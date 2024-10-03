Втрата людських життів та ключових позицій довкола Вугледару є наслідком публічних заяв Безуглої, - нардеп
Публічні заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка пройшла до парламенту від партії "Слуга народу", призвели до втрати Вугледару, загибелі військових та зриву дипломатичних місій. Правоохоронні органи мають зупинити Безуглу.
Про це заявив народний депутат Сергій Тарута, передає Цензор.НЕТ.
"У ситуації, як із 72 бригадою, яка зараз тримає Вугледар, взагалі йдеться про втрату людських життів і ключових позицій довкола міста. Бійцям довелось вийти в публічну площину, адже планова ротація, яку Безугла не просто оприлюднила для ворога, а й назвала "відведенням бригади з Вугледара", менш ніж за добу призвело до того, що росіяни кинули на цей напрямок усі наявні сили. Ротацію зірвано, оборонні споруди втрачено. Безугла мовчить, очевидно, тому що мети розголосу досягнуто – ворог просувається", - заявив Сергій Тарута.
Також нардеп нагадує, що Безугла збирає інформацію з персональними даними бійців і чутливими для них питаннями. Раніше вона публічно повідомляла про місце дислокації Головнокомандувача ЗСУ та інших осіб з числа вищого військового керівництва. "Зводила наклеп" на начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича тощо.
Він пояснив шкоду від дискредитуючих заяв Безуглої про керівництво ЗСУ.
"Зараз, коли Президент Зеленський робить в США неможливе, аби зберегти двопалатну підтримку України. Що робить Безугла? Пише англійською мовою на західну аудиторію: навіщо американцям продовжувати нам допомагати?" - обурюється народний депутат.
Нардеп вважає, що правоохоронні органи мають зупинити Безуглу.
"Не вірте у розмови про "боротьбу за справедливість". Мар’яна Безугла має всі інструменти – парламентські, правові, щоб боротись за справедливість в правовому полі. А що Мар’яна робить? Зливає ворогу інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ просто на своїх сторінках у соцмережах та перешкоджає діяльності Збройних Сил України. Скільки військових мають загинути, скільки територій має бути втрачено, скільки дипломатичних місій ще буде зірвано, доки її зупинять правоохоронні органи? Сама вона не зупиниться", - резюмував Сергій Тарута.
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дєрмак зливає інфу кремлю - винна безугла, здають території донбасу, запоріжжя та херсонщини - винна безугла! може і за знищення "Мрії" і початок війни несе відповідальність безугла? і це саме вона обіцяла в травні 2022 нам шашлички на пікничку!
і за те, що сили кинули на курськ щоб власне здати територію на сході і півдні москалям - також безугла. цікаво, що скаже зрадник преЗедент, коли буде здавати Запоріжжя? а це вже недалеко - менше 40 км. Все, що з таким трудом Залужний відвоював на півдні у 23-му тепер УСПІШНО повертається москалям! і знову безугла?
Яка тупа пика!
Наприклад, "офіцери 72-ї" мали б скаржитися, що саме Мар'яна Безугла "неправильно повідомила про ротацію цієї бригади як про відхід", причому зробила це публічно, тим самим давши росіянам знати про зручний момент у часі. Після цього всрф перекинули підкріплення і атакували, і саме тому (зруйноване) місто зараз не витримує удару...
Панове, на якій планеті ви жили ще тиждень тому?
Для орієнтації: ніхто як я не знав про заплановану ротацію (принаймні) десь 20-22 серпня (вибачте, не пам'ятаю точно). Гаразд, я не повідомляв про це публічно, але: якби я знав про це, як ви думаєте, наскільки "безпечним" був цей план від російського ГРУ?!?
І який ідіот все ще думає, що це перший раз - коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь - росіяни атакували під час планової ротації підрозділів ЗСУ?
Вибачте, але: я вже ситий по горло цією нісенітницею. Це все одно, що кричати глухому, що за його спиною небезпека, а потім дивуватися, чому він не відреагував вчасно.
Якщо це взагалі можливо, то мені просто цікаво почути, наскільки сильно хтось там прагне звалити всю провину на Безуглу і у такий спосіб позбутися одного з найгучніших критиків системної некомпетентності Генштабу? Тому що я просто не можу повірити, що якийсь серйозний, професійний військовий офіцер намагається пояснити, що Безугла тепер несе відповідальність за системну некомпетентність і слабку внутрішню безпеку у вищих ешелонах ЗСУ.
А як щодо того, як легко можна було б уникнути цієї катастрофи, якби Генштаб виконував свою роботу? Наприклад, подбати про вчасну ротацію повністю виснаженої 72-ї мехбригади? Або написати цю кляту нову доктрину, щоб всі офіцери ЗСУ були підготовлені відповідно до досвіду цієї війни, а не на основі 70 з гаком років радянського досвіду Другої світової - і не виникало б проблем при кожній черговій ротації підрозділів?
Нарешті: чи справді "ми" повинні "обговорювати" все це публічно, місяцями, знову і знову - тому що інакше ніхто ніколи не візьметься за реформування цього бардаку, відомого як Генштаб і ЗСУ? Чи як?
...а потім дивуються, чому масі бригад ЗСУ не вдається залучити достатню кількість добровольців...