"Слуга народу" Безугла залишиться заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки: Рада не зібрала голоси для зняття

Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Рішення не підтримали.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За включення цього питання в порядок денний проголосували 278 нардепів.

Проте голосування за постанову провалили, рішення підтримали лише 205 парламентарів.

Також Железняк оприлюднив результати голосування по фракціях.

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