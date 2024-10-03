УКР
Новини Війна
27 367 144

Після допису Безуглої ворог кинув на Вугледар втричі більше сил, – OSINT-аналітик

безугла,мар'яна

У втраті Вугледару вирішальним фактором стала медійна активність народної депутатки України Мар’яни Безуглої. Через кілька годин після її посту про ротацію 72 бригади ворог кинув на ослаблені позиції втричі більші сили.

Про це повідомив OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко на Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

"72 бригада була повністю готова до того, щоб вести бої, але дуже поганий жарт зіграла медійна роль тих людей, які не мали б брати в цьому участі. Я говорю про Мар’яну Безуглу і її пост, її заяву про те, що у Вугледарі триває ротація і що 72 бригада виводиться. В той же день, буквально за кілька годин після її посту, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72 бригади, пішли вдвічі-втричі більші сили ворога. З більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто буквально в моменті ворог зреагував на це", - заявив Віталій Кононученко.

Він зазначив, що після публікації народної депутатки Безуглої, яка прийшла до парламенту в складі "Слуги народу", ротацію було зірвано. А основна лінія оборони в той же день була захоплена ворогом.

"Під Водяним, східніше Вугледара, були наші укріплення. Єдина лінія бетонних споруд, з бетонними дотами, які були збудовані заздалегідь. І вони в той же день були, на жаль, захоплені росіянами. Тому що нас, так би мовити, "зловили" на ротації. І тут справді вирішальним фактором була ця медійна складова. Якби її не було, то, як мені кажуть в 72 бригаді, вони б точно все втримали. Якби не сунули в стільки разів більші сили, знаючи, що у нас саме в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор", - наголосив військовий експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира 72 ОМБр Вінніка перевели на вищу посаду. Безугла каже, що Сирський усунув його, щоб знизити боєздатність підрозділу, що боронить Вугледар

За словами Кононученко, західну частину Вугледару обороняли не настільки сильні підрозділи, як 72 бригада. Тому після того, як ворог втричі збільшив тиск, ця бригада також не змогла втримала позиції.

Експерт також підкреслює, що в тих умовах, що склалися, виведення українських захисників є досить складним процесом.

"Військові порівнюють це виведення з виходом із "Зеніту" в Авдіївці взимку цього року. Майже з повного оточення, майже без жодної підтримки наші сили мусили відходити, і частина військових не змогли це зробити. Частина військових з 72 бригади кажуть, що зараз вони у схожій ситуації, тому що єдина дорога, якою вони можуть потрапити в місто або з міста, повністю під вогневим контролем противника, і пересування по ній вкрай складне", - сказав експерт про наслідки публічного допису Безуглої про одну з найважливіших ділянок оборони Донбасу.

Автор: 

72 окрема механізована бригада (251) Безугла Мар’яна (311) Вугледар (148)
Топ коментарі
+50
Скажіть, будь ласка, знімати переміщення підрозділів ЗСУ на телефон та викладати в мережу підпадає під кримінальний відповідальність?
А "ротом" викладати в мережу, де, хто і коли здійснює ротацію, тобто переміщення - не підпадає?
03.10.2024 17:09 Відповісти
03.10.2024 17:09 Відповісти
+33
Зели, Ермака и Медведчука.
03.10.2024 17:11 Відповісти
03.10.2024 17:11 Відповісти
+30
Зараз набіжать її підлизувачі з криками про те, яка вона славна правдорубка.

Тільки чомусь ця правдорубка ніколи не критикує єрмака.
03.10.2024 17:06 Відповісти
03.10.2024 17:06 Відповісти
Це так було раніше. Про Вугледар вони писали практично онлайн хоч бригада просила цього не робити. Причому дублювали "сводкі апалченія" з різницею в кілька хвилин.
Орки зараз спецом викладають відосіки "з флагами" якраз в розрахунку що дікстейти розповсюдять і буде подвіжка на сусідніх ділянках. Доходить що гонють їх по одному тільки з прапором...
03.10.2024 18:12 Відповісти
03.10.2024 18:12 Відповісти
Так..і чому то воїни на діп стейт орієнтуються???
не виникає питань?
можливість по діп стейту орієнтуватися є..то що зв'язок є а чому ж не спитати чергового,командира,ротного,комбата ???
бо діп стейту довіри більше!!! Це не ганьба?

діп стейт більше людей вивів чим командування з котлів

І не треба рахувати кацапів тупими,вони не тощо про ротацію, вони знають про то скільки палок комбріг коханці кинув вночі,бригадна розвідка мені не казала що їм дали партнери два тижні,рибарь написав ще до тих двух тижней: Pzh 2000 з Італія кількість,бригада, до них кількість Oshkosh
"Ги-ги тупі кацапи,водка,балалайка, ведмідь,Безуглу прочитали побігли в атаку,тупі ж гиги"



Безугла едина медійна особа яка щось крім розмов про переставити ліжка,каже що проблема з повіями,не подобається дивіться Арестовіча або Буданова,ракети скінчилися,кава в Ялті ото герої,проблем в військах нема,СЗЧ нема,стандарти НАТО,життя важливі,бусіфікації нема то все ІПСО

Ба навіть пропаганда в "тупих"кацапів краща, тільки-но прийшло в голову
Вони або кажуть не навчанні,або демонізують фашісти-націсти( не смішні) або по іншому но ніколи слабким,тупим

Цікаво треба звернути увагу
04.10.2024 00:16 Відповісти
04.10.2024 00:16 Відповісти
100 процентов
03.10.2024 18:37 Відповісти
03.10.2024 18:37 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
03.10.2024 17:59 Відповісти
03.10.2024 17:59 Відповісти
Ну то повісьте мар'янку на ліхтарі. Нє? Дєрьмак нє вєліт?
03.10.2024 18:02 Відповісти
03.10.2024 18:02 Відповісти
То сто процентів Мар'яна винувата! В сусідки баби Галі після її дописів корова доїтись перестала!
03.10.2024 18:11 Відповісти
03.10.2024 18:11 Відповісти
Безугла таки займається підривною діяльністю, ворог порівнює й те, що вона плеще язиком, з даними іншими своїх інформаторів і аналітиків, і виловлює якісь крупиці корисної для себе інформації, що впливають на ухвалення рішень на фронті. Це що, нестримне марнославство таке, чи слабкий розум і відсутність відповідальності.
03.10.2024 18:15 Відповісти
03.10.2024 18:15 Відповісти
третье
03.10.2024 19:50 Відповісти
03.10.2024 19:50 Відповісти
Безугла діє за вказівкою влади!
03.10.2024 18:15 Відповісти
03.10.2024 18:15 Відповісти
Не можу знайти коли і про що писала Безугла. Тому що 25-го вересня всі кацапські ЗМІ посилаючись на західних осінтерів писали що ЗСУ почали виводити війська з Вугледара. Можете погуглити. Те що Безугла дала команду на наступ кацапам в соцмережах, чесно кажучи, звучить якось тупо.
03.10.2024 18:23 Відповісти
03.10.2024 18:23 Відповісти
Смешно. Вот так просто без подготовки техника и личный состав пошел. Там же такие идиоты сидят у которых разведки нет. Шапито
03.10.2024 18:36 Відповісти
03.10.2024 18:36 Відповісти
Там тма безпілотників які бачать позиції 24/7, знайшли кого звинуватити у пройоб...
03.10.2024 19:21 Відповісти
03.10.2024 19:21 Відповісти
Там морді все написано. А якщо чесно у нас дуже багато дурнів в Україні і це сумно. А Зе виродка сам би від....в би.
03.10.2024 19:22 Відповісти
03.10.2024 19:22 Відповісти
Ця шльондра для того і є, щоб допомагати ішаку здавати території, бо на горизонті договорняк, а ішак ще не все виконав.
03.10.2024 19:23 Відповісти
03.10.2024 19:23 Відповісти
Хтось чув про такого аналітика Кононученко? Хтось знає цього ОСІНТ-експерта? Якщо Вугледар був спочатку перетворений у мішок,а потім зданий завдяки Безуглій....що цей Кононученко говорить про причини здачі Бахмута,Сіверодонецька,Херсона,АЕС.Чонгара,Київщини,Мелітополя,Бердянська,Маріуполя тощо? Невже знову Безугла? Варто якомусь найманому лоху щось ляпнути і форумні диванні ховрашки обгидять весь Цензор....Чуваки,у вас хоч трошки є в голові,ви здатні до критичного мислення? Чи ви здатні тільки дристати з диванів?
03.10.2024 19:24 Відповісти
03.10.2024 19:24 Відповісти
В якому регіоні рашки мешкаєшь?
03.10.2024 20:19 Відповісти
03.10.2024 20:19 Відповісти
"Причина" цих "диванних ховрашків"? Не знаючи причини хвороби лікар хворобу не лікує, якщо це ЛІКАР. Наслідки "заліковують" довбойоби.
03.10.2024 21:24 Відповісти
03.10.2024 21:24 Відповісти
Я не знаю такого експерта, як , я навіть не знаю чи ти реальна людина, чи російський троль. І ти ж теж пишеш тут свою "експертну думку" і засираєш цензор
03.10.2024 22:29 Відповісти
03.10.2024 22:29 Відповісти
Та у всьому винна вона. Однозначно. А піпл хава
03.10.2024 19:27 Відповісти
03.10.2024 19:27 Відповісти
Останнім часом до Путеня додалася й Безугла.Виявляється,вона в усьому винна не менше від Путіна. А наші єнерали ні в чому не винні,ну,ні вчому ж!!!!! Вони такі талановиті.....
03.10.2024 19:29 Відповісти
03.10.2024 19:29 Відповісти
Так і бачу головкома кацапів, який моніторить дописи Безумної:
- О, Безумная видала важную інфу! Свістать всєх в атаку!
Слухайте, якщо у вас допис якоїсь медійної курки здатен обрушити фронт, то може інший допис допоможе перемогти кацапів?
03.10.2024 19:39 Відповісти
03.10.2024 19:39 Відповісти
Тільки,... - якщо така "курка" знайдеться, але не думаю, що це можливо, бо тоді це вже не "курка"(типу Безугла).
03.10.2024 21:30 Відповісти
03.10.2024 21:30 Відповісти
Ще одне співпадіння у виконанні цієї кишенькової потвори
3 червня 2023 року

6 червня 2023 року.
https://www.radiosvoboda.org/a/******-kakhovska-hes-evakuatsiya-zahroza-zaes/32446581.html Підрив Каховської ГЕС

03.10.2024 19:44 Відповісти
03.10.2024 19:44 Відповісти
Стесняюсь спросить, а чьо Вы об разминировании Чонгара замалчиваете?
03.10.2024 19:55 Відповісти
03.10.2024 19:55 Відповісти
Ну то без безуглой кацап не знал, что планируется ротация? А потом не знал, что ротация началась? Дроны, Электроника, наблюдатели, пешая разведка, кроты в штабах, ждуны на мест, всего этого у козломордых нет? Сидят в твиттере, ждут поста безугой?
03.10.2024 19:54 Відповісти
03.10.2024 19:54 Відповісти
Ротація, з якою метою і з яким результатом?
03.10.2024 20:22 Відповісти
03.10.2024 20:22 Відповісти
Цю тупорилу суку давно потрібно поставити до стінки разом із її куратором (ами) з ОПи.
03.10.2024 20:51 Відповісти
03.10.2024 20:51 Відповісти
Це вже вкотре? Колись распутіна грохнулі офіцери з револьвера.
Зараз, схоже, треба задонатити на дрона зі скидом
03.10.2024 21:08 Відповісти
03.10.2024 21:08 Відповісти
Якось згадалося яки безугла керувала розслідуванням вагнергейту і казала ( разом з будановим) , що ніякої операції не існувало
Вона працює на москалів, чи тому що хоче сподобатись керівництву України, чи по власній обмеженості.
03.10.2024 21:10 Відповісти
03.10.2024 21:10 Відповісти
Пересування військ - державна таємниця. Чому за розголошення державної таємниці її не притягують до кримінальної відповідальності (ст. 328 Кримінального кодексу) ? Це перше питання.

Друге питання : це вже не вперше, коли через ротацію таке відбувається. Боюся помилитися, але в Очеретині Покровського району, чи де там, така сама фігня була. Я не великий стратег, так але чого при ротації послаблюється лінія оборони ??? Ви спочатку заведіть нові підрозділі, най вони "приймуть пост", увійдуть в курс місцевих нюансів, а тоді виводіть попередні. Тобто посилили в 2 рази, а тоді приводіть до норми. Натомість спочатку виводите, залишаєте буквально "караул" на місці, а потім : "Ой, Безугла розтріпалася і якраз в цей момент росіяни поперли". Так могла і не Безугла, а якийсь кріт у штабі інформацію злити росіянам - якби їй рота закрили, це хіба привід не підстраховуватися ??? Спочатку заведіть туди 2 бригади, а тоді виводіть одну. Я так розумію. Ділетантськи розумію можливо, не військовий фахівець, але на людську просту логіку. Поправте мене хтось, якщо неправий.
03.10.2024 21:44 Відповісти
03.10.2024 21:44 Відповісти
Правий. Правий на 100
03.10.2024 22:55 Відповісти
03.10.2024 22:55 Відповісти
Баба дурна. За події винна влада.
Кожний наступний крок тільки пришвидшує негативні наслідки за виконання не професійних рішень.
03.10.2024 21:54 Відповісти
03.10.2024 21:54 Відповісти
10 год тюрми їй
03.10.2024 22:27 Відповісти
03.10.2024 22:27 Відповісти
Може вона родичка Єрмака???
03.10.2024 22:53 Відповісти
03.10.2024 22:53 Відповісти
Вона його шістка,що той скаже це нещастя озвучує. В даному випадку вона кричала підарам та де ж ви є,скоріш добивайте
04.10.2024 02:50 Відповісти
04.10.2024 02:50 Відповісти
Смертна кара!
Смертна кара!
Смертна кара!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
ЗЕслужкам всім!
Амінь!
Амінь!
Амінь!
Най буде так!!
Пора країну рятувати !!!
03.10.2024 22:53 Відповісти
03.10.2024 22:53 Відповісти
Ну короче бузугла буде тепер винна в здачі Вугледару а не пройоби керівництва та командування
04.10.2024 01:53 Відповісти
04.10.2024 01:53 Відповісти
Один я бачу що дурнішу морду треба ще пошукати і точно не в раді.
Кияни у вас точно всі дома?
Як ви могли голосувати за оце дурковате,прикукурена нещастя?
Чи замість голови унітаз був?
04.10.2024 02:48 Відповісти
04.10.2024 02:48 Відповісти
Розсмішив, безугла править!!!!!
04.10.2024 07:24 Відповісти
04.10.2024 07:24 Відповісти
Шалашовка работает на рашистов это ясно как божий день, как бы это больно не было признавать Зе-наркоман, вместе с ермаками, подоляками, и всей остальной поганой кодлой просто продали Украину и теперь намеренно уничтожают Украинский народ, и Залужного выдавили скоты потому что он Зе-падле Украиной торговать не давал. Когда Залужный командовал, русня никуда продвинутся не могла, хотя оружия тогда у русни в разы больше было, а теперь при командовании Сырского русня каждый день по несколько поселков захватывает в день не надо быть гением что бы понять что этот Сырский в одной банде с Зе-обдолбышем. Дай бог только отбиться от рашистов и вся эта Зе-мразь будет висеть на фонарных столбах за все свое воровство и предательство собственной страны.
04.10.2024 08:21 Відповісти
04.10.2024 08:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 