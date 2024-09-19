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ВР (27371) Мережко (46) Безуглая (280)

"Слуга народа" Мережко о переводе Безуглой: Она придаст медийности Комитету и привлечет внимание СМИ к его деятельности

Олександр Мережко про звільнення Безуглої

Перевод народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества привлечет внимание медиа к его деятельности.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, перевод Безуглой в комитет "не был сюрпризом".

"Марьяна Безуглая может рассчитывать на мою поддержку. Она имеет много проектов, и я надеюсь на их успешную реализацию", - отметил он.

"Слуга народа" отметил, что хоть Безуглая и является довольно спорной фигурой в политических кругах, "однако политик имеет право на ошибку, но он должен быть интересным людям".

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"Я считаю, что само присутствие Марьяны Владимировны придаст медийности нашему комитету, что привлечет внимание средств массовой информации к нашей деятельности", - подчеркнул Мережко.

В то же время председатель парламентского комитета рассказал, что уже имел опыт общения с Безуглой, ведь работал с ней в рамках одной парламентской ВСК. Тогда у него сложилось положительное впечатление от сотрудничества с депутатом.

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября Верховная Рада уволила народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки, а также как члена комитета.

4 сентября Верховная Рада рассмотрела Постановление о снятии "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, однако тогда решение не поддержали.

Позже Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам обороны.
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Топ комментарии
+30
Тепер замість ЗСУ буде поливати брудом західних партнерів.
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19.09.2024 15:12
+24
Вона засере все можливе й неможливе!
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19.09.2024 15:11
+22
Пиз..ць зовнішній політиці. Я думав Безуглу в палату перевели, а воно он як.
«...проте кожен політик має право на помилку…» - бажаю щоб слюсарі, які обслуговують автомобілі «слуг», або лікарі, які їх лікують, так помилялися як «помиляється» та пришелепкувата.
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19.09.2024 15:16
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Таки да, додасть, дасть, дасть дасть...
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19.09.2024 15:11 Ответить
3,14здасть 3,14здасть 3,14здасть,
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19.09.2024 16:51 Ответить
сомневаюсь, шо в каком-то комитете вр клоунов дефицит.
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19.09.2024 17:50 Ответить
Вона засере все можливе й неможливе!
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19.09.2024 15:11 Ответить
Тепер замість ЗСУ буде поливати брудом західних партнерів.
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19.09.2024 15:12 Ответить
Мавпа з гранатою більш медійна та цікава ніж ця жаба їрмака
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19.09.2024 15:13 Ответить
....патужне підкріплення, аж страшно стає.
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19.09.2024 15:15 Ответить
Юродиві корисні ідіоти додають лише феєричності, маразму, цирку та ганьби у державну інституцію...
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19.09.2024 15:16 Ответить
Пиз..ць зовнішній політиці. Я думав Безуглу в палату перевели, а воно он як.
«...проте кожен політик має право на помилку…» - бажаю щоб слюсарі, які обслуговують автомобілі «слуг», або лікарі, які їх лікують, так помилялися як «помиляється» та пришелепкувата.
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19.09.2024 15:16 Ответить
Ну ось чому, як слуга наріду так або гнида, або крадій, або кретин, або зрадник, або безугла? ********, шо ви на це скажите?
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19.09.2024 15:17 Ответить
Чалдон ти зеленотупорилий , політик не має права на помилку , помилка для політика означає злочин . Помилки зелених політиків обернулись для України тисячами життів і втратою сотень тисяч квадратних кілометрів територій .
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19.09.2024 15:19 Ответить
Іди вже набуй, мережка, триздабол хєров. І безкутне забирай.
Сечі немає терпіти це ссання у очі.
Слова "безкутноє" і будь-яке позитивне дієслово можуть бути тільки у визначенні терміну "примусова евтаназія".
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19.09.2024 15:19 Ответить
Для чиновника главное не высовываться и никого не раздражать. Безуглая раздражает всех, даже собственного босса.
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19.09.2024 15:21 Ответить
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19.09.2024 15:23 Ответить
А чому б не перевести БезУглу до комітету https://kompek.rada.gov.ua/ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ?

Хіба цей комітет та діяльність міністерства енергетики, не потребує більшої медійності?

Це чи не найактуальніше після міністерства оборони міністерство для виживання українців і України в умовах війни.
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19.09.2024 15:28 Ответить
В очистку її призначити. Швондер дасть рекомендації
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19.09.2024 16:34 Ответить
додасть комедійності?
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19.09.2024 15:34 Ответить
Ми якось в'яло обсираємось з нашими партнерами. Без ентузіазму. І це погано спрацьовує. Допомога йде, вимоги постійно висувають. Так не годиться. Потрібно додати безумності!
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19.09.2024 15:37 Ответить
Якщо бєзумна покаже голу сраку на Генасамблеї ООН, це гарантовано приверне до неї увагу, але нам то треба?
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19.09.2024 15:40 Ответить
Там зараз домінує гола срака небензі (навіть дві, замість голови там ще одна срака), у безкутної немає шансів.
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19.09.2024 16:31 Ответить
У голої сраки на європейських просторах завжди є шанс.
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19.09.2024 16:33 Ответить
Припарена на всю голову безумна додасть медійності? ЗЕздець.
https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ

Партія "Вороги українського народу".
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19.09.2024 15:41 Ответить
Галімий піар - також піар.
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19.09.2024 15:42 Ответить
Можна ще пісюном по роялю - медійості буде хоч жопою жуй...
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19.09.2024 15:46 Ответить
Прое&ала оборону,прийшла пора прое&ать підтримку партнерів
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19.09.2024 15:48 Ответить
Мережко ідіот чи прикидається ?!
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19.09.2024 15:48 Ответить
Це переведення з одного комітету в інший, замість тюрми чи дурки, гарна відповідь про авторство її висєрів...
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19.09.2024 15:49 Ответить
Продовжить обси*ати Залужного.
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19.09.2024 15:53 Ответить
О, так! https://youtu.be/0tsY_9KStBo Виступ цієї істоти на Всеукраїнському енергетичному форумі "Україна 30. Платіжки" 15 лютого 2021 був просто неймовірним! Талантище! Медійність з неї аж пре!
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19.09.2024 16:28 Ответить
Пи.....ти - не мішки ворочати
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19.09.2024 16:57 Ответить
Ну як нема професійності, то давайте хоч медійності
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19.09.2024 17:04 Ответить
Мета цього призначення паскудить відносини з партнерами.
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19.09.2024 17:05 Ответить
Это как дерьмо на вентилятор
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19.09.2024 17:16 Ответить
Пи*дец, теперь эта тупая морда станет "лицом Украины" на международной арене.
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19.09.2024 17:26 Ответить
Вони там зовсім з глузду з"іхали? Цей персонаж треба переводити в шосту палату на лікування а не в стуктури МЗС. Не медійності вона предасть а комедійності. Ще МЗС хочуть перетворити на кшталт шапіто 95 го кварталу, Терпіли цю ганьбу всередині краіни а тепер варішили виставити іі зовні.....Щоб увесь світ тепер побачив нашу дурість.....
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19.09.2024 17:51 Ответить
Тупий і ще тупіша!!!! Мережко, що ти нюхаєш? Таке позорисько, як безмозгла можна тримати тільки в клітці в зоопарку і показувати за гроші!
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19.09.2024 18:05 Ответить
Бубон нехай вдіне на неї стрінги та до Оранжевого Донні звозить, недарма ліжка в борделі 2міс. совали туди-сюди.
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19.09.2024 18:08 Ответить
Кончені обоє
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19.09.2024 19:02 Ответить
Цирк зелений. The Show Must Go On...
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19.09.2024 20:03 Ответить
 
 