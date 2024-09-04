"Слуга народа" Безуглая останется заместителем председателя Комитета по вопросам нацбезопасности: Рада не собрала голоса для снятия

Рада рассмотрела Постановление о снятии "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. Решение не поддержали.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За включение этого вопроса в повестку дня проголосовали 278 нардепов.

Однако голосование за постановление провалили, решение поддержали лишь 205 парламентариев.

Также Железняк обнародовал результаты голосования по фракциям.

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