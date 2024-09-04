"Слуга народа" Безуглая останется заместителем председателя Комитета по вопросам нацбезопасности: Рада не собрала голоса для снятия
Рада рассмотрела Постановление о снятии "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. Решение не поддержали.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
За включение этого вопроса в повестку дня проголосовали 278 нардепов.
Однако голосование за постановление провалили, решение поддержали лишь 205 парламентариев.
Также Железняк обнародовал результаты голосования по фракциям.
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+20 Василь Васько #582549
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А що це за вистава? Їй давно слід висувати звинувачення у співпраці з ворогом (кацапами), а не голосувалки влаштовувати
Щоб був візуально схожим на олігофрена та розмовляв як абсолютний дурень. Соціальний ліфт в Верховну Раду забезпечений.
Буду "слугою народу", блджад
Криса продажна московитська.
понавибирали лайна нЄпотопляємого.. дебіли Вироку-2019..
Ну і те, що третина "Слуг" такі самі запроданці - теж вельми показовий факт.
"Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно."
Щоправда, перше слово з цієї цитати явно треба видалити.
а для СБУ матеріалів не достатьньо???