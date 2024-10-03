Потеря человеческих жизней и ключевых позиций вокруг Угледара является следствием публичных заявлений Безуглой, - нардеп
Публичные заявления народного депутата Марьяны Безуглой, которая прошла в парламент от партии "Слуга народа", привели к потере Угледара, гибели военных и срыву дипломатических миссий. Правоохранительные органы должны остановить Безуглую.
Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.
"В ситуации, как с 72-й бригадой, которая сейчас держит Угледар, вообще речь идет о потере человеческих жизней и ключевых позиций вокруг города. Бойцам пришлось выйти в публичную плоскость, поскольку плановая ротация, которую Безуглая не просто обнародовала для врага, но и назвала "отводом бригады из Угледара", менее чем за сутки привела к тому, что россияне бросили на это направление все имеющиеся силы. Ротация сорвана, оборонительные сооружения утрачены. Безуглая молчит, очевидно, потому что цель огласки достигнута – враг продвигается", - заявил Сергей Тарута.
Также нардеп напоминает, что Безуглая собирает информацию с персональными данными бойцов и чувствительными для них вопросами. Ранее она публично сообщала о месте дислокации Главнокомандующего ВСУ и других лиц из числа высшего военного руководства. "Возводила клевету" на начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и так далее.
Он объяснил вред от дискредитирующих заявлений Безуглой о руководстве ВСУ.
"Сейчас, когда Президент Зеленский делает в США невозможное, чтобы сохранить двухпалатную поддержку Украины - что делает Безуглая? Пишет на английском языке на западную аудиторию: зачем американцам продолжать нам помогать?" - возмущается народный депутат.
Нардеп считает, что правоохранительные органы должны остановить Безуглую.
"Не верьте в разговоры о "борьбе за справедливость". Марьяна Безуглая имеет все инструменты – парламентские, правовые, чтобы бороться за справедливость в правовом поле. А что Марьяна делает? Сливает врагу информацию о дислокации и перемещении ВСУ прямо на своих страницах в соцсетях и препятствует деятельности Вооруженных сил Украины. Сколько военных должно погибнуть, сколько территорий должно быть потеряно, сколько дипломатических миссий еще будет сорвано, пока ее остановят правоохранительные органы? Сама она не остановится", – резюмировал Сергей Тарута.
дєрмак зливає інфу кремлю - винна безугла, здають території донбасу, запоріжжя та херсонщини - винна безугла! може і за знищення "Мрії" і початок війни несе відповідальність безугла? і це саме вона обіцяла в травні 2022 нам шашлички на пікничку!
і за те, що сили кинули на курськ щоб власне здати територію на сході і півдні москалям - також безугла. цікаво, що скаже зрадник преЗедент, коли буде здавати Запоріжжя? а це вже недалеко - менше 40 км. Все, що з таким трудом Залужний відвоював на півдні у 23-му тепер УСПІШНО повертається москалям! і знову безугла?
Яка тупа пика!
Наприклад, "офіцери 72-ї" мали б скаржитися, що саме Мар'яна Безугла "неправильно повідомила про ротацію цієї бригади як про відхід", причому зробила це публічно, тим самим давши росіянам знати про зручний момент у часі. Після цього всрф перекинули підкріплення і атакували, і саме тому (зруйноване) місто зараз не витримує удару...
Панове, на якій планеті ви жили ще тиждень тому?
Для орієнтації: ніхто як я не знав про заплановану ротацію (принаймні) десь 20-22 серпня (вибачте, не пам'ятаю точно). Гаразд, я не повідомляв про це публічно, але: якби я знав про це, як ви думаєте, наскільки "безпечним" був цей план від російського ГРУ?!?
І який ідіот все ще думає, що це перший раз - коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь - росіяни атакували під час планової ротації підрозділів ЗСУ?
Вибачте, але: я вже ситий по горло цією нісенітницею. Це все одно, що кричати глухому, що за його спиною небезпека, а потім дивуватися, чому він не відреагував вчасно.
Якщо це взагалі можливо, то мені просто цікаво почути, наскільки сильно хтось там прагне звалити всю провину на Безуглу і у такий спосіб позбутися одного з найгучніших критиків системної некомпетентності Генштабу? Тому що я просто не можу повірити, що якийсь серйозний, професійний військовий офіцер намагається пояснити, що Безугла тепер несе відповідальність за системну некомпетентність і слабку внутрішню безпеку у вищих ешелонах ЗСУ.
А як щодо того, як легко можна було б уникнути цієї катастрофи, якби Генштаб виконував свою роботу? Наприклад, подбати про вчасну ротацію повністю виснаженої 72-ї мехбригади? Або написати цю кляту нову доктрину, щоб всі офіцери ЗСУ були підготовлені відповідно до досвіду цієї війни, а не на основі 70 з гаком років радянського досвіду Другої світової - і не виникало б проблем при кожній черговій ротації підрозділів?
Нарешті: чи справді "ми" повинні "обговорювати" все це публічно, місяцями, знову і знову - тому що інакше ніхто ніколи не візьметься за реформування цього бардаку, відомого як Генштаб і ЗСУ? Чи як?
...а потім дивуються, чому масі бригад ЗСУ не вдається залучити достатню кількість добровольців...