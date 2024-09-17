Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя Комитета по вопросам обороны, просит перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить ее от исполнения обязанностей заместителя главы Комитета по вопросам обороны.
Об этом она сообщила в соцсети Facebook, где и разместила соответствующее заявление, сообщает Цензор.НЕТ.
В своем заявлении нардеп просит избрать ее членом Комитета по вопросам внешней политики.
"Согласно части третьей 84 Регламента Верховной Рады Украины, прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - говорится в заявлении Безуглой.
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Згідні, що помилились- дякуйте за виправлення...
А от цікаво. Якщо влаштувати Батл Потужної Тупості між Мар'яшею та "болгарською послицею" (холєра, забув, на які звуки та істота відгукується...). Хто переможе?
така брехлива **** тягне на едвійзера до трампа стовідсотково... 🤣
Чи він пішов на Захист України??
Це вже не смішно , а страшно , що така бездар буде займатися
тим , в чому нульова 😡
Будь-який комітет парламенту на вибір.
Соціалтний бляха ліфт доя дебілів та злодіїв.
На вмю голову їбанутою невинністю...
Вибачаюсь за псячу - цитата!
Відчула силу по обсиранню для переходу на міжнародний рівень!
Зараз вона отримала нове завдання.
мало нам опи повної жуків і тараканів москальських, мало зеленого хамовитого авантюриста, а тут пішла в хід важка безмозгла артилерія...
це ж як?
Без голосування обрати, тільки по заяві? За принципом "гаспадін назначіл міня любімой жєной"?
Як же добре, що Захисник Світу особисто переміг всю корупцію!
А загалом виходить, що військовий колапс України вже не за горами, а ось на дипломатичному фронті ще лишилися надійні партнери кшталту скандинавів чи БеНіЛюкса, яких і допомогатиме позбутися ця "правдолюбка".
у слуг народу 95% депутан не здатні виконувати депутатські функції.. з різних причин - від природньої тупості до продуманої зрадливості..
ото, блд, понавибирали лайна на Висеру-2019..
- Стать раком , идти боком.
Зеленский разругался с министром иностранных дел Польши, пустили ЗЕхама-клоуна в огород дипломатии
https://www.youtube.com/watch?v=aZPfUgOVZT8
Яке наглюче падло.
Тепер взялась за зовнішню політику?!
як же я вас розумію, хлопці, - стільки точно випьєш....