Після допису Безуглої ворог кинув на Вугледар втричі більше сил, – OSINT-аналітик

У втраті Вугледару вирішальним фактором стала медійна активність народної депутатки України Мар’яни Безуглої. Через кілька годин після її посту про ротацію 72 бригади ворог кинув на ослаблені позиції втричі більші сили.

Про це повідомив OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко на Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

"72 бригада була повністю готова до того, щоб вести бої, але дуже поганий жарт зіграла медійна роль тих людей, які не мали б брати в цьому участі. Я говорю про Мар’яну Безуглу і її пост, її заяву про те, що у Вугледарі триває ротація і що 72 бригада виводиться. В той же день, буквально за кілька годин після її посту, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72 бригади, пішли вдвічі-втричі більші сили ворога. З більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто буквально в моменті ворог зреагував на це", - заявив Віталій Кононученко.

Він зазначив, що після публікації народної депутатки Безуглої, яка прийшла до парламенту в складі "Слуги народу", ротацію було зірвано. А основна лінія оборони в той же день була захоплена ворогом.

"Під Водяним, східніше Вугледара, були наші укріплення. Єдина лінія бетонних споруд, з бетонними дотами, які були збудовані заздалегідь. І вони в той же день були, на жаль, захоплені росіянами. Тому що нас, так би мовити, "зловили" на ротації. І тут справді вирішальним фактором була ця медійна складова. Якби її не було, то, як мені кажуть в 72 бригаді, вони б точно все втримали. Якби не сунули в стільки разів більші сили, знаючи, що у нас саме в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор", - наголосив військовий експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира 72 ОМБр Вінніка перевели на вищу посаду. Безугла каже, що Сирський усунув його, щоб знизити боєздатність підрозділу, що боронить Вугледар

За словами Кононученко, західну частину Вугледару обороняли не настільки сильні підрозділи, як 72 бригада. Тому після того, як ворог втричі збільшив тиск, ця бригада також не змогла втримала позиції.

Експерт також підкреслює, що в тих умовах, що склалися, виведення українських захисників є досить складним процесом.

"Військові порівнюють це виведення з виходом із "Зеніту" в Авдіївці взимку цього року. Майже з повного оточення, майже без жодної підтримки наші сили мусили відходити, і частина військових не змогли це зробити. Частина військових з 72 бригади кажуть, що зараз вони у схожій ситуації, тому що єдина дорога, якою вони можуть потрапити в місто або з міста, повністю під вогневим контролем противника, і пересування по ній вкрай складне", - сказав експерт про наслідки публічного допису Безуглої про одну з найважливіших ділянок оборони Донбасу.