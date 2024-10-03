Після допису Безуглої ворог кинув на Вугледар втричі більше сил, – OSINT-аналітик
У втраті Вугледару вирішальним фактором стала медійна активність народної депутатки України Мар’яни Безуглої. Через кілька годин після її посту про ротацію 72 бригади ворог кинув на ослаблені позиції втричі більші сили.
Про це повідомив OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко на Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.
"72 бригада була повністю готова до того, щоб вести бої, але дуже поганий жарт зіграла медійна роль тих людей, які не мали б брати в цьому участі. Я говорю про Мар’яну Безуглу і її пост, її заяву про те, що у Вугледарі триває ротація і що 72 бригада виводиться. В той же день, буквально за кілька годин після її посту, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72 бригади, пішли вдвічі-втричі більші сили ворога. З більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто буквально в моменті ворог зреагував на це", - заявив Віталій Кононученко.
Він зазначив, що після публікації народної депутатки Безуглої, яка прийшла до парламенту в складі "Слуги народу", ротацію було зірвано. А основна лінія оборони в той же день була захоплена ворогом.
"Під Водяним, східніше Вугледара, були наші укріплення. Єдина лінія бетонних споруд, з бетонними дотами, які були збудовані заздалегідь. І вони в той же день були, на жаль, захоплені росіянами. Тому що нас, так би мовити, "зловили" на ротації. І тут справді вирішальним фактором була ця медійна складова. Якби її не було, то, як мені кажуть в 72 бригаді, вони б точно все втримали. Якби не сунули в стільки разів більші сили, знаючи, що у нас саме в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор", - наголосив військовий експерт.
За словами Кононученко, західну частину Вугледару обороняли не настільки сильні підрозділи, як 72 бригада. Тому після того, як ворог втричі збільшив тиск, ця бригада також не змогла втримала позиції.
Експерт також підкреслює, що в тих умовах, що склалися, виведення українських захисників є досить складним процесом.
"Військові порівнюють це виведення з виходом із "Зеніту" в Авдіївці взимку цього року. Майже з повного оточення, майже без жодної підтримки наші сили мусили відходити, і частина військових не змогли це зробити. Частина військових з 72 бригади кажуть, що зараз вони у схожій ситуації, тому що єдина дорога, якою вони можуть потрапити в місто або з міста, повністю під вогневим контролем противника, і пересування по ній вкрай складне", - сказав експерт про наслідки публічного допису Безуглої про одну з найважливіших ділянок оборони Донбасу.
Орки зараз спецом викладають відосіки "з флагами" якраз в розрахунку що дікстейти розповсюдять і буде подвіжка на сусідніх ділянках. Доходить що гонють їх по одному тільки з прапором...
не виникає питань?
можливість по діп стейту орієнтуватися є..то що зв'язок є а чому ж не спитати чергового,командира,ротного,комбата ???
бо діп стейту довіри більше!!! Це не ганьба?
діп стейт більше людей вивів чим командування з котлів
І не треба рахувати кацапів тупими,вони не тощо про ротацію, вони знають про то скільки палок комбріг коханці кинув вночі,бригадна розвідка мені не казала що їм дали партнери два тижні,рибарь написав ще до тих двух тижней: Pzh 2000 з Італія кількість,бригада, до них кількість Oshkosh
"Ги-ги тупі кацапи,водка,балалайка, ведмідь,Безуглу прочитали побігли в атаку,тупі ж гиги"
Безугла едина медійна особа яка щось крім розмов про переставити ліжка,каже що проблема з повіями,не подобається дивіться Арестовіча або Буданова,ракети скінчилися,кава в Ялті ото герої,проблем в військах нема,СЗЧ нема,стандарти НАТО,життя важливі,бусіфікації нема то все ІПСО
Ба навіть пропаганда в "тупих"кацапів краща, тільки-но прийшло в голову
Вони або кажуть не навчанні,або демонізують фашісти-націсти( не смішні) або по іншому но ніколи слабким,тупим
Цікаво треба звернути увагу
- О, Безумная видала важную інфу! Свістать всєх в атаку!
Слухайте, якщо у вас допис якоїсь медійної курки здатен обрушити фронт, то може інший допис допоможе перемогти кацапів?
співпадінняу виконанні цієї кишенькової потвори
3 червня 2023 року
6 червня 2023 року.
https://www.radiosvoboda.org/a/******-kakhovska-hes-evakuatsiya-zahroza-zaes/32446581.html Підрив Каховської ГЕС
Зараз, схоже, треба задонатити на дрона зі скидом
Вона працює на москалів, чи тому що хоче сподобатись керівництву України, чи по власній обмеженості.
Друге питання : це вже не вперше, коли через ротацію таке відбувається. Боюся помилитися, але в Очеретині Покровського району, чи де там, така сама фігня була. Я не великий стратег, так але чого при ротації послаблюється лінія оборони ??? Ви спочатку заведіть нові підрозділі, най вони "приймуть пост", увійдуть в курс місцевих нюансів, а тоді виводіть попередні. Тобто посилили в 2 рази, а тоді приводіть до норми. Натомість спочатку виводите, залишаєте буквально "караул" на місці, а потім : "Ой, Безугла розтріпалася і якраз в цей момент росіяни поперли". Так могла і не Безугла, а якийсь кріт у штабі інформацію злити росіянам - якби їй рота закрили, це хіба привід не підстраховуватися ??? Спочатку заведіть туди 2 бригади, а тоді виводіть одну. Я так розумію. Ділетантськи розумію можливо, не військовий фахівець, але на людську просту логіку. Поправте мене хтось, якщо неправий.
Кожний наступний крок тільки пришвидшує негативні наслідки за виконання не професійних рішень.
Смертна кара!
Смертна кара!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
Амінь!
Амінь!
Амінь!
Най буде так!!
Пора країну рятувати !!!
Кияни у вас точно всі дома?
Як ви могли голосувати за оце дурковате,прикукурена нещастя?
Чи замість голови унітаз був?