После поста Безуглой враг бросил на Угледар втрое больше сил, - OSINT-аналитик
В потере Угледара решающим фактором стала медийная активность народного депутата Украины Марьяны Безуглой. Через несколько часов после ее поста о ротации 72-й бригады враг бросил на ослабленные позиции втрое большие силы.
Об этом сообщил OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко на Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.
"72-я бригада была полностью готова к тому, чтобы вести бои, но очень плохую шутку сыграла медийная роль тех людей, которые не должны были бы принимать в этом участия. Я говорю о Марьяне Безуглой и ее пост, ее заявление о том, что в Угледаре продолжается ротация и 72-я бригада выводится. В тот же день, буквально через несколько часов после ее поста, на те позиции, где происходили плановые ротации 72-ой бригады, пошли вдвое-втрое большие силы врага. С большим количеством бронетехники, с большей поддержкой артиллерии. То есть буквально в моменте враг среагировал на это", - заявил Виталий Кононученко.
Он отметил, что после публикации народного депутата Безуглой, которая пришла в парламент в составе "Слуги народа", ротация была сорвана. А основная линия обороны в тот же день была захвачена врагом.
"Под Водяным, восточнее Угледара, были наши укрепления. Единственная линия бетонных сооружений, с бетонными дотами, которые были построены заранее. И они в тот же день были, к сожалению, захвачены россиянами. Потому что нас, так сказать, "поймали" на ротации. И здесь действительно решающим фактором была эта медийная составляющая. Если бы ее не было, то, как мне говорят в 72-й бригаде, они бы точно все удержали. Если бы не сунули во столько раз большие силы, зная, что у нас именно в этот момент ротация. К сожалению, это был решающий фактор", - подчеркнул военный эксперт.
По словам Кононученко, западную часть Угледара обороняли не столь сильные подразделения, как 72-я бригада. Поэтому после того, как враг втрое увеличил давление, эта бригада также не смогла удержать позиции.
Эксперт также подчеркивает, что в сложившихся условиях вывод украинских защитников является достаточно сложным процессом.
"Военные сравнивают этот вывод с выходом из "Зенита" в Авдеевке зимой этого года. Почти из полного окружения, почти без всякой поддержки наши силы должны были отходить, и часть военных не смогли это сделать. Часть военных из 72-й бригады говорят, что сейчас они - в похожей ситуации, потому что единственная дорога, по которой они могут попасть в город или из города, полностью под огневым контролем противника, и передвижение по ней крайне сложное", - сказал эксперт о последствиях публичного сообщения Безуглой об одном из важнейших участков обороны Донбасса.
Орки зараз спецом викладають відосіки "з флагами" якраз в розрахунку що дікстейти розповсюдять і буде подвіжка на сусідніх ділянках. Доходить що гонють їх по одному тільки з прапором...
не виникає питань?
можливість по діп стейту орієнтуватися є..то що зв'язок є а чому ж не спитати чергового,командира,ротного,комбата ???
бо діп стейту довіри більше!!! Це не ганьба?
діп стейт більше людей вивів чим командування з котлів
І не треба рахувати кацапів тупими,вони не тощо про ротацію, вони знають про то скільки палок комбріг коханці кинув вночі,бригадна розвідка мені не казала що їм дали партнери два тижні,рибарь написав ще до тих двух тижней: Pzh 2000 з Італія кількість,бригада, до них кількість Oshkosh
"Ги-ги тупі кацапи,водка,балалайка, ведмідь,Безуглу прочитали побігли в атаку,тупі ж гиги"
Безугла едина медійна особа яка щось крім розмов про переставити ліжка,каже що проблема з повіями,не подобається дивіться Арестовіча або Буданова,ракети скінчилися,кава в Ялті ото герої,проблем в військах нема,СЗЧ нема,стандарти НАТО,життя важливі,бусіфікації нема то все ІПСО
Ба навіть пропаганда в "тупих"кацапів краща, тільки-но прийшло в голову
Вони або кажуть не навчанні,або демонізують фашісти-націсти( не смішні) або по іншому но ніколи слабким,тупим
Цікаво треба звернути увагу
- О, Безумная видала важную інфу! Свістать всєх в атаку!
Слухайте, якщо у вас допис якоїсь медійної курки здатен обрушити фронт, то може інший допис допоможе перемогти кацапів?
співпадінняу виконанні цієї кишенькової потвори
3 червня 2023 року
6 червня 2023 року.
https://www.radiosvoboda.org/a/******-kakhovska-hes-evakuatsiya-zahroza-zaes/32446581.html Підрив Каховської ГЕС
Зараз, схоже, треба задонатити на дрона зі скидом
Вона працює на москалів, чи тому що хоче сподобатись керівництву України, чи по власній обмеженості.
Друге питання : це вже не вперше, коли через ротацію таке відбувається. Боюся помилитися, але в Очеретині Покровського району, чи де там, така сама фігня була. Я не великий стратег, так але чого при ротації послаблюється лінія оборони ??? Ви спочатку заведіть нові підрозділі, най вони "приймуть пост", увійдуть в курс місцевих нюансів, а тоді виводіть попередні. Тобто посилили в 2 рази, а тоді приводіть до норми. Натомість спочатку виводите, залишаєте буквально "караул" на місці, а потім : "Ой, Безугла розтріпалася і якраз в цей момент росіяни поперли". Так могла і не Безугла, а якийсь кріт у штабі інформацію злити росіянам - якби їй рота закрили, це хіба привід не підстраховуватися ??? Спочатку заведіть туди 2 бригади, а тоді виводіть одну. Я так розумію. Ділетантськи розумію можливо, не військовий фахівець, але на людську просту логіку. Поправте мене хтось, якщо неправий.
Кожний наступний крок тільки пришвидшує негативні наслідки за виконання не професійних рішень.
Смертна кара!
Смертна кара!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
Амінь!
Амінь!
Амінь!
Най буде так!!
Пора країну рятувати !!!
Кияни у вас точно всі дома?
Як ви могли голосувати за оце дурковате,прикукурена нещастя?
Чи замість голови унітаз був?