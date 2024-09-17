Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя Комитета по вопросам обороны, просит перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить ее от исполнения обязанностей заместителя главы Комитета по вопросам обороны.

Об этом она сообщила в соцсети Facebook, где и разместила соответствующее заявление, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем заявлении нардеп просит избрать ее членом Комитета по вопросам внешней политики.

"Согласно части третьей 84 Регламента Верховной Рады Украины, прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - говорится в заявлении Безуглой.

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