Комбриг 72-й ОМБр Охрименко о выходе из Угледара: Город был в тактическом окружении. Силы противника преобладали в девять раз

Ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара уже теряло свое значение. Соотношение в технике и личном составе составляло почти 1:9 в пользу противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Главкому рассказал новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая защищала Угледар, Александр Охрименко.

Он отметил, что возглавил 72 ОМБр 28 сентября, до выхода бригады из города, но официальное сообщение о назначении появилось 7 октября.

"Хочу заметить, что я возглавил часть не в самое легкое время: после 27 сентября обстановка, в которой 72-я выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Фактически это уже было тактическое окружение - осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно", - рассказал он.

Охрименко отметил, что резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым воздействием врага, а на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием.

Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение", - пояснил комбриг.

По его словам, принимая полосу ответственности, была проведена оценка ситуации, в том числе и оценка сил и средств противника.

Украинским воинам противостояли 36 отдельная мотострелковая бригада, 39 отдельная мотострелковая бригада, 57 бригада, 91 отдельный стрелковый полк и другие подразделения армии ВС РФ.

Комбриг отметил, что противник преобладал в танках и боевых машинах пехоты, в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе.

"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - добавил Охрименко.

Что предшествовало

Напомним, элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.

В 72-й ОМБр заявили, что отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.

21 сентября 2024 года стало известно, что полковника Ивана Винника уволили с должности командира 72-й ОМБр.

В ОК "Север" заявили, что Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

7 октября стало известно о назначении полковника Александра Охрименко новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады.

