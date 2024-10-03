РУС
Потеря человеческих жизней и ключевых позиций вокруг Угледара является следствием публичных заявлений Безуглой, - нардеп

безугла

Публичные заявления народного депутата Марьяны Безуглой, которая прошла в парламент от партии "Слуга народа", привели к потере Угледара, гибели военных и срыву дипломатических миссий. Правоохранительные органы должны остановить Безуглую.

Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.

"В ситуации, как с 72-й бригадой, которая сейчас держит Угледар, вообще речь идет о потере человеческих жизней и ключевых позиций вокруг города. Бойцам пришлось выйти в публичную плоскость, поскольку плановая ротация, которую Безуглая не просто обнародовала для врага, но и назвала "отводом бригады из Угледара", менее чем за сутки привела к тому, что россияне бросили на это направление все имеющиеся силы. Ротация сорвана, оборонительные сооружения утрачены. Безуглая молчит, очевидно, потому что цель огласки достигнута – враг продвигается", - заявил Сергей Тарута.

Также нардеп напоминает, что Безуглая собирает информацию с персональными данными бойцов и чувствительными для них вопросами. Ранее она публично сообщала о месте дислокации Главнокомандующего ВСУ и других лиц из числа высшего военного руководства. "Возводила клевету" на начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и так далее.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая требует от Сырского опровергнуть, что он на даче, а от Баргилевича - что он задержан на взятке

Он объяснил вред от дискредитирующих заявлений Безуглой о руководстве ВСУ.

"Сейчас, когда Президент Зеленский делает в США невозможное, чтобы сохранить двухпалатную поддержку Украины - что делает Безуглая? Пишет на английском языке на западную аудиторию: зачем американцам продолжать нам помогать?" - возмущается народный депутат.

Нардеп считает, что правоохранительные органы должны остановить Безуглую.

"Не верьте в разговоры о "борьбе за справедливость". Марьяна Безуглая имеет все инструменты – парламентские, правовые, чтобы бороться за справедливость в правовом поле. А что Марьяна делает? Сливает врагу информацию о дислокации и перемещении ВСУ прямо на своих страницах в соцсетях и препятствует деятельности Вооруженных сил Украины. Сколько военных должно погибнуть, сколько территорий должно быть потеряно, сколько дипломатических миссий еще будет сорвано, пока ее остановят правоохранительные органы? Сама она не остановится", – резюмировал Сергей Тарута.

Читайте также: "Слуга народа" Мережко о переводе Безуглой: Она придаст медийности Комитету и привлечет внимание СМИ к его деятельности

Тарута Сергей (235) Безуглая Марьяна (304)
Топ комментарии
+51
от з якої діри повилазили ці безуглі, верещучки, підласі та інші????
що робили до зешабаша?
хто їх знав?
чим вони себе проявили що наразі керують військом, бюджетом, народом?????
які ***** заслуги чи досягнення вони мали до......?????
я не бачу видатних людей
докторів, професорів, кандидатів наук, керівників з досвідом...
бачу гопоту, яку назбирали слуги, аби лиш не порох, аби лиш не старі...
02.10.2024 20:35 Ответить
+40
Вона впевнена у своїх покровителях, без згоди яких вона рота не відкриє
02.10.2024 20:34 Ответить
+34
А Єрмак зовсім не при ділах,то все Безугла ,сволота така
02.10.2024 20:37 Ответить
Смешно это слышать от таруты🤣
02.10.2024 23:55 Ответить
Жителі сталіци,безумна- це ваш вибір,довольні?
03.10.2024 00:22 Ответить
ото тепер зрозуміло навіщо потрібна безугла! оце якраз той цап-відбувайло, на якого вішають абсолютно усіх собак - заслужені і незаслужені.
дєрмак зливає інфу кремлю - винна безугла, здають території донбасу, запоріжжя та херсонщини - винна безугла! може і за знищення "Мрії" і початок війни несе відповідальність безугла? і це саме вона обіцяла в травні 2022 нам шашлички на пікничку!
і за те, що сили кинули на курськ щоб власне здати територію на сході і півдні москалям - також безугла. цікаво, що скаже зрадник преЗедент, коли буде здавати Запоріжжя? а це вже недалеко - менше 40 км. Все, що з таким трудом Залужний відвоював на півдні у 23-му тепер УСПІШНО повертається москалям! і знову безугла?
03.10.2024 01:12 Ответить
Вона просто утилізує увагу на себе, за наказом ОПи ...
03.10.2024 21:49 Ответить
Єдине, що проситься на язик, так це те, що немає на них дядька сера Джо, як називав Сталіна У.Черчіль, - давно б вже згнила, бо таким туди дорога
03.10.2024 02:08 Ответить
о,можна здачу Вугледара списати на безуглу
03.10.2024 02:24 Ответить
Безуглых, верещучек поубивать, нафиг, вместе с дерьмаками, тарутами и прочими кидаловыми-**********.
03.10.2024 06:20 Ответить
Тарута так потужно захищає наше доблесне командування. Але ж де його діти та родичі воюють, може під Вугледаром?
03.10.2024 08:05 Ответить
Ахметівського швондера таруту нацькувати проти Безуглої.
03.10.2024 08:09 Ответить
Про Вугледар вона вказала на проблему(здали)так і сталось,як вона сказала.Що не так?Перед Вугледаром були інші незрозумілі рішення військ.керівництва: Н'юйорк та багато інших і після цих рішень населені пункти захоплює ворог.Як так?
03.10.2024 10:02 Ответить
Господи!
Яка тупа пика!
03.10.2024 14:52 Ответить
Ти диви,стара наволоч тарута голос подав
03.10.2024 14:52 Ответить
іпала жаба гадюку ..
03.10.2024 14:57 Ответить
Лише два запитання: 1) чому безугла досі депутат і сидить у зРаді ніби нічого не трапилось і вона взагалі ні до чого не причетна? 2) чому безугла досі не страчена публічно шляхом повішання на Майдані?
03.10.2024 14:58 Ответить
Відповідь одна - вона депутат правлячої партії Слуга народу.
03.10.2024 15:00 Ответить
Її повинні спинити дебелі хлопці в білих халатах і з гальмівною сорочкою в руках.
03.10.2024 14:58 Ответить
**** безмозгла
03.10.2024 14:59 Ответить
Середньовіччя. Ловля відьом.
03.10.2024 15:01 Ответить
03.10.2024 15:01 Ответить
Нічого собі як 🤡 наркоман ,завдякі підтримці фсб ...взяв за кольйоні СБУ та розвідку України ,шо вони не можуть безмозглу ,не тільки засунути за грати, а і навіть помріяти, про це !!!
03.10.2024 15:01 Ответить
- коли презедент робить у США все для двопартійної підтимки - класіка жанру. Зробив шо респи зустрічатись не схотіли та підняли питання розслідування перебування зеленского у США. А так, молодець - яскрава думка - свіжа та потужня.
03.10.2024 15:01 Ответить
Ох уж ета Безуглая. Запрещала строить оборону и расказывала что позиции ЗСУ совсем не были прикрыты и не заселенные.
03.10.2024 15:01 Ответить
І хтось вірить , що вона така смілива, щоб без дозволу керівництва писати такі речі?
03.10.2024 15:02 Ответить
Дуже зручно власну некомпетентність списати на Безуглу, ну так, це все ж вона винна, а ми тут ні до чого. Цирк..
03.10.2024 15:02 Ответить
а що, на ганю маляр "списувати" було можна а на безуглу ні? Вона недоторкана?
03.10.2024 15:19 Ответить
Том Купер в останніх своїх дописах не добирає слів...

Наприклад, "офіцери 72-ї" мали б скаржитися, що саме Мар'яна Безугла "неправильно повідомила про ротацію цієї бригади як про відхід", причому зробила це публічно, тим самим давши росіянам знати про зручний момент у часі. Після цього всрф перекинули підкріплення і атакували, і саме тому (зруйноване) місто зараз не витримує удару...

Панове, на якій планеті ви жили ще тиждень тому?

Для орієнтації: ніхто як я не знав про заплановану ротацію (принаймні) десь 20-22 серпня (вибачте, не пам'ятаю точно). Гаразд, я не повідомляв про це публічно, але: якби я знав про це, як ви думаєте, наскільки "безпечним" був цей план від російського ГРУ?!?

І який ідіот все ще думає, що це перший раз - коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь - росіяни атакували під час планової ротації підрозділів ЗСУ?

Вибачте, але: я вже ситий по горло цією нісенітницею. Це все одно, що кричати глухому, що за його спиною небезпека, а потім дивуватися, чому він не відреагував вчасно.

Якщо це взагалі можливо, то мені просто цікаво почути, наскільки сильно хтось там прагне звалити всю провину на Безуглу і у такий спосіб позбутися одного з найгучніших критиків системної некомпетентності Генштабу? Тому що я просто не можу повірити, що якийсь серйозний, професійний військовий офіцер намагається пояснити, що Безугла тепер несе відповідальність за системну некомпетентність і слабку внутрішню безпеку у вищих ешелонах ЗСУ.

А як щодо того, як легко можна було б уникнути цієї катастрофи, якби Генштаб виконував свою роботу? Наприклад, подбати про вчасну ротацію повністю виснаженої 72-ї мехбригади? Або написати цю кляту нову доктрину, щоб всі офіцери ЗСУ були підготовлені відповідно до досвіду цієї війни, а не на основі 70 з гаком років радянського досвіду Другої світової - і не виникало б проблем при кожній черговій ротації підрозділів?

Нарешті: чи справді "ми" повинні "обговорювати" все це публічно, місяцями, знову і знову - тому що інакше ніхто ніколи не візьметься за реформування цього бардаку, відомого як Генштаб і ЗСУ? Чи як?

...а потім дивуються, чому масі бригад ЗСУ не вдається залучити достатню кількість добровольців...
03.10.2024 16:28 Ответить
Скоріш за все з безперспкетивного Вугледару виводили боєздатні досвідчені бригади, натомість замінюючи їх нашвидкоруч мобілізованими яких не шкода. Типова тактика м'ясників, але якщо слухати телемарафон - то це ефективна оборона.
03.10.2024 15:02 Ответить
Вона звісно дурепа, але не слід свої просирони вішати на когось.
03.10.2024 15:05 Ответить
Напоминаю.Умственно альтернативные ЧЛЕНЫ нашего общества соскучились за рабоче-крестьянской властью прастова нариду.Они забыли,а часть даже и не знала,что самое большое горе,репрессии,голод, лагеря,принесли им представители прастова,в доску своего сословия.Дворян и умных они давно постреляли,заселились в их дома и назвались новой пролетарской ,хорошей властью.А. наши совкодрочеры и наивные дурачки соскучились за простотой,вот и имеем.Каков нарид таки и слуги.
03.10.2024 15:06 Ответить
А ось і крайнього знайшли в своїй непрофесійності
03.10.2024 15:07 Ответить
..почему то никого в комментах не удивляет откуда вылез тарута.. я думал он уже у кобзона, а тут вон оно что.. иногда они возвращаются..
03.10.2024 15:09 Ответить
І ніхто не прикончить цю паскуду ,"дякуємо" жителям Оболонського району що обрали цю мерзоту.
03.10.2024 15:11 Ответить
ригоанал тарута звинувачує Безуглу у зраді.Вже анекдот.
03.10.2024 15:11 Ответить
03.10.2024 15:12 Ответить
Не знаю що та Безугла, але тарута (індустріальний союз бамбасу) продасть всіх і вся.
03.10.2024 15:14 Ответить
нарешті хоч хтось цій дурі кляпа в горлянку запхає.
03.10.2024 15:17 Ответить
до речі, я такий висновок не тільки від тарути а й від військових чула.
03.10.2024 15:20 Ответить
найперша ціль для будь яких іпсо ворога - це внести зневіру серд рядового складу у рішення командування і командирів. Саме це агент Безугла і робить дуже давно і подекуди успішно. Памятаю її "проактивність" у цьому питанні ще з часів оборони Сєвєродонецька влітку 2022 року
03.10.2024 15:21 Ответить
Є така категорія людей,як "корисні дурні", так от ця мадам, мабуть з тієї категорії, звичайно корисною вона є для кацапів.
03.10.2024 15:21 Ответить
Зелёная ОПа устроила очередной бл*дский цирк.
03.10.2024 15:22 Ответить
Тюю! А я думав, що винен Байден!
03.10.2024 15:26 Ответить
БезуГЛУ не люблю АЛЕ тарута класно лизнув зелене очко
03.10.2024 15:31 Ответить
Тіг слуг усіх вже час вішати ,вони тіки крадуть і зраджують українців ,шоб вони вже вдавилися разом зі своїм шашличником
03.10.2024 15:35 Ответить
А про виборців слуг забув??
03.10.2024 15:38 Ответить
Просто треба комусь задонатити на скид щоб її заткнути
03.10.2024 15:39 Ответить
Це ж зелена потвора,хто її посадить...
03.10.2024 15:47 Ответить
Причина Зе-єрмак
03.10.2024 15:52 Ответить
03.10.2024 21:29 Ответить
Ой,***((Знову хтось винуватий але не сирскій,не президент,а якась Оралка ,про яку вже все ясно давно((Люди,коли ви прозрієте,курва!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.10.2024 15:58 Ответить
За моіми спостереженнями "безм#згла" ніколи не була самостійною у політиці, ось і зараз вона виконала чиєсь замовлення від ОП. Питання в тому яку мету переслідував цей вкид, якщо будуть притягнути командири 72-ї бригади за буцімто "здачу позицій", то це воно. Або може бути щось ще гірше, але це точно скоро вилізе із самої ОП-и. Чекати не більше 2-х тижнів гадаю.
03.10.2024 16:45 Ответить
Нашли виновника всех бед)
03.10.2024 19:25 Ответить
Що у бездупої на язиці, те в ОПі на умі! Вони навмисно виставляють її дурочкою, аби відвести від себе підозріння. Не дурна вона, а добросовісно виконує свою роль
03.10.2024 19:40 Ответить
03.10.2024 21:31 Ответить
Вона рядовий Єрмака!!
03.10.2024 22:57 Ответить
