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Втрата людських життів та ключових позицій довкола Вугледару є наслідком публічних заяв Безуглої, - нардеп

Тарута про Безуглу: Її заяви призвели до втрати Вугледару

Публічні заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка пройшла до парламенту від партії "Слуга народу", призвели до втрати Вугледару, загибелі військових та зриву дипломатичних місій. Правоохоронні органи мають зупинити Безуглу.

Про це заявив народний депутат Сергій Тарута, передає Цензор.НЕТ.

"У ситуації, як із 72 бригадою, яка зараз тримає Вугледар, взагалі йдеться про втрату людських життів і ключових позицій довкола міста. Бійцям довелось вийти в публічну площину, адже планова ротація, яку Безугла не просто оприлюднила для ворога, а й назвала "відведенням бригади з Вугледара", менш ніж за добу призвело до того, що росіяни кинули на цей напрямок усі наявні сили. Ротацію зірвано, оборонні споруди втрачено. Безугла мовчить, очевидно, тому що мети розголосу досягнуто – ворог просувається", - заявив Сергій Тарута.

Також нардеп нагадує, що Безугла збирає інформацію з персональними даними бійців і чутливими для них питаннями. Раніше вона публічно повідомляла про місце дислокації Головнокомандувача ЗСУ та інших осіб з числа вищого військового керівництва. "Зводила наклеп" на начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича тощо.

Також читайте: Командира 72 ОМБр Вінніка перевели на вищу посаду. Безугла каже, що Сирський усунув його, щоб знизити боєздатність підрозділу, що боронить Вугледар

Він пояснив шкоду від дискредитуючих заяв Безуглої про керівництво ЗСУ.

"Зараз, коли Президент Зеленський робить в США неможливе, аби зберегти двопалатну підтримку України. Що робить Безугла? Пише англійською мовою на західну аудиторію: навіщо американцям продовжувати нам допомагати?" - обурюється народний депутат.

Нардеп вважає, що правоохоронні органи мають зупинити Безуглу.

"Не вірте у розмови про "боротьбу за справедливість". Мар’яна Безугла має всі інструменти – парламентські, правові, щоб боротись за справедливість в правовому полі. А що Мар’яна робить? Зливає ворогу інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ просто на своїх сторінках у соцмережах та перешкоджає діяльності Збройних Сил України. Скільки військових мають загинути, скільки територій має бути втрачено, скільки дипломатичних місій ще буде зірвано, доки її зупинять правоохоронні органи? Сама вона не зупиниться", - резюмував Сергій Тарута.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла вимагає від Сирського спростувати, що він на дачі, а від Баргилевича - що він затриманий на хабарі

Автор: 

Тарута Сергій (116) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+51
от з якої діри повилазили ці безуглі, верещучки, підласі та інші????
що робили до зешабаша?
хто їх знав?
чим вони себе проявили що наразі керують військом, бюджетом, народом?????
які ***** заслуги чи досягнення вони мали до......?????
я не бачу видатних людей
докторів, професорів, кандидатів наук, керівників з досвідом...
бачу гопоту, яку назбирали слуги, аби лиш не порох, аби лиш не старі...
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02.10.2024 20:35
+40
Вона впевнена у своїх покровителях, без згоди яких вона рота не відкриє
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02.10.2024 20:34
+34
А Єрмак зовсім не при ділах,то все Безугла ,сволота така
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02.10.2024 20:37
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Смешно это слышать от таруты🤣
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02.10.2024 23:55 Відповісти
Жителі сталіци,безумна- це ваш вибір,довольні?
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03.10.2024 00:22 Відповісти
ото тепер зрозуміло навіщо потрібна безугла! оце якраз той цап-відбувайло, на якого вішають абсолютно усіх собак - заслужені і незаслужені.
дєрмак зливає інфу кремлю - винна безугла, здають території донбасу, запоріжжя та херсонщини - винна безугла! може і за знищення "Мрії" і початок війни несе відповідальність безугла? і це саме вона обіцяла в травні 2022 нам шашлички на пікничку!
і за те, що сили кинули на курськ щоб власне здати територію на сході і півдні москалям - також безугла. цікаво, що скаже зрадник преЗедент, коли буде здавати Запоріжжя? а це вже недалеко - менше 40 км. Все, що з таким трудом Залужний відвоював на півдні у 23-му тепер УСПІШНО повертається москалям! і знову безугла?
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03.10.2024 01:12 Відповісти
Вона просто утилізує увагу на себе, за наказом ОПи ...
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03.10.2024 21:49 Відповісти
Єдине, що проситься на язик, так це те, що немає на них дядька сера Джо, як називав Сталіна У.Черчіль, - давно б вже згнила, бо таким туди дорога
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03.10.2024 02:08 Відповісти
о,можна здачу Вугледара списати на безуглу
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03.10.2024 02:24 Відповісти
Безуглых, верещучек поубивать, нафиг, вместе с дерьмаками, тарутами и прочими кидаловыми-**********.
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03.10.2024 06:20 Відповісти
Тарута так потужно захищає наше доблесне командування. Але ж де його діти та родичі воюють, може під Вугледаром?
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03.10.2024 08:05 Відповісти
Ахметівського швондера таруту нацькувати проти Безуглої.
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03.10.2024 08:09 Відповісти
Про Вугледар вона вказала на проблему(здали)так і сталось,як вона сказала.Що не так?Перед Вугледаром були інші незрозумілі рішення військ.керівництва: Н'юйорк та багато інших і після цих рішень населені пункти захоплює ворог.Як так?
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03.10.2024 10:02 Відповісти
Господи!
Яка тупа пика!
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03.10.2024 14:52 Відповісти
Ти диви,стара наволоч тарута голос подав
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03.10.2024 14:52 Відповісти
іпала жаба гадюку ..
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03.10.2024 14:57 Відповісти
Лише два запитання: 1) чому безугла досі депутат і сидить у зРаді ніби нічого не трапилось і вона взагалі ні до чого не причетна? 2) чому безугла досі не страчена публічно шляхом повішання на Майдані?
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03.10.2024 14:58 Відповісти
Відповідь одна - вона депутат правлячої партії Слуга народу.
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03.10.2024 15:00 Відповісти
Її повинні спинити дебелі хлопці в білих халатах і з гальмівною сорочкою в руках.
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03.10.2024 14:58 Відповісти
**** безмозгла
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03.10.2024 14:59 Відповісти
Середньовіччя. Ловля відьом.
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03.10.2024 15:01 Відповісти
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03.10.2024 15:01 Відповісти
Нічого собі як 🤡 наркоман ,завдякі підтримці фсб ...взяв за кольйоні СБУ та розвідку України ,шо вони не можуть безмозглу ,не тільки засунути за грати, а і навіть помріяти, про це !!!
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03.10.2024 15:01 Відповісти
- коли презедент робить у США все для двопартійної підтимки - класіка жанру. Зробив шо респи зустрічатись не схотіли та підняли питання розслідування перебування зеленского у США. А так, молодець - яскрава думка - свіжа та потужня.
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03.10.2024 15:01 Відповісти
Ох уж ета Безуглая. Запрещала строить оборону и расказывала что позиции ЗСУ совсем не были прикрыты и не заселенные.
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03.10.2024 15:01 Відповісти
І хтось вірить , що вона така смілива, щоб без дозволу керівництва писати такі речі?
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03.10.2024 15:02 Відповісти
Дуже зручно власну некомпетентність списати на Безуглу, ну так, це все ж вона винна, а ми тут ні до чого. Цирк..
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03.10.2024 15:02 Відповісти
а що, на ганю маляр "списувати" було можна а на безуглу ні? Вона недоторкана?
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03.10.2024 15:19 Відповісти
Том Купер в останніх своїх дописах не добирає слів...

Наприклад, "офіцери 72-ї" мали б скаржитися, що саме Мар'яна Безугла "неправильно повідомила про ротацію цієї бригади як про відхід", причому зробила це публічно, тим самим давши росіянам знати про зручний момент у часі. Після цього всрф перекинули підкріплення і атакували, і саме тому (зруйноване) місто зараз не витримує удару...

Панове, на якій планеті ви жили ще тиждень тому?

Для орієнтації: ніхто як я не знав про заплановану ротацію (принаймні) десь 20-22 серпня (вибачте, не пам'ятаю точно). Гаразд, я не повідомляв про це публічно, але: якби я знав про це, як ви думаєте, наскільки "безпечним" був цей план від російського ГРУ?!?

І який ідіот все ще думає, що це перший раз - коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь - росіяни атакували під час планової ротації підрозділів ЗСУ?

Вибачте, але: я вже ситий по горло цією нісенітницею. Це все одно, що кричати глухому, що за його спиною небезпека, а потім дивуватися, чому він не відреагував вчасно.

Якщо це взагалі можливо, то мені просто цікаво почути, наскільки сильно хтось там прагне звалити всю провину на Безуглу і у такий спосіб позбутися одного з найгучніших критиків системної некомпетентності Генштабу? Тому що я просто не можу повірити, що якийсь серйозний, професійний військовий офіцер намагається пояснити, що Безугла тепер несе відповідальність за системну некомпетентність і слабку внутрішню безпеку у вищих ешелонах ЗСУ.

А як щодо того, як легко можна було б уникнути цієї катастрофи, якби Генштаб виконував свою роботу? Наприклад, подбати про вчасну ротацію повністю виснаженої 72-ї мехбригади? Або написати цю кляту нову доктрину, щоб всі офіцери ЗСУ були підготовлені відповідно до досвіду цієї війни, а не на основі 70 з гаком років радянського досвіду Другої світової - і не виникало б проблем при кожній черговій ротації підрозділів?

Нарешті: чи справді "ми" повинні "обговорювати" все це публічно, місяцями, знову і знову - тому що інакше ніхто ніколи не візьметься за реформування цього бардаку, відомого як Генштаб і ЗСУ? Чи як?

...а потім дивуються, чому масі бригад ЗСУ не вдається залучити достатню кількість добровольців...
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03.10.2024 16:28 Відповісти
Скоріш за все з безперспкетивного Вугледару виводили боєздатні досвідчені бригади, натомість замінюючи їх нашвидкоруч мобілізованими яких не шкода. Типова тактика м'ясників, але якщо слухати телемарафон - то це ефективна оборона.
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03.10.2024 15:02 Відповісти
Вона звісно дурепа, але не слід свої просирони вішати на когось.
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03.10.2024 15:05 Відповісти
Напоминаю.Умственно альтернативные ЧЛЕНЫ нашего общества соскучились за рабоче-крестьянской властью прастова нариду.Они забыли,а часть даже и не знала,что самое большое горе,репрессии,голод, лагеря,принесли им представители прастова,в доску своего сословия.Дворян и умных они давно постреляли,заселились в их дома и назвались новой пролетарской ,хорошей властью.А. наши совкодрочеры и наивные дурачки соскучились за простотой,вот и имеем.Каков нарид таки и слуги.
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03.10.2024 15:06 Відповісти
А ось і крайнього знайшли в своїй непрофесійності
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03.10.2024 15:07 Відповісти
..почему то никого в комментах не удивляет откуда вылез тарута.. я думал он уже у кобзона, а тут вон оно что.. иногда они возвращаются..
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03.10.2024 15:09 Відповісти
І ніхто не прикончить цю паскуду ,"дякуємо" жителям Оболонського району що обрали цю мерзоту.
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03.10.2024 15:11 Відповісти
ригоанал тарута звинувачує Безуглу у зраді.Вже анекдот.
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03.10.2024 15:11 Відповісти
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03.10.2024 15:12 Відповісти
Не знаю що та Безугла, але тарута (індустріальний союз бамбасу) продасть всіх і вся.
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03.10.2024 15:14 Відповісти
нарешті хоч хтось цій дурі кляпа в горлянку запхає.
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03.10.2024 15:17 Відповісти
до речі, я такий висновок не тільки від тарути а й від військових чула.
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03.10.2024 15:20 Відповісти
найперша ціль для будь яких іпсо ворога - це внести зневіру серд рядового складу у рішення командування і командирів. Саме це агент Безугла і робить дуже давно і подекуди успішно. Памятаю її "проактивність" у цьому питанні ще з часів оборони Сєвєродонецька влітку 2022 року
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03.10.2024 15:21 Відповісти
Є така категорія людей,як "корисні дурні", так от ця мадам, мабуть з тієї категорії, звичайно корисною вона є для кацапів.
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03.10.2024 15:21 Відповісти
Зелёная ОПа устроила очередной бл*дский цирк.
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03.10.2024 15:22 Відповісти
Тюю! А я думав, що винен Байден!
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03.10.2024 15:26 Відповісти
БезуГЛУ не люблю АЛЕ тарута класно лизнув зелене очко
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03.10.2024 15:31 Відповісти
Тіг слуг усіх вже час вішати ,вони тіки крадуть і зраджують українців ,шоб вони вже вдавилися разом зі своїм шашличником
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03.10.2024 15:35 Відповісти
А про виборців слуг забув??
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03.10.2024 15:38 Відповісти
Просто треба комусь задонатити на скид щоб її заткнути
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03.10.2024 15:39 Відповісти
Це ж зелена потвора,хто її посадить...
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03.10.2024 15:47 Відповісти
Причина Зе-єрмак
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03.10.2024 15:52 Відповісти
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03.10.2024 21:29 Відповісти
Ой,***((Знову хтось винуватий але не сирскій,не президент,а якась Оралка ,про яку вже все ясно давно((Люди,коли ви прозрієте,курва!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.10.2024 15:58 Відповісти
За моіми спостереженнями "безм#згла" ніколи не була самостійною у політиці, ось і зараз вона виконала чиєсь замовлення від ОП. Питання в тому яку мету переслідував цей вкид, якщо будуть притягнути командири 72-ї бригади за буцімто "здачу позицій", то це воно. Або може бути щось ще гірше, але це точно скоро вилізе із самої ОП-и. Чекати не більше 2-х тижнів гадаю.
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03.10.2024 16:45 Відповісти
Нашли виновника всех бед)
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03.10.2024 19:25 Відповісти
Що у бездупої на язиці, те в ОПі на умі! Вони навмисно виставляють її дурочкою, аби відвести від себе підозріння. Не дурна вона, а добросовісно виконує свою роль
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03.10.2024 19:40 Відповісти
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03.10.2024 21:31 Відповісти
Вона рядовий Єрмака!!
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03.10.2024 22:57 Відповісти
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