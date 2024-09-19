"Слуга народа" Мережко о переводе Безуглой: Она придаст медийности Комитету и привлечет внимание СМИ к его деятельности
Перевод народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества привлечет внимание медиа к его деятельности.
Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, перевод Безуглой в комитет "не был сюрпризом".
"Марьяна Безуглая может рассчитывать на мою поддержку. Она имеет много проектов, и я надеюсь на их успешную реализацию", - отметил он.
"Слуга народа" отметил, что хоть Безуглая и является довольно спорной фигурой в политических кругах, "однако политик имеет право на ошибку, но он должен быть интересным людям".
"Я считаю, что само присутствие Марьяны Владимировны придаст медийности нашему комитету, что привлечет внимание средств массовой информации к нашей деятельности", - подчеркнул Мережко.
В то же время председатель парламентского комитета рассказал, что уже имел опыт общения с Безуглой, ведь работал с ней в рамках одной парламентской ВСК. Тогда у него сложилось положительное впечатление от сотрудничества с депутатом.
Что предшествовало?
Напомним, 19 сентября Верховная Рада уволила народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки, а также как члена комитета.
4 сентября Верховная Рада рассмотрела Постановление о снятии "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, однако тогда решение не поддержали.
Позже Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам обороны.
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«...проте кожен політик має право на помилку…» - бажаю щоб слюсарі, які обслуговують автомобілі «слуг», або лікарі, які їх лікують, так помилялися як «помиляється» та пришелепкувата.
Сечі немає терпіти це ссання у очі.
Слова "безкутноє" і будь-яке позитивне дієслово можуть бути тільки у визначенні терміну "примусова евтаназія".
Хіба цей комітет та діяльність міністерства енергетики, не потребує більшої медійності?
Це чи не найактуальніше після міністерства оборони міністерство для виживання українців і України в умовах війни.
https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ
Партія "Вороги українського народу".