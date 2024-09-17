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Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя Комитета по вопросам обороны, просит перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики

Безугла просить перевести її в інший комітет

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить ее от исполнения обязанностей заместителя главы Комитета по вопросам обороны.

Об этом она сообщила в соцсети Facebook, где и разместила соответствующее заявление, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем заявлении нардеп просит избрать ее членом Комитета по вопросам внешней политики.

"Согласно части третьей 84 Регламента Верховной Рады Украины, прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - говорится в заявлении Безуглой.

заява про звільнення Безуглої

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Автор: 

ВР (29247) заявление (393) комитет (561) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+30
О Боже!!! .....
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17.09.2024 22:43
+25
При Зеленському для дегенератів відчинилися необмежені можливості.

Будь-який комітет парламенту на вибір.

Соціалтний бляха ліфт доя дебілів та злодіїв.
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17.09.2024 22:52
+22
Хіба ця тупа курка щось петрає в зовнішній політиці ??
Це вже не смішно , а страшно , що така бездар буде займатися
тим , в чому нульова 😡
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17.09.2024 22:48
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О Боже!!! .....
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17.09.2024 22:43 Ответить
Тепер вона скидати генералів буде ротом Сибіги - раба Козира у ранзі міністра ПРизакордонних справ?
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17.09.2024 22:50 Ответить
А ,може відразу на президента нехай поміняють !!! Думаю ,що буде "какая разница" !!! Гірше ,як є вже не буде !!!
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18.09.2024 01:39 Ответить
Тише! Не нужно подсказывать 73%, кто следующий безуглобородько!
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18.09.2024 11:19 Ответить
Протестую! Бо Притула цеглою знесеться! Що з тим будем робили?
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18.09.2024 20:33 Ответить
ПОВНЕ ... Пісня про Безуглу. Фольклор ЗСУ 📣 Підтримай збір донатом, відео лайком, коментарем
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17.09.2024 22:46 Ответить
... їдь в Глеваху тра-та-та
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18.09.2024 11:22 Ответить
Все... і там присниться пісец...
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17.09.2024 22:44 Ответить
А чому Козир не заховав її в опзжОПУ разом з Верещучкою та Камишіним ( бувшим блд стратечіним блд мінстром блд прем"єра блд шмигалика) ?
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17.09.2024 22:49 Ответить
Ця тварюка захистила -відмила зєЄрмакопарочку під час розслідування вагнергейту!!! Уявляєте, як довго ще її юзали після цього!!! Безкарно!!! І ШО СЛУЧІЛАСЬ? вова колись Ткачу оф-рекорд розповість не за ґратами? Як овна Залужного зняла та Сирського знімала ... Й як Малюк не міг з нею справитися - теж чудо якесь у керівництві СБУ...
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17.09.2024 23:01 Ответить
Безугла вона дії як типова касабка. Засрала одну кімнату і прется до іншой, наваливать купи по кутам.
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18.09.2024 06:41 Ответить
На виборах побачимо як на Оболоні вібарці дружно за неї проголосують у новий парламент. У кожного своя іфобушьбашка
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18.09.2024 12:36 Ответить
Проголосують, бо дурні звичек не змінюють.
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18.09.2024 12:43 Ответить
Не ...чек, а ...чок.
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18.09.2024 13:02 Ответить
Лаври фаріон приміріли?
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18.09.2024 13:10 Ответить
будь-яку людину можна назвати дурнем, окрім саме дурня.
Згідні, що помилились- дякуйте за виправлення...
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18.09.2024 13:15 Ответить
А Ви не думаєте, що Мар'яші теж захтілося стати послицею?
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18.09.2024 20:32 Ответить
З ослиці ще та послиця.
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18.09.2024 20:53 Ответить

А от цікаво. Якщо влаштувати Батл Потужної Тупості між Мар'яшею та "болгарською послицею" (холєра, забув, на які звуки та істота відгукується...). Хто переможе?
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18.09.2024 20:59 Ответить
Вважаю шо касабка Марьяша, бо у цьому вона непереможна.
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18.09.2024 21:07 Ответить
Гадаю, буде бойова нічия. Аргументую: ігра била равна - ігралі два гавна.
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18.09.2024 21:11 Ответить
бл.. ще тільки там її не вистачало.. нам і так вистачає ганьби з тими Зермаками..
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17.09.2024 22:44 Ответить
пітунський агент Марьяна вже все про оборону дізналась, тепер її кураторів цікавить, скільки в нас ще залишилось сил на економічному фронті
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17.09.2024 22:44 Ответить
воно не знає, що такі заяви пишуться від руки???
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17.09.2024 22:45 Ответить
Атработала😁
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17.09.2024 23:54 Ответить
папiр був надрукаваний та надiсланий з кремля.
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18.09.2024 01:14 Ответить
не достає заяви: "обплюйте мене - **** я за гроші"...
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17.09.2024 22:46 Ответить
Бльооо... Не випускайте її назовні! Вчорашнього навіженого і так через край!
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17.09.2024 22:46 Ответить
а цому так?
така брехлива **** тягне на едвійзера до трампа стовідсотково... 🤣
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17.09.2024 22:51 Ответить
А бізнес батяні, як же тепер??
Чи він пішов на Захист України??
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17.09.2024 22:47 Ответить
Хіба ця тупа курка щось петрає в зовнішній політиці ??
Це вже не смішно , а страшно , що така бездар буде займатися
тим , в чому нульова 😡
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17.09.2024 22:48 Ответить
ну чого ти, потужний Лідор якась тягне лямку🤣
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17.09.2024 22:51 Ответить
Тянет, но в другую сторону
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18.09.2024 10:45 Ответить
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17.09.2024 23:42 Ответить
Шостий рік бл вся ця шашлична шобла, просто тупо знущається з українців та розграбовує все до чого може дотягнутися. Кацапи просто проводять над нами експеременти, де головне завдання зробити з усіх українців свідків сватів, а кого не зможуть - посадити або вбити на війні.
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17.09.2024 22:49 Ответить
Бідні зелені пдараси, вже 6 років не можуть позбутися схем попередника. Але вони кращі для зебілів.Чому? Та хз , хіба можна зрозуміти ******** свідків сватів?
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17.09.2024 22:54 Ответить
єрмак перекидає кадри на знищення зовнішньої політики України, сибіга-сівоха сам не справиться
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17.09.2024 22:50 Ответить
При Зеленському для дегенератів відчинилися необмежені можливості.

Будь-який комітет парламенту на вибір.

Соціалтний бляха ліфт доя дебілів та злодіїв.
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17.09.2024 22:52 Ответить
Зелений "соціальний ліфт" насправді є каналізацією, що працює в реверсному режимі. (Д. Чекалкін)
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18.09.2024 00:17 Ответить
Гарно,що не "володаркою морською"....
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17.09.2024 22:55 Ответить
Сто відсотків! Теж перше що згадала- казка про "Рибака і рибку"
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17.09.2024 23:03 Ответить
дана посада зайнята клаповухою ТЮлькою.
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18.09.2024 13:05 Ответить
Цю єпануту треба взагалі викинути з ВР, і посадити за дескрімінацію ВСУ!!! Ще не вистачало це неподобство в діпломатіїї побачити, єрмакова *****, це факт!!!
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17.09.2024 23:00 Ответить
Ну після повій, яких Єрмак призначає послами, Безугла виглядає просто невинністю.

На вмю голову їбанутою невинністю...
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17.09.2024 23:02 Ответить
если там есть невинность, то исключительно ввиду ее уродства...на такую послицу никто не клюнет..
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18.09.2024 00:56 Ответить
"Румынов только нам недоставало!" (с)
Вибачаюсь за псячу - цитата!
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17.09.2024 23:05 Ответить
Ліпше в палату номер 6.
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17.09.2024 23:05 Ответить
Піпєц комітету зовнішньої політики.
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17.09.2024 23:18 Ответить
Идеальная должность для неё - посол в Антарктиде.
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17.09.2024 23:20 Ответить
Там багато червонокнижних видів пінгвінів - захисники будуть проти!
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17.09.2024 23:25 Ответить
В цьому випадку я готов поставити пріоритети України вище ніж популяцію якихось там пінгвінів
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17.09.2024 23:29 Ответить
Та тю на вас, на племфермах с дипломированными ветеринарами-осеменителями проблема.
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18.09.2024 01:25 Ответить
Виросла, заматерела...
Відчула силу по обсиранню для переходу на міжнародний рівень!
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17.09.2024 23:23 Ответить
не того лякався зеленьский, звілняючи Валерія Федоровича.
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17.09.2024 23:26 Ответить
Це і було її завдання основне - звільнити Валерія Федоровича.
Зараз вона отримала нове завдання.
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17.09.2024 23:36 Ответить
А чого так скромно - в якийсь комітет?Хай зразу Генсеком ООН!
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17.09.2024 23:42 Ответить
ну все!!! чекай, що триндець країні остаточний
мало нам опи повної жуків і тараканів москальських, мало зеленого хамовитого авантюриста, а тут пішла в хід важка безмозгла артилерія...
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17.09.2024 23:52 Ответить
Один з найяскравіших персонажів Криворозьскоі Академіі Міжнародних відносин...... Ви уявляєте отаке ..чудо" в зовнішній політиці? Боже, Украіна як ти могла себе віддати на розтерзання дебілам?
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17.09.2024 23:59 Ответить
...ля... ))))))))))) Так поржав на ніч, що тепер довго не засну. Зе-бико-дипламатія вирішила посилити свій фронт. Бо ще не всі партнери відвернулись.
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18.09.2024 00:00 Ответить
Армії вже всі підлості заплановані виконала, тепер буде допомагати зєлі свинячити партнерам.
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18.09.2024 00:10 Ответить
Завтра попрошу звільнити мене з посади технолога мого підприємства і призначити директором Нафтогазу України. Може проканає )
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18.09.2024 00:41 Ответить
🤣!
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18.09.2024 11:27 Ответить
Армiя знищена, залишилося знищити зовнiшню коалiцiю. Рамштайн ждьот!
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18.09.2024 01:20 Ответить
По случаю внешней политики. Когда-то будут люди спрашивать , мол , кто такй шлепер-2. Постарше люди будут отвечать, шо это архи нелох, времен безмозглой внешнеполитической такой же тупой курицы.
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18.09.2024 01:22 Ответить
Давно пора подарить ей ПЕЙДЖЕР...
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18.09.2024 01:34 Ответить
Зовнішня політика? Ну-ну...

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18.09.2024 01:40 Ответить
Безумна, наче, дохтурша? Чи- медсестра... Переведіть її до комітету з питань жіночого здоров'я і абортів...
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18.09.2024 02:13 Ответить
"...та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики...",-

це ж як?
Без голосування обрати, тільки по заяві? За принципом "гаспадін назначіл міня любімой жєной"?
Як же добре, що Захисник Світу особисто переміг всю корупцію!
А загалом виходить, що військовий колапс України вже не за горами, а ось на дипломатичному фронті ще лишилися надійні партнери кшталту скандинавів чи БеНіЛюкса, яких і допомогатиме позбутися ця "правдолюбка".
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18.09.2024 02:55 Ответить
краще було би перевести її у "шосту палату" профільної її стану лікарні і призначити курси відповідних ліків..
у слуг народу 95% депутан не здатні виконувати депутатські функції.. з різних причин - від природньої тупості до продуманої зрадливості..
ото, блд, понавибирали лайна на Висеру-2019..
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18.09.2024 04:48 Ответить
Кретинка з довгим язиком хоче супроводжувати Дерьмака вєздє і всюду
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18.09.2024 06:39 Ответить
Куди ще цю потвору на люди випускати,її місце в психлікарні закритого типу.
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18.09.2024 07:09 Ответить
А навіщо нам міністерство закордонних справ, коли ми Безмозглу маємо ?
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18.09.2024 09:13 Ответить
безмозгла
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18.09.2024 07:59 Ответить
це та котру Стаднійчук назвала -БЕКАЛО МЕКАЛО???????
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18.09.2024 08:53 Ответить
Золота медалістка трускавецькі академії квартальних дегенератів.
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18.09.2024 09:01 Ответить
Ще там д'єрмак своїх людей не скрізь натикав. То відправив цю ****** щоб обгавкала ще більш-менш нормальних хто там ще залишився.
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18.09.2024 09:08 Ответить
вирішили мочити Залужного до кінця))
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18.09.2024 09:09 Ответить
А що зовсім зовсім ії неяк не можна ?
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18.09.2024 09:11 Ответить
яке воно тупе, з комплексами Наполеона та шизофренії,- своє призвище пише з капслоком,- повна аномалія,- танок краба це її зірковий час
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18.09.2024 09:12 Ответить
Как стать крабом?
- Стать раком , идти боком.
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18.09.2024 10:26 Ответить
Нарешті зможе кататися по світу як турист за бюджетні гроші. Губа не дура !
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18.09.2024 10:04 Ответить
увільнити а потім геть звільнити дурепу
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18.09.2024 10:12 Ответить
Оборону похєріла, час братись за зовнішню політику.
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18.09.2024 10:21 Ответить
90% этих ЗЕ Отбросов нужно закрывать в Глеваху, а это Животное в первую очередь в месте с бениным Оманским Нарикам, внешняя политика это пи.....ц!!!.....
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18.09.2024 10:22 Ответить
У цієї зеленої мразі нове завдання? Якомога швидше позбавити Україну західної підтримки.

Зеленский разругался с министром иностранных дел Польши, пустили ЗЕхама-клоуна в огород дипломатии
https://www.youtube.com/watch?v=aZPfUgOVZT8
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18.09.2024 10:23 Ответить
Все сходится(один к одному). В Курске измотать наши вооруженные силы, перед зимним кацапнаступлением. А ща разругался с поляками , так це ж продолжение программы "африканское зерно-2", - шо ком снега, на голову польским фермерам ... Все по промуйловской методичке. Боюсь одного, военной хунты. На первом этапе как бы нужна, шобы избавиться от всякой гыдоты. А далее , если не остановить, получим повальный тоталитаризм с коррупцией похлеще чем совок+постсовок. ЗЫ... Все ведь помнят яйца по 18 грн. -военные в сторонке не стояли, тоже були жвавими.
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18.09.2024 10:34 Ответить
Мати Божа, свята поліція, збережи і допоможи вберегтися від усякої ЗЕленої погані.
Яке наглюче падло.
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18.09.2024 10:25 Ответить
Військових всіх обісрала, тепер обсере всю зовнішню політику. Який цінний кадр ця безугла у путіна-медведчука!
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18.09.2024 11:04 Ответить
Тільки після підтвердження психічного здоров'я у психіатра можна розглядати призначення цієї особи на ту чи іншу посаду.
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18.09.2024 11:23 Ответить
Оборону вже розвалила і здала своїми дописами і фото з позицій ЗСУ.
Тепер взялась за зовнішню політику?!
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18.09.2024 11:27 Ответить
ценна кадрускиня і бажаючих нема перевести її в разряд мами?
як же я вас розумію, хлопці, - стільки точно випьєш....
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18.09.2024 11:33 Ответить
Не, ну а че, большому кораблю - большое плаванье! Срала на армию, внутри, так сказать, страны, теперь будет срать на страну. Растем!
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18.09.2024 11:46 Ответить
На клоунів не ображаються, бо 73 відсотки сами кловани!
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18.09.2024 12:13 Ответить
Так, так... хай там ще мізки по&бе))))
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18.09.2024 12:32 Ответить
На палю курву. Ой, вибачте, мав на увазі на рівнозначну посаду цінну фахівесу.
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18.09.2024 13:47 Ответить
Боже яке воно конч....е.
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18.09.2024 13:50 Ответить
 
 