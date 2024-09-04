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"Слуга народу" Безугла залишиться заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки: Рада не зібрала голоси для зняття

Рада провалила голосування за зняття Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки

Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Рішення не підтримали.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За включення цього питання в порядок денний проголосували 278 нардепів.

Проте голосування за постанову провалили, рішення підтримали лише 205 парламентарів.

Також Железняк оприлюднив результати голосування по фракціях.

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Рада провалила голосування за зняття Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки

Автор: 

ВР (14971) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+20
Хто ще сумнівається, що дєрьмак тримає її для ригання потрібною інформацією? Просто жестяк: заступник голови надважливого комітету - розумово обмежена ідіотка і ніхто нічого не може зробити!! п...ць!!
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04.09.2024 12:01
+14
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04.09.2024 11:57
+13
Корисний пудель д'єрмака.
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04.09.2024 12:00
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04.09.2024 11:57 Відповісти
Безугла міцно тримає за яйця "найвеличнішого" та Зермака, за зраду по вагнерівцям!
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04.09.2024 12:30 Відповісти
Ця дурепа потрібна кукловодам
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04.09.2024 13:41 Відповісти
Схоже, ви маєте рацію. А спочатку здавалося, що дєрьмак має якійсь компромат на цю дебільну і штрикає її патиком, щоб вивалювала дєрьмаковське дєрьмо ротом
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04.09.2024 13:45 Відповісти
цирк на дроті!
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04.09.2024 11:59 Відповісти
Цирк на дроті у виконанні самх "слуг (шлю&"... Маючи тотальну кількість голосів у раді, можна робити шапіто кожен день, ще й гроші чималі за це отримувати. Бачите - ми хотіли її зняти, навіть більше всіх голосів за це дали... Але ж і не дали (не голосували, ліняли, бігали-ховались) теж тотально більше...
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04.09.2024 12:21 Відповісти
Ні, це не цирк, це шалман (шалман: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста. (Вікіпедія)). Хтось з ze-шобли не підпадає під це визначення?
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04.09.2024 13:50 Відповісти
Корисний пудель д'єрмака.
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04.09.2024 12:00 Відповісти
Хто ще сумнівається, що дєрьмак тримає її для ригання потрібною інформацією? Просто жестяк: заступник голови надважливого комітету - розумово обмежена ідіотка і ніхто нічого не може зробити!! п...ць!!
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04.09.2024 12:01 Відповісти
Чому ви вважаєте її розумово обмеженою? Цілком звичайний політик-лоббіст інтересів сірого кардинала, який ні за що не відповідає
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04.09.2024 12:07 Відповісти
Ляшко рыдает от зависти..
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04.09.2024 12:02 Відповісти
Безцінні кадри куди звільняти ? це весь інтелект зеленої влади яку привів проросійський клоун.
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04.09.2024 12:04 Відповісти
Обрав та привів український виборець, тї безуглі, тищенки, арахамії та їншіі віддзеркалення самих в борців котрі їх обрали разом їз зюзей
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04.09.2024 12:21 Відповісти
"еліта" слуг наріду...це максимум що вони спромоглися ща п'ять років...
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04.09.2024 13:03 Відповісти
Рада розглянула... Рішення не підтримали...
А що це за вистава? Їй давно слід висувати звинувачення у співпраці з ворогом (кацапами), а не голосувалки влаштовувати
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04.09.2024 12:05 Відповісти
тьху...
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04.09.2024 12:06 Відповісти
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04.09.2024 12:06 Відповісти
Це говорить тільки про одне-Верховна Рада працює в інтересах руского міра і путіна.
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04.09.2024 12:07 Відповісти
Половина ВР...а саме 225+ опзж...
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04.09.2024 13:02 Відповісти
"Верховна Рада працює" )))))))
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04.09.2024 13:16 Відповісти
Маю стратегічний намір - записатися на курси акторської майстерності та зробити пластику обличчя.
Щоб був візуально схожим на олігофрена та розмовляв як абсолютний дурень. Соціальний ліфт в Верховну Раду забезпечений.
Буду "слугою народу", блджад
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04.09.2024 12:07 Відповісти
Колись Вітренко ,потім Ляшко ,тепер Безугла---мусить бути в Раді перчинка.
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04.09.2024 12:07 Відповісти
якщо знімуть, то кого тоді рашисти цитувати будуть та на кого посилатися у своїх інфопомийках?
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04.09.2024 12:07 Відповісти
Тю, я й не сподівалась...
Криса продажна московитська.
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04.09.2024 12:10 Відповісти
вся ця мутна ,зелена влада--одна банда,яку очолює "людина" без принципів,поглядів,мстива та завислива і це болото буде триматись поки не закінчиться війна,а потім ці єрмаки,татарови та інші окурки переїдуть до ізраїля,московії і т.д. бо вже мають громадянство цих країн
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04.09.2024 12:15 Відповісти
"блдство зєльОнага кальца" імені дермака і його моські зєлєнскага своїх нє сдаЙот..
понавибирали лайна нЄпотопляємого.. дебіли Вироку-2019..
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04.09.2024 12:16 Відповісти
мавпа невмеруча
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04.09.2024 12:16 Відповісти
Та уся Слуга Народа то є однояйцеві близнюки з одного яйця Зеленського -Єрмака ! Дякуючи найрозумнішому українському виборцю!
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04.09.2024 12:17 Відповісти
Тільки патріотів та патріоток вбивають, по тюрмах розпихують, а все біосміття которе навкруги зеленої жижі глумуються з українців.
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04.09.2024 12:18 Відповісти
Зелена безмозгла!
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04.09.2024 12:19 Відповісти
Колишні ригоанали не дали жодного голосу. Показово, адже вони є прямими союзниками ФСБшників з ОПи.
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04.09.2024 12:20 Відповісти
Проросійська ОПЗЖ повністю підтримує перебування Безумної на посаді заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Це все, що треба знати на кого вона працює.
Ну і те, що третина "Слуг" такі самі запроданці - теж вельми показовий факт.
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04.09.2024 12:37 Відповісти
Не слабенька ця мар'янка, з кришою від фсб 100% та і 🤡 у вас не дурень ...а відкритий ворог ....
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04.09.2024 12:38 Відповісти
Все ж, мав надію, що це все пояснюється хаосом і безвідповідальністю. Нажаль, мова йде про діяльність геніального зрадника(або кількох).
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04.09.2024 12:46 Відповісти
Блин, а покушение было на Гордона....
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04.09.2024 12:56 Відповісти
ОПа як була шкідником так нею і залишилася...а Зе витає десь в рожевих хмарках "величності та потужності" як не тряпка...
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04.09.2024 12:59 Відповісти
І хто ж та "рада"? В котрий раз нагадую, що в "першій сотні Зєлнского 76 жидів, 14 етнічних кацапів, 1 мегрел Арахамія, 1 негр Беленюк і всього 8 (вісім) етнічних українців. І це в країні де 80% населення етнічні українці. Кого взагалі ця "рада" представляє? Точно українців? За статистикою виходить що жидів та кацапів...
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04.09.2024 13:01 Відповісти
Про Безумну можа сказати цитатою з фільма "Служебный роман":

"Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно."

Щоправда, перше слово з цієї цитати явно треба видалити.
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04.09.2024 13:14 Відповісти
рада по приказу єрмака не зібрала...
а для СБУ матеріалів не достатьньо???
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04.09.2024 14:10 Відповісти
Вважаєте СБУ краще за Раду ?!!!
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04.09.2024 14:42 Відповісти
ОПа Єрмака ніколи не дозволить звільнити саму упороту ЗЕсектантку. Вона настільки корисна ідіотка, що шкоду для України від неї неможливо навіть уявити.
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04.09.2024 17:21 Відповісти
 
 