Потеря человеческих жизней и ключевых позиций вокруг Угледара является следствием публичных заявлений Безуглой, - нардеп

Публичные заявления народного депутата Марьяны Безуглой, которая прошла в парламент от партии "Слуга народа", привели к потере Угледара, гибели военных и срыву дипломатических миссий. Правоохранительные органы должны остановить Безуглую.

Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута

"В ситуации, как с 72-й бригадой, которая сейчас держит Угледар, вообще речь идет о потере человеческих жизней и ключевых позиций вокруг города. Бойцам пришлось выйти в публичную плоскость, поскольку плановая ротация, которую Безуглая не просто обнародовала для врага, но и назвала "отводом бригады из Угледара", менее чем за сутки привела к тому, что россияне бросили на это направление все имеющиеся силы. Ротация сорвана, оборонительные сооружения утрачены. Безуглая молчит, очевидно, потому что цель огласки достигнута – враг продвигается", - заявил Сергей Тарута.

Также нардеп напоминает, что Безуглая собирает информацию с персональными данными бойцов и чувствительными для них вопросами. Ранее она публично сообщала о месте дислокации Главнокомандующего ВСУ и других лиц из числа высшего военного руководства. "Возводила клевету" на начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и так далее.

Он объяснил вред от дискредитирующих заявлений Безуглой о руководстве ВСУ.

"Сейчас, когда Президент Зеленский делает в США невозможное, чтобы сохранить двухпалатную поддержку Украины - что делает Безуглая? Пишет на английском языке на западную аудиторию: зачем американцам продолжать нам помогать?" - возмущается народный депутат.

Нардеп считает, что правоохранительные органы должны остановить Безуглую.

"Не верьте в разговоры о "борьбе за справедливость". Марьяна Безуглая имеет все инструменты – парламентские, правовые, чтобы бороться за справедливость в правовом поле. А что Марьяна делает? Сливает врагу информацию о дислокации и перемещении ВСУ прямо на своих страницах в соцсетях и препятствует деятельности Вооруженных сил Украины. Сколько военных должно погибнуть, сколько территорий должно быть потеряно, сколько дипломатических миссий еще будет сорвано, пока ее остановят правоохранительные органы? Сама она не остановится", – резюмировал Сергей Тарута.

