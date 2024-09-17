Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики
Народна депутатка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.
Про це вона повідомила у соцмережі Facebook, де і розмістила відповідну заяву, повідомляє Цензор.НЕТ.
У своїй заяві нардепка просить обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики.
"Відповідно до частини третьої 84 Регламенту Верховної Ради України, прошу увільнити мене від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", - йдеться у заяві Безуглої.
Топ коментарі
+30 Olena Teslenko
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+25 Герхард
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Згідні, що помилились- дякуйте за виправлення...
А от цікаво. Якщо влаштувати Батл Потужної Тупості між Мар'яшею та "болгарською послицею" (холєра, забув, на які звуки та істота відгукується...). Хто переможе?
така брехлива **** тягне на едвійзера до трампа стовідсотково... 🤣
Чи він пішов на Захист України??
Це вже не смішно , а страшно , що така бездар буде займатися
тим , в чому нульова 😡
Будь-який комітет парламенту на вибір.
Соціалтний бляха ліфт доя дебілів та злодіїв.
На вмю голову їбанутою невинністю...
Вибачаюсь за псячу - цитата!
Відчула силу по обсиранню для переходу на міжнародний рівень!
Зараз вона отримала нове завдання.
мало нам опи повної жуків і тараканів москальських, мало зеленого хамовитого авантюриста, а тут пішла в хід важка безмозгла артилерія...
це ж як?
Без голосування обрати, тільки по заяві? За принципом "гаспадін назначіл міня любімой жєной"?
Як же добре, що Захисник Світу особисто переміг всю корупцію!
А загалом виходить, що військовий колапс України вже не за горами, а ось на дипломатичному фронті ще лишилися надійні партнери кшталту скандинавів чи БеНіЛюкса, яких і допомогатиме позбутися ця "правдолюбка".
у слуг народу 95% депутан не здатні виконувати депутатські функції.. з різних причин - від природньої тупості до продуманої зрадливості..
ото, блд, понавибирали лайна на Висеру-2019..
- Стать раком , идти боком.
Зеленский разругался с министром иностранных дел Польши, пустили ЗЕхама-клоуна в огород дипломатии
https://www.youtube.com/watch?v=aZPfUgOVZT8
Яке наглюче падло.
Тепер взялась за зовнішню політику?!
як же я вас розумію, хлопці, - стільки точно випьєш....