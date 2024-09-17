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Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

Безугла просить перевести її в інший комітет

Народна депутатка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.

Про це вона повідомила у соцмережі Facebook, де і розмістила відповідну заяву, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своїй заяві нардепка просить обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики.

"Відповідно до частини третьої 84 Регламенту Верховної Ради України, прошу увільнити мене від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", - йдеться у заяві Безуглої.

заява про звільнення Безуглої

Читайте також: "Слуга народу" Безугла залишиться заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки: Рада не зібрала голоси для зняття

Автор: 

ВР (14975) заява (219) комітет (370) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+30
О Боже!!! .....
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17.09.2024 22:43
+25
При Зеленському для дегенератів відчинилися необмежені можливості.

Будь-який комітет парламенту на вибір.

Соціалтний бляха ліфт доя дебілів та злодіїв.
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17.09.2024 22:52
+22
Хіба ця тупа курка щось петрає в зовнішній політиці ??
Це вже не смішно , а страшно , що така бездар буде займатися
тим , в чому нульова 😡
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17.09.2024 22:48
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О Боже!!! .....
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17.09.2024 22:43 Відповісти
Тепер вона скидати генералів буде ротом Сибіги - раба Козира у ранзі міністра ПРизакордонних справ?
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17.09.2024 22:50 Відповісти
А ,може відразу на президента нехай поміняють !!! Думаю ,що буде "какая разница" !!! Гірше ,як є вже не буде !!!
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18.09.2024 01:39 Відповісти
Тише! Не нужно подсказывать 73%, кто следующий безуглобородько!
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18.09.2024 11:19 Відповісти
Протестую! Бо Притула цеглою знесеться! Що з тим будем робили?
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18.09.2024 20:33 Відповісти
ПОВНЕ ... Пісня про Безуглу. Фольклор ЗСУ 📣 Підтримай збір донатом, відео лайком, коментарем
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17.09.2024 22:46 Відповісти
... їдь в Глеваху тра-та-та
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18.09.2024 11:22 Відповісти
Все... і там присниться пісец...
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17.09.2024 22:44 Відповісти
А чому Козир не заховав її в опзжОПУ разом з Верещучкою та Камишіним ( бувшим блд стратечіним блд мінстром блд прем"єра блд шмигалика) ?
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17.09.2024 22:49 Відповісти
Ця тварюка захистила -відмила зєЄрмакопарочку під час розслідування вагнергейту!!! Уявляєте, як довго ще її юзали після цього!!! Безкарно!!! І ШО СЛУЧІЛАСЬ? вова колись Ткачу оф-рекорд розповість не за ґратами? Як овна Залужного зняла та Сирського знімала ... Й як Малюк не міг з нею справитися - теж чудо якесь у керівництві СБУ...
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17.09.2024 23:01 Відповісти
Безугла вона дії як типова касабка. Засрала одну кімнату і прется до іншой, наваливать купи по кутам.
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18.09.2024 06:41 Відповісти
На виборах побачимо як на Оболоні вібарці дружно за неї проголосують у новий парламент. У кожного своя іфобушьбашка
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18.09.2024 12:36 Відповісти
Проголосують, бо дурні звичек не змінюють.
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18.09.2024 12:43 Відповісти
Не ...чек, а ...чок.
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18.09.2024 13:02 Відповісти
Лаври фаріон приміріли?
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18.09.2024 13:10 Відповісти
будь-яку людину можна назвати дурнем, окрім саме дурня.
Згідні, що помилились- дякуйте за виправлення...
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18.09.2024 13:15 Відповісти
А Ви не думаєте, що Мар'яші теж захтілося стати послицею?
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18.09.2024 20:32 Відповісти
З ослиці ще та послиця.
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18.09.2024 20:53 Відповісти

А от цікаво. Якщо влаштувати Батл Потужної Тупості між Мар'яшею та "болгарською послицею" (холєра, забув, на які звуки та істота відгукується...). Хто переможе?
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18.09.2024 20:59 Відповісти
Вважаю шо касабка Марьяша, бо у цьому вона непереможна.
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18.09.2024 21:07 Відповісти
Гадаю, буде бойова нічия. Аргументую: ігра била равна - ігралі два гавна.
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18.09.2024 21:11 Відповісти
бл.. ще тільки там її не вистачало.. нам і так вистачає ганьби з тими Зермаками..
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17.09.2024 22:44 Відповісти
пітунський агент Марьяна вже все про оборону дізналась, тепер її кураторів цікавить, скільки в нас ще залишилось сил на економічному фронті
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17.09.2024 22:44 Відповісти
воно не знає, що такі заяви пишуться від руки???
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17.09.2024 22:45 Відповісти
Атработала😁
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17.09.2024 23:54 Відповісти
папiр був надрукаваний та надiсланий з кремля.
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18.09.2024 01:14 Відповісти
не достає заяви: "обплюйте мене - **** я за гроші"...
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17.09.2024 22:46 Відповісти
Бльооо... Не випускайте її назовні! Вчорашнього навіженого і так через край!
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17.09.2024 22:46 Відповісти
а цому так?
така брехлива **** тягне на едвійзера до трампа стовідсотково... 🤣
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17.09.2024 22:51 Відповісти
А бізнес батяні, як же тепер??
Чи він пішов на Захист України??
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17.09.2024 22:47 Відповісти
Хіба ця тупа курка щось петрає в зовнішній політиці ??
Це вже не смішно , а страшно , що така бездар буде займатися
тим , в чому нульова 😡
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17.09.2024 22:48 Відповісти
ну чого ти, потужний Лідор якась тягне лямку🤣
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17.09.2024 22:51 Відповісти
Тянет, но в другую сторону
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18.09.2024 10:45 Відповісти
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17.09.2024 23:42 Відповісти
Шостий рік бл вся ця шашлична шобла, просто тупо знущається з українців та розграбовує все до чого може дотягнутися. Кацапи просто проводять над нами експеременти, де головне завдання зробити з усіх українців свідків сватів, а кого не зможуть - посадити або вбити на війні.
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17.09.2024 22:49 Відповісти
Бідні зелені пдараси, вже 6 років не можуть позбутися схем попередника. Але вони кращі для зебілів.Чому? Та хз , хіба можна зрозуміти ******** свідків сватів?
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17.09.2024 22:54 Відповісти
єрмак перекидає кадри на знищення зовнішньої політики України, сибіга-сівоха сам не справиться
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17.09.2024 22:50 Відповісти
При Зеленському для дегенератів відчинилися необмежені можливості.

Будь-який комітет парламенту на вибір.

Соціалтний бляха ліфт доя дебілів та злодіїв.
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17.09.2024 22:52 Відповісти
Зелений "соціальний ліфт" насправді є каналізацією, що працює в реверсному режимі. (Д. Чекалкін)
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18.09.2024 00:17 Відповісти
Гарно,що не "володаркою морською"....
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17.09.2024 22:55 Відповісти
Сто відсотків! Теж перше що згадала- казка про "Рибака і рибку"
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17.09.2024 23:03 Відповісти
дана посада зайнята клаповухою ТЮлькою.
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18.09.2024 13:05 Відповісти
Цю єпануту треба взагалі викинути з ВР, і посадити за дескрімінацію ВСУ!!! Ще не вистачало це неподобство в діпломатіїї побачити, єрмакова *****, це факт!!!
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17.09.2024 23:00 Відповісти
Ну після повій, яких Єрмак призначає послами, Безугла виглядає просто невинністю.

На вмю голову їбанутою невинністю...
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17.09.2024 23:02 Відповісти
если там есть невинность, то исключительно ввиду ее уродства...на такую послицу никто не клюнет..
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18.09.2024 00:56 Відповісти
"Румынов только нам недоставало!" (с)
Вибачаюсь за псячу - цитата!
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17.09.2024 23:05 Відповісти
Ліпше в палату номер 6.
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17.09.2024 23:05 Відповісти
Піпєц комітету зовнішньої політики.
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17.09.2024 23:18 Відповісти
Идеальная должность для неё - посол в Антарктиде.
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17.09.2024 23:20 Відповісти
Там багато червонокнижних видів пінгвінів - захисники будуть проти!
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17.09.2024 23:25 Відповісти
В цьому випадку я готов поставити пріоритети України вище ніж популяцію якихось там пінгвінів
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17.09.2024 23:29 Відповісти
Та тю на вас, на племфермах с дипломированными ветеринарами-осеменителями проблема.
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18.09.2024 01:25 Відповісти
Виросла, заматерела...
Відчула силу по обсиранню для переходу на міжнародний рівень!
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17.09.2024 23:23 Відповісти
не того лякався зеленьский, звілняючи Валерія Федоровича.
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17.09.2024 23:26 Відповісти
Це і було її завдання основне - звільнити Валерія Федоровича.
Зараз вона отримала нове завдання.
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17.09.2024 23:36 Відповісти
А чого так скромно - в якийсь комітет?Хай зразу Генсеком ООН!
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17.09.2024 23:42 Відповісти
ну все!!! чекай, що триндець країні остаточний
мало нам опи повної жуків і тараканів москальських, мало зеленого хамовитого авантюриста, а тут пішла в хід важка безмозгла артилерія...
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17.09.2024 23:52 Відповісти
Один з найяскравіших персонажів Криворозьскоі Академіі Міжнародних відносин...... Ви уявляєте отаке ..чудо" в зовнішній політиці? Боже, Украіна як ти могла себе віддати на розтерзання дебілам?
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17.09.2024 23:59 Відповісти
...ля... ))))))))))) Так поржав на ніч, що тепер довго не засну. Зе-бико-дипламатія вирішила посилити свій фронт. Бо ще не всі партнери відвернулись.
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18.09.2024 00:00 Відповісти
Армії вже всі підлості заплановані виконала, тепер буде допомагати зєлі свинячити партнерам.
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18.09.2024 00:10 Відповісти
Завтра попрошу звільнити мене з посади технолога мого підприємства і призначити директором Нафтогазу України. Може проканає )
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18.09.2024 00:41 Відповісти
🤣!
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18.09.2024 11:27 Відповісти
Армiя знищена, залишилося знищити зовнiшню коалiцiю. Рамштайн ждьот!
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18.09.2024 01:20 Відповісти
По случаю внешней политики. Когда-то будут люди спрашивать , мол , кто такй шлепер-2. Постарше люди будут отвечать, шо это архи нелох, времен безмозглой внешнеполитической такой же тупой курицы.
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18.09.2024 01:22 Відповісти
Давно пора подарить ей ПЕЙДЖЕР...
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18.09.2024 01:34 Відповісти
Зовнішня політика? Ну-ну...

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18.09.2024 01:40 Відповісти
Безумна, наче, дохтурша? Чи- медсестра... Переведіть її до комітету з питань жіночого здоров'я і абортів...
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18.09.2024 02:13 Відповісти
"...та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики...",-

це ж як?
Без голосування обрати, тільки по заяві? За принципом "гаспадін назначіл міня любімой жєной"?
Як же добре, що Захисник Світу особисто переміг всю корупцію!
А загалом виходить, що військовий колапс України вже не за горами, а ось на дипломатичному фронті ще лишилися надійні партнери кшталту скандинавів чи БеНіЛюкса, яких і допомогатиме позбутися ця "правдолюбка".
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18.09.2024 02:55 Відповісти
краще було би перевести її у "шосту палату" профільної її стану лікарні і призначити курси відповідних ліків..
у слуг народу 95% депутан не здатні виконувати депутатські функції.. з різних причин - від природньої тупості до продуманої зрадливості..
ото, блд, понавибирали лайна на Висеру-2019..
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18.09.2024 04:48 Відповісти
Кретинка з довгим язиком хоче супроводжувати Дерьмака вєздє і всюду
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18.09.2024 06:39 Відповісти
Куди ще цю потвору на люди випускати,її місце в психлікарні закритого типу.
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18.09.2024 07:09 Відповісти
А навіщо нам міністерство закордонних справ, коли ми Безмозглу маємо ?
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18.09.2024 09:13 Відповісти
безмозгла
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18.09.2024 07:59 Відповісти
це та котру Стаднійчук назвала -БЕКАЛО МЕКАЛО???????
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18.09.2024 08:53 Відповісти
Золота медалістка трускавецькі академії квартальних дегенератів.
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18.09.2024 09:01 Відповісти
Ще там д'єрмак своїх людей не скрізь натикав. То відправив цю ****** щоб обгавкала ще більш-менш нормальних хто там ще залишився.
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18.09.2024 09:08 Відповісти
вирішили мочити Залужного до кінця))
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18.09.2024 09:09 Відповісти
А що зовсім зовсім ії неяк не можна ?
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18.09.2024 09:11 Відповісти
яке воно тупе, з комплексами Наполеона та шизофренії,- своє призвище пише з капслоком,- повна аномалія,- танок краба це її зірковий час
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18.09.2024 09:12 Відповісти
Как стать крабом?
- Стать раком , идти боком.
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18.09.2024 10:26 Відповісти
Нарешті зможе кататися по світу як турист за бюджетні гроші. Губа не дура !
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18.09.2024 10:04 Відповісти
увільнити а потім геть звільнити дурепу
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18.09.2024 10:12 Відповісти
Оборону похєріла, час братись за зовнішню політику.
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18.09.2024 10:21 Відповісти
90% этих ЗЕ Отбросов нужно закрывать в Глеваху, а это Животное в первую очередь в месте с бениным Оманским Нарикам, внешняя политика это пи.....ц!!!.....
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18.09.2024 10:22 Відповісти
У цієї зеленої мразі нове завдання? Якомога швидше позбавити Україну західної підтримки.

Зеленский разругался с министром иностранных дел Польши, пустили ЗЕхама-клоуна в огород дипломатии
https://www.youtube.com/watch?v=aZPfUgOVZT8
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18.09.2024 10:23 Відповісти
Все сходится(один к одному). В Курске измотать наши вооруженные силы, перед зимним кацапнаступлением. А ща разругался с поляками , так це ж продолжение программы "африканское зерно-2", - шо ком снега, на голову польским фермерам ... Все по промуйловской методичке. Боюсь одного, военной хунты. На первом этапе как бы нужна, шобы избавиться от всякой гыдоты. А далее , если не остановить, получим повальный тоталитаризм с коррупцией похлеще чем совок+постсовок. ЗЫ... Все ведь помнят яйца по 18 грн. -военные в сторонке не стояли, тоже були жвавими.
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18.09.2024 10:34 Відповісти
Мати Божа, свята поліція, збережи і допоможи вберегтися від усякої ЗЕленої погані.
Яке наглюче падло.
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18.09.2024 10:25 Відповісти
Військових всіх обісрала, тепер обсере всю зовнішню політику. Який цінний кадр ця безугла у путіна-медведчука!
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18.09.2024 11:04 Відповісти
Тільки після підтвердження психічного здоров'я у психіатра можна розглядати призначення цієї особи на ту чи іншу посаду.
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18.09.2024 11:23 Відповісти
Оборону вже розвалила і здала своїми дописами і фото з позицій ЗСУ.
Тепер взялась за зовнішню політику?!
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18.09.2024 11:27 Відповісти
ценна кадрускиня і бажаючих нема перевести її в разряд мами?
як же я вас розумію, хлопці, - стільки точно випьєш....
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18.09.2024 11:33 Відповісти
Не, ну а че, большому кораблю - большое плаванье! Срала на армию, внутри, так сказать, страны, теперь будет срать на страну. Растем!
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18.09.2024 11:46 Відповісти
На клоунів не ображаються, бо 73 відсотки сами кловани!
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18.09.2024 12:13 Відповісти
Так, так... хай там ще мізки по&бе))))
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18.09.2024 12:32 Відповісти
На палю курву. Ой, вибачте, мав на увазі на рівнозначну посаду цінну фахівесу.
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18.09.2024 13:47 Відповісти
Боже яке воно конч....е.
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18.09.2024 13:50 Відповісти
 
 