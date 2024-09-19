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"Слуга народу" Мережко про переведення Безуглої: Вона додасть медійності Комітету та приверне увагу ЗМІ до його діяльності

Олександр Мережко про звільнення Безуглої

Переведення народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої до Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва приверне увагу медіа до його діяльності.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, переведення Безуглої до комітету "не було сюрпризом".

"Мар’яна Безугла може розраховувати на мою підтримку. Вона має багато проєктів, і я сподіваюся на їх успішну реалізацію", - зазначив він.

"Слуга народу" зауважив, що хоч Безугла і є доволі спірною фігурою в політичних колах, "проте політик має право на помилку, але він має бути цікавим людям".

Читайте також: Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

"Я вважаю, що сама присутність Мар’яни Володимирівни додасть медійності нашому комітету, що приверне увагу засобів масової інформації до нашої діяльності", - наголосив Мережко.

Водночас голова парламентського комітету розповів, що вже мав досвід спілкування з Безуглою, адже працював з нею у рамках однієї парламентської ТСК. Тоді в нього склалося позитивне враження від співпраці з депутаткою.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада звільнила народну депутатку від "Слуги народу" Марʼяну Безуглу з посади заступниці комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки, а також як члена комітету.

4 вересня Верховна Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, однак тоді рішення не підтримали.

Пізніше Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Тепер замість ЗСУ буде поливати брудом західних партнерів.
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19.09.2024 15:12
+24
Вона засере все можливе й неможливе!
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19.09.2024 15:11
+22
Пиз..ць зовнішній політиці. Я думав Безуглу в палату перевели, а воно он як.
«...проте кожен політик має право на помилку…» - бажаю щоб слюсарі, які обслуговують автомобілі «слуг», або лікарі, які їх лікують, так помилялися як «помиляється» та пришелепкувата.
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19.09.2024 15:16
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Таки да, додасть, дасть, дасть дасть...
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19.09.2024 15:11 Відповісти
3,14здасть 3,14здасть 3,14здасть,
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19.09.2024 16:51 Відповісти
сомневаюсь, шо в каком-то комитете вр клоунов дефицит.
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19.09.2024 17:50 Відповісти
Вона засере все можливе й неможливе!
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19.09.2024 15:11 Відповісти
Тепер замість ЗСУ буде поливати брудом західних партнерів.
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19.09.2024 15:12 Відповісти
Мавпа з гранатою більш медійна та цікава ніж ця жаба їрмака
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19.09.2024 15:13 Відповісти
....патужне підкріплення, аж страшно стає.
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19.09.2024 15:15 Відповісти
Юродиві корисні ідіоти додають лише феєричності, маразму, цирку та ганьби у державну інституцію...
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19.09.2024 15:16 Відповісти
Пиз..ць зовнішній політиці. Я думав Безуглу в палату перевели, а воно он як.
«...проте кожен політик має право на помилку…» - бажаю щоб слюсарі, які обслуговують автомобілі «слуг», або лікарі, які їх лікують, так помилялися як «помиляється» та пришелепкувата.
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19.09.2024 15:16 Відповісти
Ну ось чому, як слуга наріду так або гнида, або крадій, або кретин, або зрадник, або безугла? ********, шо ви на це скажите?
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19.09.2024 15:17 Відповісти
Чалдон ти зеленотупорилий , політик не має права на помилку , помилка для політика означає злочин . Помилки зелених політиків обернулись для України тисячами життів і втратою сотень тисяч квадратних кілометрів територій .
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19.09.2024 15:19 Відповісти
Іди вже набуй, мережка, триздабол хєров. І безкутне забирай.
Сечі немає терпіти це ссання у очі.
Слова "безкутноє" і будь-яке позитивне дієслово можуть бути тільки у визначенні терміну "примусова евтаназія".
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19.09.2024 15:19 Відповісти
Для чиновника главное не высовываться и никого не раздражать. Безуглая раздражает всех, даже собственного босса.
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19.09.2024 15:21 Відповісти
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19.09.2024 15:23 Відповісти
А чому б не перевести БезУглу до комітету https://kompek.rada.gov.ua/ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ?

Хіба цей комітет та діяльність міністерства енергетики, не потребує більшої медійності?

Це чи не найактуальніше після міністерства оборони міністерство для виживання українців і України в умовах війни.
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19.09.2024 15:28 Відповісти
В очистку її призначити. Швондер дасть рекомендації
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19.09.2024 16:34 Відповісти
додасть комедійності?
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19.09.2024 15:34 Відповісти
Ми якось в'яло обсираємось з нашими партнерами. Без ентузіазму. І це погано спрацьовує. Допомога йде, вимоги постійно висувають. Так не годиться. Потрібно додати безумності!
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19.09.2024 15:37 Відповісти
Якщо бєзумна покаже голу сраку на Генасамблеї ООН, це гарантовано приверне до неї увагу, але нам то треба?
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19.09.2024 15:40 Відповісти
Там зараз домінує гола срака небензі (навіть дві, замість голови там ще одна срака), у безкутної немає шансів.
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19.09.2024 16:31 Відповісти
У голої сраки на європейських просторах завжди є шанс.
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19.09.2024 16:33 Відповісти
Припарена на всю голову безумна додасть медійності? ЗЕздець.
https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ

Партія "Вороги українського народу".
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19.09.2024 15:41 Відповісти
Галімий піар - також піар.
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19.09.2024 15:42 Відповісти
Можна ще пісюном по роялю - медійості буде хоч жопою жуй...
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19.09.2024 15:46 Відповісти
Прое&ала оборону,прийшла пора прое&ать підтримку партнерів
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19.09.2024 15:48 Відповісти
Мережко ідіот чи прикидається ?!
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19.09.2024 15:48 Відповісти
Це переведення з одного комітету в інший, замість тюрми чи дурки, гарна відповідь про авторство її висєрів...
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19.09.2024 15:49 Відповісти
Продовжить обси*ати Залужного.
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19.09.2024 15:53 Відповісти
О, так! https://youtu.be/0tsY_9KStBo Виступ цієї істоти на Всеукраїнському енергетичному форумі "Україна 30. Платіжки" 15 лютого 2021 був просто неймовірним! Талантище! Медійність з неї аж пре!
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19.09.2024 16:28 Відповісти
Пи.....ти - не мішки ворочати
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19.09.2024 16:57 Відповісти
Ну як нема професійності, то давайте хоч медійності
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19.09.2024 17:04 Відповісти
Мета цього призначення паскудить відносини з партнерами.
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19.09.2024 17:05 Відповісти
Это как дерьмо на вентилятор
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19.09.2024 17:16 Відповісти
Пи*дец, теперь эта тупая морда станет "лицом Украины" на международной арене.
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19.09.2024 17:26 Відповісти
Вони там зовсім з глузду з"іхали? Цей персонаж треба переводити в шосту палату на лікування а не в стуктури МЗС. Не медійності вона предасть а комедійності. Ще МЗС хочуть перетворити на кшталт шапіто 95 го кварталу, Терпіли цю ганьбу всередині краіни а тепер варішили виставити іі зовні.....Щоб увесь світ тепер побачив нашу дурість.....
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19.09.2024 17:51 Відповісти
Тупий і ще тупіша!!!! Мережко, що ти нюхаєш? Таке позорисько, як безмозгла можна тримати тільки в клітці в зоопарку і показувати за гроші!
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19.09.2024 18:05 Відповісти
Бубон нехай вдіне на неї стрінги та до Оранжевого Донні звозить, недарма ліжка в борделі 2міс. совали туди-сюди.
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19.09.2024 18:08 Відповісти
Кончені обоє
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19.09.2024 19:02 Відповісти
Цирк зелений. The Show Must Go On...
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19.09.2024 20:03 Відповісти
 
 