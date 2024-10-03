После поста Безуглой враг бросил на Угледар втрое больше сил, - OSINT-аналитик

В потере Угледара решающим фактором стала медийная активность народного депутата Украины Марьяны Безуглой. Через несколько часов после ее поста о ротации 72-й бригады враг бросил на ослабленные позиции втрое большие силы.

Об этом сообщил OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко на Radio NV.

"72-я бригада была полностью готова к тому, чтобы вести бои, но очень плохую шутку сыграла медийная роль тех людей, которые не должны были бы принимать в этом участия. Я говорю о Марьяне Безуглой и ее пост, ее заявление о том, что в Угледаре продолжается ротация и 72-я бригада выводится. В тот же день, буквально через несколько часов после ее поста, на те позиции, где происходили плановые ротации 72-ой бригады, пошли вдвое-втрое большие силы врага. С большим количеством бронетехники, с большей поддержкой артиллерии. То есть буквально в моменте враг среагировал на это", - заявил Виталий Кононученко.

Он отметил, что после публикации народного депутата Безуглой, которая пришла в парламент в составе "Слуги народа", ротация была сорвана. А основная линия обороны в тот же день была захвачена врагом.

"Под Водяным, восточнее Угледара, были наши укрепления. Единственная линия бетонных сооружений, с бетонными дотами, которые были построены заранее. И они в тот же день были, к сожалению, захвачены россиянами. Потому что нас, так сказать, "поймали" на ротации. И здесь действительно решающим фактором была эта медийная составляющая. Если бы ее не было, то, как мне говорят в 72-й бригаде, они бы точно все удержали. Если бы не сунули во столько раз большие силы, зная, что у нас именно в этот момент ротация. К сожалению, это был решающий фактор", - подчеркнул военный эксперт.

По словам Кононученко, западную часть Угледара обороняли не столь сильные подразделения, как 72-я бригада. Поэтому после того, как враг втрое увеличил давление, эта бригада также не смогла удержать позиции.

Эксперт также подчеркивает, что в сложившихся условиях вывод украинских защитников является достаточно сложным процессом.

"Военные сравнивают этот вывод с выходом из "Зенита" в Авдеевке зимой этого года. Почти из полного окружения, почти без всякой поддержки наши силы должны были отходить, и часть военных не смогли это сделать. Часть военных из 72-й бригады говорят, что сейчас они - в похожей ситуации, потому что единственная дорога, по которой они могут попасть в город или из города, полностью под огневым контролем противника, и передвижение по ней крайне сложное", - сказал эксперт о последствиях публичного сообщения Безуглой об одном из важнейших участков обороны Донбасса.