27 367 144

После поста Безуглой враг бросил на Угледар втрое больше сил, - OSINT-аналитик

безугла,мар'яна

В потере Угледара решающим фактором стала медийная активность народного депутата Украины Марьяны Безуглой. Через несколько часов после ее поста о ротации 72-й бригады враг бросил на ослабленные позиции втрое большие силы.

Об этом сообщил OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко на Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.

"72-я бригада была полностью готова к тому, чтобы вести бои, но очень плохую шутку сыграла медийная роль тех людей, которые не должны были бы принимать в этом участия. Я говорю о Марьяне Безуглой и ее пост, ее заявление о том, что в Угледаре продолжается ротация и 72-я бригада выводится. В тот же день, буквально через несколько часов после ее поста, на те позиции, где происходили плановые ротации 72-ой бригады, пошли вдвое-втрое большие силы врага. С большим количеством бронетехники, с большей поддержкой артиллерии. То есть буквально в моменте враг среагировал на это", - заявил Виталий Кононученко.

Он отметил, что после публикации народного депутата Безуглой, которая пришла в парламент в составе "Слуги народа", ротация была сорвана. А основная линия обороны в тот же день была захвачена врагом.

"Под Водяным, восточнее Угледара, были наши укрепления. Единственная линия бетонных сооружений, с бетонными дотами, которые были построены заранее. И они в тот же день были, к сожалению, захвачены россиянами. Потому что нас, так сказать, "поймали" на ротации. И здесь действительно решающим фактором была эта медийная составляющая. Если бы ее не было, то, как мне говорят в 72-й бригаде, они бы точно все удержали. Если бы не сунули во столько раз большие силы, зная, что у нас именно в этот момент ротация. К сожалению, это был решающий фактор", - подчеркнул военный эксперт.

Также читайте: Потеря человеческих жизней и ключевых позиций вокруг Угледара является следствием публичных заявлений Безуглой, - нардеп

По словам Кононученко, западную часть Угледара обороняли не столь сильные подразделения, как 72-я бригада. Поэтому после того, как враг втрое увеличил давление, эта бригада также не смогла удержать позиции.

Эксперт также подчеркивает, что в сложившихся условиях вывод украинских защитников является достаточно сложным процессом.

"Военные сравнивают этот вывод с выходом из "Зенита" в Авдеевке зимой этого года. Почти из полного окружения, почти без всякой поддержки наши силы должны были отходить, и часть военных не смогли это сделать. Часть военных из 72-й бригады говорят, что сейчас они - в похожей ситуации, потому что единственная дорога, по которой они могут попасть в город или из города, полностью под огневым контролем противника, и передвижение по ней крайне сложное", - сказал эксперт о последствиях публичного сообщения Безуглой об одном из важнейших участков обороны Донбасса.

72 отдельная механизированная бригада (248) Безуглая Марьяна (304) Угледар (134)
+50
Скажіть, будь ласка, знімати переміщення підрозділів ЗСУ на телефон та викладати в мережу підпадає під кримінальний відповідальність?
А "ротом" викладати в мережу, де, хто і коли здійснює ротацію, тобто переміщення - не підпадає?
03.10.2024 17:09 Ответить
+33
Зели, Ермака и Медведчука.
03.10.2024 17:11 Ответить
+30
Зараз набіжать її підлизувачі з криками про те, яка вона славна правдорубка.

Тільки чомусь ця правдорубка ніколи не критикує єрмака.
03.10.2024 17:06 Ответить
Це так було раніше. Про Вугледар вони писали практично онлайн хоч бригада просила цього не робити. Причому дублювали "сводкі апалченія" з різницею в кілька хвилин.
Орки зараз спецом викладають відосіки "з флагами" якраз в розрахунку що дікстейти розповсюдять і буде подвіжка на сусідніх ділянках. Доходить що гонють їх по одному тільки з прапором...
03.10.2024 18:12 Ответить
Так..і чому то воїни на діп стейт орієнтуються???
не виникає питань?
можливість по діп стейту орієнтуватися є..то що зв'язок є а чому ж не спитати чергового,командира,ротного,комбата ???
бо діп стейту довіри більше!!! Це не ганьба?

діп стейт більше людей вивів чим командування з котлів

І не треба рахувати кацапів тупими,вони не тощо про ротацію, вони знають про то скільки палок комбріг коханці кинув вночі,бригадна розвідка мені не казала що їм дали партнери два тижні,рибарь написав ще до тих двух тижней: Pzh 2000 з Італія кількість,бригада, до них кількість Oshkosh
"Ги-ги тупі кацапи,водка,балалайка, ведмідь,Безуглу прочитали побігли в атаку,тупі ж гиги"



Безугла едина медійна особа яка щось крім розмов про переставити ліжка,каже що проблема з повіями,не подобається дивіться Арестовіча або Буданова,ракети скінчилися,кава в Ялті ото герої,проблем в військах нема,СЗЧ нема,стандарти НАТО,життя важливі,бусіфікації нема то все ІПСО

Ба навіть пропаганда в "тупих"кацапів краща, тільки-но прийшло в голову
Вони або кажуть не навчанні,або демонізують фашісти-націсти( не смішні) або по іншому но ніколи слабким,тупим

Цікаво треба звернути увагу
04.10.2024 00:16 Ответить
100 процентов
03.10.2024 18:37 Ответить
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
03.10.2024 17:59 Ответить
Ну то повісьте мар'янку на ліхтарі. Нє? Дєрьмак нє вєліт?
03.10.2024 18:02 Ответить
То сто процентів Мар'яна винувата! В сусідки баби Галі після її дописів корова доїтись перестала!
03.10.2024 18:11 Ответить
Безугла таки займається підривною діяльністю, ворог порівнює й те, що вона плеще язиком, з даними іншими своїх інформаторів і аналітиків, і виловлює якісь крупиці корисної для себе інформації, що впливають на ухвалення рішень на фронті. Це що, нестримне марнославство таке, чи слабкий розум і відсутність відповідальності.
03.10.2024 18:15 Ответить
третье
03.10.2024 19:50 Ответить
Безугла діє за вказівкою влади!
03.10.2024 18:15 Ответить
Не можу знайти коли і про що писала Безугла. Тому що 25-го вересня всі кацапські ЗМІ посилаючись на західних осінтерів писали що ЗСУ почали виводити війська з Вугледара. Можете погуглити. Те що Безугла дала команду на наступ кацапам в соцмережах, чесно кажучи, звучить якось тупо.
03.10.2024 18:23 Ответить
Смешно. Вот так просто без подготовки техника и личный состав пошел. Там же такие идиоты сидят у которых разведки нет. Шапито
03.10.2024 18:36 Ответить
Там тма безпілотників які бачать позиції 24/7, знайшли кого звинуватити у пройоб...
03.10.2024 19:21 Ответить
Там морді все написано. А якщо чесно у нас дуже багато дурнів в Україні і це сумно. А Зе виродка сам би від....в би.
03.10.2024 19:22 Ответить
Ця шльондра для того і є, щоб допомагати ішаку здавати території, бо на горизонті договорняк, а ішак ще не все виконав.
03.10.2024 19:23 Ответить
Хтось чув про такого аналітика Кононученко? Хтось знає цього ОСІНТ-експерта? Якщо Вугледар був спочатку перетворений у мішок,а потім зданий завдяки Безуглій....що цей Кононученко говорить про причини здачі Бахмута,Сіверодонецька,Херсона,АЕС.Чонгара,Київщини,Мелітополя,Бердянська,Маріуполя тощо? Невже знову Безугла? Варто якомусь найманому лоху щось ляпнути і форумні диванні ховрашки обгидять весь Цензор....Чуваки,у вас хоч трошки є в голові,ви здатні до критичного мислення? Чи ви здатні тільки дристати з диванів?
03.10.2024 19:24 Ответить
В якому регіоні рашки мешкаєшь?
03.10.2024 20:19 Ответить
"Причина" цих "диванних ховрашків"? Не знаючи причини хвороби лікар хворобу не лікує, якщо це ЛІКАР. Наслідки "заліковують" довбойоби.
03.10.2024 21:24 Ответить
Я не знаю такого експерта, як , я навіть не знаю чи ти реальна людина, чи російський троль. І ти ж теж пишеш тут свою "експертну думку" і засираєш цензор
03.10.2024 22:29 Ответить
Та у всьому винна вона. Однозначно. А піпл хава
03.10.2024 19:27 Ответить
Останнім часом до Путеня додалася й Безугла.Виявляється,вона в усьому винна не менше від Путіна. А наші єнерали ні в чому не винні,ну,ні вчому ж!!!!! Вони такі талановиті.....
03.10.2024 19:29 Ответить
Так і бачу головкома кацапів, який моніторить дописи Безумної:
- О, Безумная видала важную інфу! Свістать всєх в атаку!
Слухайте, якщо у вас допис якоїсь медійної курки здатен обрушити фронт, то може інший допис допоможе перемогти кацапів?
03.10.2024 19:39 Ответить
Тільки,... - якщо така "курка" знайдеться, але не думаю, що це можливо, бо тоді це вже не "курка"(типу Безугла).
03.10.2024 21:30 Ответить
Ще одне співпадіння у виконанні цієї кишенькової потвори
3 червня 2023 року

6 червня 2023 року.
https://www.radiosvoboda.org/a/******-kakhovska-hes-evakuatsiya-zahroza-zaes/32446581.html Підрив Каховської ГЕС

03.10.2024 19:44 Ответить
Стесняюсь спросить, а чьо Вы об разминировании Чонгара замалчиваете?
03.10.2024 19:55 Ответить
Ну то без безуглой кацап не знал, что планируется ротация? А потом не знал, что ротация началась? Дроны, Электроника, наблюдатели, пешая разведка, кроты в штабах, ждуны на мест, всего этого у козломордых нет? Сидят в твиттере, ждут поста безугой?
03.10.2024 19:54 Ответить
Ротація, з якою метою і з яким результатом?
03.10.2024 20:22 Ответить
Цю тупорилу суку давно потрібно поставити до стінки разом із її куратором (ами) з ОПи.
03.10.2024 20:51 Ответить
Це вже вкотре? Колись распутіна грохнулі офіцери з револьвера.
Зараз, схоже, треба задонатити на дрона зі скидом
03.10.2024 21:08 Ответить
Якось згадалося яки безугла керувала розслідуванням вагнергейту і казала ( разом з будановим) , що ніякої операції не існувало
Вона працює на москалів, чи тому що хоче сподобатись керівництву України, чи по власній обмеженості.
03.10.2024 21:10 Ответить
Пересування військ - державна таємниця. Чому за розголошення державної таємниці її не притягують до кримінальної відповідальності (ст. 328 Кримінального кодексу) ? Це перше питання.

Друге питання : це вже не вперше, коли через ротацію таке відбувається. Боюся помилитися, але в Очеретині Покровського району, чи де там, така сама фігня була. Я не великий стратег, так але чого при ротації послаблюється лінія оборони ??? Ви спочатку заведіть нові підрозділі, най вони "приймуть пост", увійдуть в курс місцевих нюансів, а тоді виводіть попередні. Тобто посилили в 2 рази, а тоді приводіть до норми. Натомість спочатку виводите, залишаєте буквально "караул" на місці, а потім : "Ой, Безугла розтріпалася і якраз в цей момент росіяни поперли". Так могла і не Безугла, а якийсь кріт у штабі інформацію злити росіянам - якби їй рота закрили, це хіба привід не підстраховуватися ??? Спочатку заведіть туди 2 бригади, а тоді виводіть одну. Я так розумію. Ділетантськи розумію можливо, не військовий фахівець, але на людську просту логіку. Поправте мене хтось, якщо неправий.
03.10.2024 21:44 Ответить
Правий. Правий на 100
03.10.2024 22:55 Ответить
Баба дурна. За події винна влада.
Кожний наступний крок тільки пришвидшує негативні наслідки за виконання не професійних рішень.
03.10.2024 21:54 Ответить
10 год тюрми їй
03.10.2024 22:27 Ответить
Може вона родичка Єрмака???
03.10.2024 22:53 Ответить
Вона його шістка,що той скаже це нещастя озвучує. В даному випадку вона кричала підарам та де ж ви є,скоріш добивайте
04.10.2024 02:50 Ответить
Смертна кара!
Смертна кара!
Смертна кара!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
Амінь!
Амінь!
Амінь!
Най буде так!!
Пора країну рятувати !!!
03.10.2024 22:53 Ответить
Ну короче бузугла буде тепер винна в здачі Вугледару а не пройоби керівництва та командування
04.10.2024 01:53 Ответить
Один я бачу що дурнішу морду треба ще пошукати і точно не в раді.
Кияни у вас точно всі дома?
Як ви могли голосувати за оце дурковате,прикукурена нещастя?
Чи замість голови унітаз був?
04.10.2024 02:48 Ответить
Розсмішив, безугла править!!!!!
04.10.2024 07:24 Ответить
Шалашовка работает на рашистов это ясно как божий день, как бы это больно не было признавать Зе-наркоман, вместе с ермаками, подоляками, и всей остальной поганой кодлой просто продали Украину и теперь намеренно уничтожают Украинский народ, и Залужного выдавили скоты потому что он Зе-падле Украиной торговать не давал. Когда Залужный командовал, русня никуда продвинутся не могла, хотя оружия тогда у русни в разы больше было, а теперь при командовании Сырского русня каждый день по несколько поселков захватывает в день не надо быть гением что бы понять что этот Сырский в одной банде с Зе-обдолбышем. Дай бог только отбиться от рашистов и вся эта Зе-мразь будет висеть на фонарных столбах за все свое воровство и предательство собственной страны.
04.10.2024 08:21 Ответить
