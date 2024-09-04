"Слуга народу" Безугла залишиться заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки: Рада не зібрала голоси для зняття
Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Рішення не підтримали.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
За включення цього питання в порядок денний проголосували 278 нардепів.
Проте голосування за постанову провалили, рішення підтримали лише 205 парламентарів.
Також Железняк оприлюднив результати голосування по фракціях.
Топ коментарі
+20 Василь Васько #582549
показати весь коментар04.09.2024 12:01
+14 MausMike
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+13 Валерій Кваша
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А що це за вистава? Їй давно слід висувати звинувачення у співпраці з ворогом (кацапами), а не голосувалки влаштовувати
Щоб був візуально схожим на олігофрена та розмовляв як абсолютний дурень. Соціальний ліфт в Верховну Раду забезпечений.
Буду "слугою народу", блджад
Криса продажна московитська.
понавибирали лайна нЄпотопляємого.. дебіли Вироку-2019..
Ну і те, що третина "Слуг" такі самі запроданці - теж вельми показовий факт.
"Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно."
Щоправда, перше слово з цієї цитати явно треба видалити.
а для СБУ матеріалів не достатьньо???