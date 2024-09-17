Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

Народна депутатка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.

Про це вона повідомила у соцмережі Facebook, де і розмістила відповідну заяву, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своїй заяві нардепка просить обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики.

"Відповідно до частини третьої 84 Регламенту Верховної Ради України, прошу увільнити мене від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", - йдеться у заяві Безуглої.

Читайте також: "Слуга народу" Безугла залишиться заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки: Рада не зібрала голоси для зняття