одного) хіба не говорить сам за себе?
08.10.2024 09:07 Ответить
одна сторона медалі, що я знаю відповідь, що ви знаєте, і ми тут перетераємо її поміж собою.
Зовсім інша справа, коли про це відверто розповість навіть не боєць з окопу, чи комбат з бліндажу, а скаже той, хто відповідає за стратегічну складову війни, тобто, генерал! Дотичне питання: а чи залишились в ЗСУ сміливі генерали, які не бояться мати власну, відмінну від его "найвеличнішого" думку?
Ось що я хочу дізнатись!
08.10.2024 09:31 Ответить
Тактика росіян зрозуміла, постійними малими групами шукають слабкі місця, відразу туди кидають все що є для прориву,
у нас же,пасивна оборона, зрозуміло що всім хочеться жити, але якщо будемо, і далі сидіти на сраці, там де можна кошмарити років, буде срака
08.10.2024 09:48 Ответить
тому що КУРСЬК
08.10.2024 10:00 Ответить
Дивно, що не згадав, що варто було нагнати туди "людського ресурсу" і той ресурс би переміг всіх росіян.
08.10.2024 08:53 Ответить
Дивно, що ти таке зміг написати. Хоча ні, 73% нікуди не поділися
08.10.2024 09:00 Ответить
Ну чого ж "воїн" Рома Костенко так і каже, що все вже порішали, треба тільки десь ще мільйон "ресурсу" нагребти і буде перемога.
08.10.2024 09:06 Ответить
Ви взагалі до чого цього рому приліпили до 72 бригади? Як вам не соромно. Огидно, що є такі як ви
08.10.2024 09:14 Ответить
Приплів, бо всі чомусь зараз розказують, що треба побільше людей в армії. Нібито це вирішить всі проблеми. А комбриг про це не згадав, і правильно зробив.
08.10.2024 10:06 Ответить
А Сирський з зклкним недоумком не бажають надати пояснення чому так сталося....??
08.10.2024 08:56 Ответить
Виводи зробили - бо вже Торецьк під питанням
08.10.2024 08:59 Ответить
Кількома словами-сирський просирає Україну. Для того його й д'єрмак призначив. Все згідно оманського плану!
08.10.2024 09:00 Ответить
Ставка Верховного головнокомандувача Зеленського, стратегія і планування ведення війни і цим все сказано!
08.10.2024 09:08 Ответить
Починаються старі пісні для народу, які повторив новий комбриг, воєнком із Одеси "Місто було в тактичному оточенні. Сили противника переважали вдев'ятеро" і по логіці мали б відійти. Він ще заабув сказати, що відійшли для збереження життів військових ЗСУ, як це постійно говорили на марафоні після втрати якогось міста на Донеччині. Але це все не так, бо фактично ворог день за днем оточував Вугледар. Наша розвідка і Генштаб, мали б дати правдиву інформацію Ставці і діяти ена випередження, не дозволяючи ворогу накопичити такі сили та зброю. Але цього чомусь не сталося, а в Ставці головним є "план миру", з яким президент носиться по світу, розуміючи, що в цьому "плані" справедливого миру немає, мир може бути після перемоги на полі бою. На мій погляд правда та, що місто оточили, допомога не підійшла, хлопці бригади самостійно виходили з важкими боями, а допомога залишилася в полях під Вугледаром, бо "бусифікація" і брехня несуть деморалізацію.
08.10.2024 09:08 Ответить
Ще один опівський виправдач. Пише що чомусь воїни з передової не дали правдиву інформацію ставці, а то було все добре. Так по всьому фронту, відступають і гинуть ніші бо ставка не вкурсі. Ой лихо!
08.10.2024 09:24 Ответить
А я маю сходство з виправдачем ОПи? Я написав те, що написав, а написав я дуже просто, що Верховний носиться зі своїхм "планом миру" по світу,в якому немає миру і те що розвели корупцію на всіх рівнях..., хіба цього військові не бачать?, Всі неугодні, які доповідали реальний стан, звільнені, або відсторонені і мають говорити тільки приємні слова Верховному А ще правда та, що Верховний і його Ставка із єрмаків мають знати все до точності і вони все знають, тільтки ведуть натовп стежкої брехні, що у всьому винні партнери.
08.10.2024 11:49 Ответить
А куди відвели бригаду ? На підготовлені позиції чи в чисте поле/ посадку ?
показать весь комментарий
Як пишгуть і розповідають - в чисте поле.
08.10.2024 12:38 Ответить
Цікаво .а не шлюшка це зелена підспівує сирку , А ну , що на це скаже наша мар'яна безмозгла . Варіант дрища ,що нічого ге рішає теж не вилючено.
08.10.2024 09:37 Ответить
З посади начальника ТЦК Одеси зняли тому, що Труханову і зеленої особисто вручив повістки на засіданні. Зараз з комбрига знимуть за те, що викрив брехню зеленського і шобли.
08.10.2024 09:58 Ответить
То що бригада була в оточенні то це зрозуміло,а де був сам Охрімєнко? На передньому краї,як і бійці чи сидів вдома та чекам офіційного призначення на посаду???
08.10.2024 10:08 Ответить
то що противника БІЛЬШЕ, то не є новина! Так буде і далі.
Солдатам пошана!
Головнокомандуючиму, Генштабу, МО, військовій обл адміністраціям - ганьба!
08.10.2024 10:50 Ответить
Росіяк більше тому, що їх статистично більше ніж нас. Через це постійно відступати і здавати під окупацію міста?Значить генералам ЗСУ треба бити їх не числом, а вмінням ..., якщо воно у них присутніє..
08.10.2024 13:32 Ответить
Оце і була справжня фортеця. Москалі мають дякувати ЗЕленим зрадникам у владі, які ротом безуглої зірвали ротацію і знищили гарну бригаду.
Яка наступна?
08.10.2024 14:19 Ответить
 
 